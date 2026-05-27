Tuyển dụng đặc cách nam sinh lao lên thác nước cứu bé trai đuối nước

Sự bình tĩnh của nam sinh năm 5 giữa dòng thác xiết đã kéo bé trai từ cửa tử trở về.

Ngày 26/5, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tuyên dương Nguyễn Xuân Linh (lớp YK54N, khóa K54) về việc bình tĩnh cứu sống bé trai tại thác nước giữa rừng Thần Sa.

Trao đổi với Viettimes, GS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết việc tuyên dương kịp thời những tấm gương sinh viên tiêu biểu không chỉ nhằm ghi nhận hành động đẹp mà còn góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần sống trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng trong sinh viên.

GS.TS Nguyễn Tiến Dũng trao thưởng cho nam sinh Nguyễn Xuân Linh

Theo lãnh đạo nhà trường, trong khoảnh khắc sinh tử giữa dòng thác dữ, hành động cứu người của Linh không chỉ xuất phát từ kiến thức, kỹ năng chuyên môn được đào tạo, mà còn thể hiện sâu sắc trách nhiệm của người thầy thuốc tương lai và tinh thần nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hiểm nguy.

Nhà trường đánh giá cao việc nam sinh đã bình tĩnh vận dụng hiệu quả kiến thức y khoa để kịp thời cứu sống nạn nhân, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về sinh viên ngành Y bản lĩnh, nhân ái và giàu trách nhiệm với cộng đồng.

Trước đó, trong chuyến đi nghỉ cuối tuần tại khu vực thác 7 tầng ở Thần Sa (Thái Nguyên), Linh phát hiện một bé trai hơn 10 tuổi bị đuối nước, tím tái, ngừng tuần hoàn sau khi được đưa lên bờ.

Giữa địa hình hiểm trở, đá trơn trượt và không có thiết bị y tế hỗ trợ, nam sinh năm thứ 5 đã lập tức ép tim ngoài lồng ngực, hướng dẫn người thân sơ cứu cho nạn nhân.

Sau khoảng vài phút giành giật sự sống giữa tiếng thác đổ, tim bé trai đã đập trở lại trước khi được chuyển tới cơ sở y tế.

Câu chuyện về chàng sinh viên y khoa bình tĩnh cứu người giữa núi rừng nhanh chóng lan truyền, gây xúc động dư luận những ngày qua và nhận được nhiều lời khen ngợi bởi bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của một người thầy thuốc tương lai.

Các thầy cô và bè bạn chúc mừng Nguyễn Xuân Linh

“Kiến thức được học đã giúp em đủ tự tin cứu người”

Chia sẻ tại lễ tuyên dương, Nguyễn Xuân Linh cho biết chính những kiến thức và kỹ năng được học tập, rèn luyện tại trường đã giúp anh có đủ tự tin để xử trí tình huống cấp cứu thực tế trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm và thiếu thốn phương tiện hỗ trợ.

Nam sinh nói vụ việc là trải nghiệm không thể quên trong cuộc đời sinh viên y khoa của mình.

Linh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục học tập, phấn đấu thi đỗ Bác sĩ nội trú chuyên ngành Hồi sức cấp cứu để theo đuổi công việc cứu chữa bệnh nhân trong những tình huống nguy kịch.

Nguyễn Xuân Linh hiện là sinh viên năm thứ 5, từng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2024-2025, nhận giấy khen sinh viên giỏi và là chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Y học.

Giữa dòng thác dữ ở Thần Sa, nam sinh ấy đã có một “ca trực” đặc biệt đầu tiên của đời mình, nơi vài phút ép tim đã giữ lại sự sống cho một đứa trẻ.