Nghẹn lòng ca hiến tạng của cô gái Anh cho 3 bệnh nhân Việt Nam

Buổi trưa đầu hè nắng oi ả, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Dương Đức Hùng gọi điện, giọng đầy xúc động. Ông kể về ca hiến tạng của cô gái người Anh và những ca ghép tạng thành công mà ông vừa hoàn tất...

Một người đàn ông vốn cứng rắn, bỗng mong manh trước sức nặng tình người… Không chỉ bởi nỗi đau của sự ra đi quá sớm, mà còn bởi vẻ đẹp lặng thầm của lòng nhân ái được thắp lên trong khoảnh khắc cuối cùng của một cuộc đời.

Cuộc chia tay của cô gái người Anh đã thắp lên sự sống cho 3 người khác

Đó là câu chuyện của một cô gái người Anh tên O.S.W (19 tuổi) đến Việt Nam trong một chuyến du lịch – hành trình đáng lẽ chỉ có niềm vui và những trải nghiệm rực rỡ của tuổi trẻ.

Nhưng một tai nạn bất ngờ đã khiến cuộc đời cô khép lại khi tương lai còn rộng mở phía trước. Dù các bác sĩ đã nỗ lực đến tận cùng, những tổn thương quá nặng nề khiến phép màu không thể xảy ra. Ngày 2/4/2026, cô được chẩn đoán chết não.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Trong nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua, cha mẹ cô đã đưa ra một quyết định khiến tất cả những người chứng kiến phải nghẹn lòng: hiến tặng mô tạng của con gái để cứu sống những bệnh nhân Việt Nam đang cận kề sinh tử.

Khi sự sống được trao đi từ mất mát

Một phần sự sống của cô gái trẻ đã tiếp tục hành trình theo cách đặc biệt nhất.

Lá gan của cô đã mang lại cơ hội sống cho một người đàn ông 53 tuổi, suy gan cấp trên nền viêm gan B và xơ gan nặng – người mà sự sống chỉ còn tính bằng ngày.

Hai quả thận của cô đã hồi sinh một người đàn ông 35 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi, những bệnh nhân đã nhiều năm sống phụ thuộc vào máy chạy thận, mòn mỏi chờ đợi một cơ hội mong manh.

Không cùng ngôn ngữ, không chung màu da, không chung quốc tịch, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới đều tan biến. Sự sống được tiếp nối, không phải bằng phép màu siêu nhiên, mà bằng một quyết định đầy can đảm và nhân văn của một gia đình đang chịu đựng nỗi đau lớn nhất.

Các thầy thuốc cúi đầu tri ân cô gái người Anh đã cho 3 bệnh nhân cơ hội sống

PGS.TS Dương Dức Hùng và các y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – những người trực tiếp tham gia ca ghép không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn. Họ trở thành những nhân chứng của một điều kỳ diệu: nơi nỗi đau được chuyển hóa thành hy vọng, nơi mất mát trở thành điểm khởi đầu cho những cuộc đời khác.

Những lời nói còn ở lại

Trong những giọt nước mắt nghẹn ngào, cha mẹ O.S.W kể về con gái – một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, thông minh và luôn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Em vừa tốt nghiệp trung học, đang chuẩn bị bước vào đại học vào mùa thu tới. Chuyến đi đến Việt Nam là phần thưởng cho một tuổi trẻ rực rỡ.

“Con bé đã có những khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời tại đất nước của các bạn,” họ nói. “Con luôn nói rằng con yêu nơi này và hạnh phúc biết bao. Và chúng tôi tin rằng nếu có thể, con sẽ muốn trao sự sống của mình cho người khác.”

Người cha nghẹn lại: “Chẳng có món quà nào vĩ đại hơn việc trao đi sự sống. Chúng tôi vô cùng tự hào về con.”

Người mẹ, trong nước mắt, vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Con sẽ vẫn sống theo một cách thật đẹp. Con sẽ có những gia đình mới ở đây, và vẫn luôn ở trong trái tim chúng tôi.”

Họ nhắc đến Hà Nội - nơi nhịp sống hối hả, sôi động gợi nhớ về London, nơi con gái họ lớn lên. Và giờ đây, họ tìm thấy một sự an ủi mong manh khi biết rằng con mình sẽ trở thành một phần của dòng chảy ấy, theo một cách rất riêng.

Ca mổ tái sinh sự sống từ sự hiến tạng của cô gái trẻ

Nghĩa cử vượt qua mọi biên giới

Trong thư gửi tới gia đình ông bà ông Andrew Eugene Paul Wates, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp này. Bà nhấn mạnh đây là một trong những trường hợp hiến tạng của người nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ về y học mà còn về nhân văn và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Hành động ấy không chỉ cứu sống những con người cụ thể, mà còn lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ: sự sống có thể tiếp nối ngay cả khi cái chết đã hiện diện. Lòng nhân ái không có biên giới. Và trong những thời khắc tưởng chừng đen tối nhất, con người vẫn có thể chọn cách thắp lên ánh sáng.

Một cô gái đến Việt Nam như một lữ khách.

Nhưng khi rời đi, cô đã ở lại trong nhịp đập của những trái tim khác, trong hơi thở của những con người được hồi sinh, và trong ký ức của những người chưa từng quen biết.

Cô không còn nữa. Nhưng sự sống của cô thì vẫn tiếp tục. Một cách lặng lẽ, nhưng vĩnh viễn.