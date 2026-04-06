“Đường mổ vô hình” giúp nữ bệnh nhân trẻ tuổi chiến thắng ung thư

Thay vì để lại vết sẹo dài trên cổ sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp, một cô gái trẻ đã hồi phục với vùng cổ nguyên vẹn nhờ kỹ thuật nội soi qua đường nách do PGS.TS Trần Ngọc Lương phát triển.

PGS.TS Trần Ngọc Lương với kỹ thuật mổ lừng danh

Trao lại niềm tin cho người bệnh

Ở tuổi 27, khi cuộc sống đang mở ra với nhiều kế hoạch và hy vọng, chị Hồng Thị Kim Anh, TP. Hồ Chí Minh, bất ngờ nhận chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp thể nhú.

Khối u được phân loại TIRADS 5, dù phát hiện sớm nhưng vẫn cần can thiệp phẫu thuật triệt để. Cú sốc bệnh tật chưa kịp nguôi ngoai thì một nỗi lo khác lại đè nặng tâm trí cô gái trẻ: vết sẹo sau mổ.

Với nhiều phụ nữ, vùng cổ không chỉ là đặc điểm cơ thể mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp và sự tự tin. Một vết sẹo dài 5–7cm sau mổ hở truyền thống có thể trở thành “gánh nặng tâm lý” kéo dài, buộc người bệnh phải tìm cách che giấu suốt đời. “Em thà chịu đau còn hơn phải nhìn thấy vết sẹo mỗi ngày. Công việc của em đòi hỏi hình ảnh chỉn chu, nên em rất sợ điều đó”, Kim Anh chia sẻ.

Sau nhiều đêm trăn trở, cô quyết định bay ra Hà Nội để tìm gặp Trần Ngọc Lương, người được mệnh danh là “bàn tay vàng” trong phẫu thuật tuyến giáp.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược – ĐHQGHN, Kim Anh được chỉ định phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường nách – kỹ thuật do chính PGS Lương sáng tạo và phát triển, có tên gọi kỹ thuật “Dr Luong”. Thay vì rạch trực tiếp ở vùng cổ, bác sĩ chỉ tạo một đường nhỏ khoảng 2–3cm ẩn trong nếp gấp nách, đưa dụng cụ nội soi vào để tiếp cận khối u.

Ca mổ diễn ra trong môi trường vô trùng tuyệt đối với sự hỗ trợ của hệ thống camera phóng đại. Dưới đôi tay dày dạn kinh nghiệm của PGS Lương, khối u được bóc tách triệt để, đồng thời bảo tồn các cấu trúc quan trọng như dây thần kinh quặt ngược thanh quản và tuyến cận giáp. Đây là yếu tố quyết định giúp bệnh nhân không bị khàn tiếng hay rối loạn canxi sau mổ.

Điểm đặc biệt của kỹ thuật này nằm ở độ chính xác gần như tuyệt đối. Đường tiếp cận xa, không gian thao tác hẹp và yêu cầu bảo tồn chức năng cao khiến phẫu thuật trở thành một “bài toán” phức tạp.

Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể để lại biến chứng nặng nề. Tuy nhiên, với hàng nghìn ca mổ đã thực hiện, PGS Lương đã biến quy trình này thành một “nghệ thuật ngoại khoa”, nơi từng thao tác đều đạt đến độ tinh vi.

Ca phẫu thuật của Kim Anh thành công ngoài mong đợi. Chỉ một ngày sau, cô đã có thể nói chuyện bình thường và vận động nhẹ nhàng. Nhưng khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất là khi soi gương: vùng cổ vẫn mịn màng, không dấu vết của dao kéo.

“Mình có cảm giác như chỉ vừa ngủ một giấc ngắn. Khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Không đau, không sẹo, mình có thể tự tin quay lại công việc”, cô nói.

PGS.TS Trần Ngọc Lương tái khám cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật

Ung thư tuyến giáp không còn là dấu chấm hết cho vẻ đẹp

Theo PGS.TS Trần Ngọc Lương, ung thư tuyến giáp nếu phát hiện sớm như trường hợp của Kim Anh thì tỷ lệ chữa khỏi rất cao. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là điều trị khỏi bệnh mà còn phải đảm bảo chất lượng sống sau điều trị.

“Y đức không chỉ là cứu sống bệnh nhân mà còn là thấu hiểu những nỗi lo thầm kín của họ. Chúng tôi không chỉ lấy đi khối u mà còn muốn trả lại sự tự tin cho người bệnh”, ông nhấn mạnh.

Kỹ thuật nội soi tuyến giáp qua đường nách hiện không chỉ được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam mà còn được PGS Lương chuyển giao cho hàng trăm bác sĩ quốc tế của gần 30 nước, như Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippine, Thái Lan, Pakistan, Australia, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Bồ Đào Nha…

Điều này góp phần khẳng định vị thế của y học Việt Nam trên bản đồ thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật ít xâm lấn.

Hành trình của Kim Anh là minh chứng rõ nét cho một thực tế đang thay đổi: ung thư tuyến giáp không còn là dấu chấm hết cho vẻ đẹp hay tương lai của phụ nữ.

Với sự kết hợp giữa tay nghề chuyên gia và công nghệ hiện đại, người bệnh hoàn toàn có thể vượt qua bệnh tật mà không phải đánh đổi ngoại hình hay sự tự tin.

​