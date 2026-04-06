Hành trình “giải cứu” gương mặt biến dạng suốt 17 năm

Sau nhiều ca phẫu thuật không đạt kết quả, một bệnh nhân 17 tuổi bị khe hở môi vòm miệng nặng đã được điều trị theo mô hình toàn diện tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, giúp cải thiện cả hình thái khuôn mặt, chức năng và tâm lý.

Ca bệnh phức tạp nhiều lần thất bại và cơ hội cuối cùng

Ngay từ lần đầu gặp, khuôn mặt của Nguyễn Thị Hoài A., 17 tuổi, quê Hà Tĩnh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Em bị khe hở môi vòm miệng hai bên toàn bộ, đã trải qua nhiều ca phẫu thuật từ nhỏ nhưng chưa đạt hiệu quả mong muốn.

Khuôn mặt mất cân đối rõ rệt, hàm trên móm, hàm dưới phát triển quá mức, cằm dài, hai hàm răng không chạm nhau. Những bất thường này khiến việc ăn nhai khó khăn, giao tiếp hạn chế và kéo dài cảm giác tự ti trong nhiều năm.

Được điều trị toàn diện, cô gái nhỏ đã có được khuôn mặt cân đối để tự tin giao tiếp

Gia đình đưa A. đến Bệnh viện Nhi Hà Nội với kỳ vọng cuối cùng. Tại đây, BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Lan, phụ trách Trung tâm Khe hở môi vòm miệng đã xây dựng cho em một lộ trình điều trị bài bản, theo từng giai đoạn phát triển.

Từ năm 14 tuổi, bệnh nhân được ghép xương cung hàm hai bên, điều trị tủy và phục hồi răng. Khi bước vào giai đoạn trưởng thành, các bác sĩ tiến hành lập kế hoạch chỉnh hình xương hàm bằng công nghệ 3D, kết hợp chỉnh nha và nong rộng hàm trong 6 tháng.

Tháng 9/2025, em được phẫu thuật chỉnh hình xương hàm tại Đơn nguyên Phẫu thuật Hàm mặt. Ba tháng sau, các bác sĩ tiếp tục tạo hình mũi bằng sụn sườn, chỉnh sửa môi toàn bộ và ghép mỡ môi.

Kết quả vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau 5 ngày từ lần phẫu thuật thứ hai, tình trạng sưng nề giảm rõ rệt, khuôn mặt trở nên cân đối, đường viền hàm gọn gàng, môi và mũi hài hòa hơn. Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là ánh mắt và nụ cười dần tự tin trở lại.

Theo BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Lan, thành công này đến từ kế hoạch điều trị chính xác và sự phối hợp nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Xương hàm được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp, mũi được tạo hình bằng sụn sườn giúp tổng thể khuôn mặt cân đối, tự nhiên.

Trường hợp của Hoài A. là một trong nhiều ca bệnh phức tạp được điều trị hiệu quả tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, kể cả những bệnh nhân từng phẫu thuật nhiều lần nhưng chưa đạt kết quả.

Mô hình điều trị toàn diện giúp trẻ thay đổi cả cuộc đời

Theo BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Lan, khe hở môi vòm miệng là dị tật bẩm sinh khá phổ biến tại Việt Nam, với tỷ lệ khoảng 1/500 đến 1/700 trẻ sinh ra, tương đương gần 2.000 trường hợp mỗi năm. Dị tật này ảnh hưởng đồng thời đến chức năng ăn uống, phát âm, thính lực và sự phát triển tâm lý của trẻ.

Ca phẫu thuật đổi đời cho cô gái 17 tuổi

Việc điều trị không thể dừng ở một ca phẫu thuật đơn lẻ mà cần theo dõi liên tục qua nhiều giai đoạn, từ sơ sinh đến khi trưởng thành. Nếu không được can thiệp đúng cách, trẻ dễ gặp khó khăn trong giao tiếp, học tập và hòa nhập xã hội.

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, Trung tâm Khe hở môi vòm miệng được xây dựng theo mô hình đa chuyên khoa. Bệnh nhi được theo dõi xuyên suốt với sự tham gia của các chuyên ngành như phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình hàm mặt, nha khoa, ngữ âm trị liệu, thính học và tâm lý.

Mỗi trường hợp được xây dựng phác đồ riêng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Nhờ đó, việc can thiệp được thực hiện đúng thời điểm, hạn chế biến chứng và giảm số lần phẫu thuật không cần thiết.

Cách tiếp cận này không chỉ cải thiện hình thái khuôn mặt mà còn giúp phục hồi chức năng ăn nhai, phát âm và ổn định tâm lý cho trẻ.

Đây cũng là mô hình điều trị hiện đại, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, được các tổ chức uy tín như WHO, các hiệp hội sọ mặt và khe hở của Hoa Kỳ cũng như các tổ chức nhân đạo lớn như Smile Train, NCF hay DCKH khuyến nghị áp dụng.

BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Lan khám cho trẻ dị tật

BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết điều trị khe hở môi vòm miệng là hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và gia đình. Với những trường hợp đã phẫu thuật nhiều lần nhưng chưa đạt kết quả, việc xử trí càng phức tạp, yêu cầu độ chính xác cao trong từng can thiệp.

Mục tiêu điều trị là tối ưu hiệu quả, hạn chế số lần phẫu thuật và giảm gánh nặng cho người bệnh. Thực tế cho thấy nhiều bệnh nhân sau điều trị không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn cải thiện rõ rệt về tâm lý, tự tin hơn trong học tập và giao tiếp.

Mỗi ca bệnh thành công không chỉ là kết quả chuyên môn mà còn là bước ngoặt giúp một con người có cơ hội bắt đầu lại với cuộc sống bình thường.