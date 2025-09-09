Nhà hàng không phép ở Đà Nẵng ngang nhiên hoạt động dù bị buộc phải tháo dỡ

Ngày 26/8, cơ quan chức năng phường Ngũ Hành Sơn ra tối hậu thư trong vòng 72 giờ, chủ nhà hàng Laluna xây dựng trái phép phải tự tháo dỡ. Tuy nhiên đến nay, nhà hàng vẫn hoạt động như không có gì xảy ra.

Sáng ngày 9/9, tức sau 11 ngày kể từ khi cơ quan chức năng phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, yêu cầu chủ nhà hàng Laluna phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại lô đất số 187 đường Huyền Trân Công Chúa, nhà hàng vẫn hoạt động kinh doanh bình thường.

Ông Nguyễn Nhị, Phó giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn, cho biết Trung tâm đã báo cáo sự lên UBND phường Ngũ Hành Sơn để có các bước xử lý tiếp theo.

Trả lời báo giới, ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, cho biết UBND phường Ngũ Hành Sơn đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng xác định nguồn gốc đất đối với lô đất này.

"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ phần diện tích đất nào của gia đình ông Cường (chủ nhà hàng) còn lại sau khi giải tỏa đường Huyền Trân Công Chúa, phần đất nào gia đình ông này lấn chiếm. Trên cơ sở đó, UBND phường Ngũ Hành Sơn sẽ xử lý dứt điểm những sai phạm của nhà hàng này", ông Việt cho hay.

Ngoài ra, ông Việt cũng cho biết lãnh đạo phường Hòa Hải cũ đã 2 lần xử lý buộc tháo dỡ công trình nhà hàng xây dựng trái phép này, nhưng sau đó chủ nhà hàng lén lút làm lại.

Trước đó, Viettimes đã đưa tin, chiều 26/8, UBND phường Ngũ Hành Sơn đã tổ chức cuộc họp với chủ nhà hàng Laluna và các cơ quan chức năng nhằm đưa ra biện pháp xử lý đối với công trình nhà hàng xây trái phép này.

Tại cuộc họp, cơ quan chức năng phường Ngũ Hành Sơn yêu cầu chủ nhà hàng phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trong vòng 72 giờ, tính từ chiều ngày 26/8.

Nếu hết thời gian trên, chủ nhà hàng không tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, UBND phường Ngũ Hành Sơn tiến hành các bước tiếp theo và thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ theo quy định.

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cho thấy nhà hàng Laluna vẫn hoạt động dù xây dựng trái phép.