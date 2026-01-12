Một số nơi ở Đà Nẵng xuất hiện băng giá

Ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn xuất hiện băng giá tại một số khu vực vùng cao vào rạng sáng 11/1.

Clip: Đà Nẵng xuất hiện băng giá ở xã miền núi. Nguồn CTV.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Linh, băng giá xuất hiện vào khoảng 4h sáng 11/1 tại làng Tắc Lang, thôn 3, xã Trà Linh. Video do người dân ghi lại cho thấy nhiều bề mặt như xe máy, cây cối bị phủ một lớp băng mỏng do nhiệt độ xuống thấp kèm theo sương dày.

"Hiện tượng băng giá xảy ra trong bối cảnh không khí lạnh tăng cường mạnh, nhiệt độ tại khu vực vùng núi cao của xã Trà Linh giảm sâu vào ban đêm. Đây là hiện tượng chỉ vẫn xuất hiện vào những đợt rét đậm, rét hại", ông Trịnh Minh Hải cho biết.

Chính quyền xã Trà Linh cho biết đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động che chắn, bảo vệ cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhất là tại các khu vực trồng sâm và dược liệu. Các biện pháp ứng phó sẽ tiếp tục được cập nhật tùy theo mức độ và thời gian kéo dài của đợt rét.

Thời tiết Đà Nẵng ngày 12/1 nắng nhẹ, độ ẩm khoảng 70%. Nhiệt độ được dự báo cao nhất khoảng 22-24°C, thấp nhất 15-17°C. Một số xã miền núi, vùng cao có tình trạng băng giá, trời rét.