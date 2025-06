Yêu cầu kiểm tra và lấy mẫu các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo

Sáng nay (5/6), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã gửi công văn hỏa tốc đến các đơn vị liên quan đề nghị khẩn trương kiểm tra, rà soát và lấy mẫu trên thị trường với sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo.

Động thái này được đưa ra sau khi Cục An toàn thực phẩm (ATTP) tiếp nhận báo cáo từ Sở ATTP TP.HCM về hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo, trong đó có X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus.

Qua xác minh ban đầu, hai đơn vị phân phối chính là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 đã tạm ngưng hoạt động, không còn hiện diện thực tế tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và không thể liên lạc.

Ngân 98 giới thiệu các viên uống giảm cân trên Facebook cá nhân.

Nhiều nghi vấn về các sản phẩm "hot" trên mạng xã hội

Các sản phẩm giảm cân X1000, X3 và X7 plus thời gian qua được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, đặc biệt qua các livestream của DJ Ngân 98 – một người nổi tiếng với phong cách gợi cảm và thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch tiếp thị thực phẩm chức năng.

Ba sản phẩm viên uống giảm cân do Ngân 98 quảng cáo gồm X3 (Super Detox X3), X7 Plus và X1000, được quảng cáo chứa "thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên", "giảm cân cấp tốc 3-5 kg một liệu trình", "không tác dụng phụ", có hiệu quả với những người "cơ địa khó giảm", “đào thải mỡ nội tạng” và “làm đẹp da từ bên trong”...

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhiều lần cảnh báo về tình trạng quảng cáo quá mức, thậm chí sai lệch tác dụng của thực phẩm chức năng, đặc biệt là nhóm sản phẩm giảm cân. Trong nhiều trường hợp, các sản phẩm này chứa các hoạt chất cấm hoặc không rõ nguồn gốc, gây nguy hại cho gan, thận và tim mạch.

Trên một số diễn đàn, đã xuất hiện các phản ánh về tác dụng phụ khi sử dụng viên uống giảm cân X3 và X7 Plus như đau bụng, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa.

Đáng nói, khi cả hai công ty phân phối sản phẩm là Zubu và Công ty của Ngân 98 đều không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Điều này khiến việc truy xuất nguồn gốc, kiểm tra chất lượng sản phẩm gặp khó khăn. Trong khi đó, nhà máy sản xuất được ghi nhận là Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla tại Khu công nghiệp Đan Phượng (Hà Nội).

Yêu cầu xử lý nghiêm việc buôn bán sản phẩm không rõ nguồn gốc

Trong văn bản khẩn vừa phát đi, Cục ATTP nhấn mạnh: “Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm có tên X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 Plus trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh”.

Cục cũng yêu cầu các Chi cục Quản lý thị trường địa phương, các Ban Quản lý ATTP các Sở Y tế tại các tỉnh thành tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn.

Theo Luật ATTP, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng nếu tham gia quảng cáo sản phẩm sai sự thật hoặc tiếp tay cho sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Việc xử lý nghiêm minh các hành vi quảng cáo sai lệch không chỉ giúp bảo vệ người tiêu dùng, mà còn là biện pháp răn đe đối với các KOL, influencer đang hoạt động tràn lan trong lĩnh vực tiếp thị sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà không có chuyên môn y tế.