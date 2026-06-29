Nga tuyên bố tập kích trung tâm đặc nhiệm Ukraine, phá hủy kho xuồng không người lái trên biển

Bộ Quốc phòng Nga công bố video về cuộc tấn công nhằm vào trung tâm huấn luyện đặc nhiệm Ukraine, tuyên bố phá hủy doanh trại và kho chứa xuồng không người lái trên biển bằng UAV Geran.

Quân đội Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm huấn luyện thuộc Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt "South" (miền Nam) của Ukraine, phá hủy doanh trại cùng các kho chứa xuồng không người lái trên biển.

Trong thông báo đăng trên Telegram ngày 28/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã thực hiện loạt đòn tấn công "chính xác cao" nhằm vào cơ sở quân sự của Ukraine, tập trung vào các doanh trại và kho chứa phương tiện không người lái trên biển phục vụ hoạt động tác chiến.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nhiều tòa nhà một tầng bị bao trùm bởi những cột khói dày đặc, trong khi khu vực xung quanh vẫn bốc cháy dữ dội. Video cũng ghi lại khoảnh khắc một mục tiêu bị đánh trúng, tạo ra vụ nổ lớn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch sử dụng nhiều máy bay không người lái cảm tử Geran hoạt động ở chế độ tự dẫn đường để tấn công các mục tiêu đã được xác định. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố mức độ thiệt hại cụ thể sau đòn không kích.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục mở rộng các hoạt động tiến công trên nhiều hướng chiến trường.

Cũng trong ngày 28/6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị của nước này đã kiểm soát làng Novoselovka thuộc tỉnh Zaporozhye của Nga, đồng thời giành quyền kiểm soát làng Pisantsy ở tỉnh Dnepropetrovsk của Ukraine sau khi đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố.

Theo phía Nga, trong hai chiến dịch này, quân đội Ukraine đã mất hàng chục binh sĩ, gần một chục xe chiến đấu bọc thép cùng hơn 40 máy bay không người lái tấn công hạng nặng.

Trong khi đó, Kiev tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga, tập trung vào các mục tiêu hạ tầng dân sự và năng lượng, trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trên tiền tuyến.

Ngày 28/6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn tới 660 máy bay không người lái cảm tử của Ukraine chỉ trong một đêm, mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi xung đột bùng phát.

Một ngày sau đó, Thống đốc tỉnh Rostov của Nga cho biết một cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine đã nhằm vào một quần thể bảo tàng về Thế chiến II nổi tiếng tại địa phương, khiến 12 người bị thương.

Moscow nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công mang tính "khủng bố" nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, song khẳng định các hoạt động này sẽ không làm thay đổi những mục tiêu an ninh cốt lõi của Nga trong cuộc xung đột.

Giới chức Nga cũng nhiều lần cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả bằng các đòn tấn công "có hệ thống và nhất quán" nhằm vào hạ tầng quân sự của Ukraine.

Theo RT