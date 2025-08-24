Lầu Năm Góc âm thầm ngăn chặn Ukraine sử dụng tên lửa của Mỹ chống lại Nga

Động thái này hạn chế khả năng của Kiev trong việc sử dụng các đơn vị ATACMS tầm xa để phòng thủ trước các đòn tấn công của Nga.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã âm thầm ngăn chặn Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa do Mỹ sản xuất (ATACMS) để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, qua đó hạn chế khả năng của Kiev trong việc khai thác loại vũ khí này để phòng thủ trước chiến dịch quân sự của Moscow, tờ Wall Street Journal hôm 23/8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay.

Reuters cho biết chưa thể ngay lập tức xác minh độc lập thông tin này.

Động thái trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng thể hiện sự thất vọng trước cuộc chiến đã kéo dài 3 năm và việc ông chưa đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiếp đó là cuộc gặp với lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng không đạt tiến triển rõ rệt, ông Trump hôm thứ Sáu tuyên bố ông đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga hoặc rút khỏi tiến trình hòa đàm.

“Tôi sẽ đưa ra quyết định về việc chúng ta sẽ làm gì, và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng. Hoặc là trừng phạt quy mô lớn, hoặc áp thuế quan khổng lồ, hoặc cả hai. Hoặc chúng ta không làm gì và nói rằng: đây là cuộc chiến của các bạn”, ông Trump nói.

Ông Trump từng hy vọng tổ chức một cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Zelensky, song kế hoạch này vẫn gặp nhiều khó khăn. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời NBC hôm thứ Sáu rằng chưa có chương trình nghị sự nào được chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh với ông Zelensky.

“Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho hội nghị đã được chuẩn bị. Nhưng hiện tại chương trình này hoàn toàn chưa sẵn sàng”, ông Lavrov nói, nhấn mạnh chưa có kế hoạch cho một cuộc gặp.

Trong lúc Nhà Trắng tìm cách thuyết phục ông Putin tham gia đàm phán hòa bình, một quy trình phê duyệt do Lầu Năm Góc thiết lập đã khiến Ukraine không thể tiến hành các đợt tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, theo Wall Street Journal. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là người có quyền quyết định cuối cùng về việc sử dụng các loại vũ khí tầm xa này, tờ báo cho biết.

Văn phòng Tổng thống Ukraine và Bộ Quốc phòng nước này chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin trên. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cũng chưa có phản hồi ngay lập tức.