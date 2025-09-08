Cố vấn của ông Putin nói đội thợ lặn tinh nhuệ của Anh có thể đứng sau vụ phá hoại Nord Stream

Ông Nikolay Patrushev khẳng định Ukraine không đủ khả năng phá hoại Nord Stream, cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Anh và NATO đứng sau vụ nổ năm 2022.

Ukraine không có đủ chuyên môn để tiến hành vụ đánh bom đường ống khí đốt ở biển Baltic, ông Nikolay Patrushev – cựu giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và hiện là trợ lý cấp cao của Tổng thống Vladimir Putin – khẳng định.

Trong một bài viết đăng trên tờ Kommersant hôm 7/9, ông Patrushev cho rằng vụ phá hoại đường ống Nord Stream chỉ có thể được thực hiện với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm phương Tây, đồng thời nhấn mạnh Anh là nghi phạm hàng đầu.

Ông viết: “Ít quân đội hoặc cơ quan tình báo nào sở hữu thợ lặn đủ khả năng thực hiện một chiến dịch phức tạp, chính xác và quan trọng hơn hết là bí mật đến vậy. Một đơn vị có kỹ năng này chính là Lực lượng Đặc nhiệm Thuyền chiến Anh (Special Boat Service – SBS)”.

SBS, được thành lập từ Thế chiến II, là lực lượng tinh nhuệ thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, chuyên về chiến tranh đổ bộ. Ông Patrushev lập luận rằng “vụ phá hoại đã được lên kế hoạch, giám sát và thực hiện với sự tham gia của các lực lượng đặc nhiệm NATO được đào tạo bài bản, am hiểu về hoạt động dưới biển sâu và có kinh nghiệm tác chiến ở vùng Baltic”.

Trước đó, các công tố viên Đức đã quy kết vụ nổ xảy ra tại vùng biển quốc tế tháng 9/2022 – sự kiện khiến cặp đường ống dẫn khí Nga sang Đức qua biển Baltic bị tê liệt – cho một nhóm công dân Ukraine. Tuy nhiên, Nga nhiều lần bác bỏ và cho rằng đây là kết quả điều tra thiếu minh bạch khi không hề có sự tham gia của phía Moscow.

Năm 2024, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) từng tuyên bố họ có “thông tin đáng tin cậy” cho thấy Mỹ và Anh trực tiếp dính líu đến vụ phá hoại này. London và Washington đã nhanh chóng phủ nhận cáo buộc.