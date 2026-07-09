Tổng thống Putin: Các đòn tập kích cơ sở năng lượng của Ukraine không khiến Nga hoảng loạn

Ông Putin khẳng định Ukraine không thể làm Nga hoảng loạn hay suy yếu kinh tế bằng các đòn tập kích hạ tầng năng lượng, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine sẽ không thể làm suy yếu nền kinh tế Nga hay gây hoang mang trong xã hội. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục gia tăng các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và vũ khí tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các quan chức chính phủ ngày 8/7, ông Putin cho rằng mục tiêu của Ukraine không chỉ là gây thiệt hại kinh tế mà còn nhằm tạo tâm lý bất an trong dư luận Nga.

"Rõ ràng đối phương đang tìm cách gây tổn hại cho nền kinh tế của chúng ta, nhưng trên hết là tạo ra bầu không khí lo lắng trong xã hội. Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu đó là điều không thể đạt được", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh hệ thống năng lượng của nước này có khả năng chống chịu cao, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ hơn với doanh nghiệp để nhanh chóng xử lý các điểm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu nếu xảy ra.

Giá nhiên liệu tại Crimea tăng mạnh sau các đợt tập kích

Theo Điện Kremlin, một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm là tình trạng thiếu nhiên liệu tại bán đảo Crimea sau các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào xe bồn vận chuyển xăng dầu.

Ông Putin yêu cầu chính phủ sớm triển khai các biện pháp nhằm hạ giá xăng và dầu diesel tại khu vực này, khi nguồn cung bị ảnh hưởng khiến giá nhiên liệu tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Kể từ đầu năm, Ukraine liên tục mở rộng các cuộc tập kích tầm trung và tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Các mục tiêu bao gồm nhà máy lọc dầu, trạm nén khí, cơ sở hạ tầng năng lượng, kho nhiên liệu và các tuyến vận tải.

Những cuộc tấn công này được cho là đã gây gián đoạn hoạt động hậu cần và ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu tại một số địa phương.

Ngoài các cơ sở hạ tầng, Moscow còn cáo buộc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào phương tiện dân sự như ô tô cá nhân và xe chở khách du lịch.

Rodion Miroshnik, người đứng đầu nhóm công tác của Bộ Ngoại giao Nga về điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh, cho biết chỉ trong tuần trước đã có 38 dân thường thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và khoảng 270 người khác bị thương trong các vụ tấn công mà Nga quy trách nhiệm cho Ukraine.

Phía Ukraine chưa bình luận về những cáo buộc này.

Nga tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả

Moscow nhiều lần mô tả các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga là "hành động khủng bố" và tuyên bố sẽ đáp trả bằng các đợt không kích có hệ thống nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ quân sự của Ukraine.

Trong tuần này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở sản xuất, bảo dưỡng vũ khí, kho nhiên liệu và sân bay quân sự tại nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Cuộc đối đầu bằng các đòn tập kích tầm xa giữa hai bên đang ngày càng leo thang, trong bối cảnh chiến sự bước sang năm thứ năm và chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy các bên sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng.

Theo RT