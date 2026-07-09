Nga bắt nữ công dân âm mưu ám sát sĩ quan quân đội sau "bẫy tình" trên mạng

FSB cáo buộc một phụ nữ Nga bị tuyển mộ thông qua mối quan hệ tình cảm trực tuyến để tham gia âm mưu ám sát sĩ quan quân đội tại Moscow. Nghi phạm đối mặt các tội danh khủng bố và phản quốc.

Một phụ nữ Nga ngoài 20 tuổi đang phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố và phản quốc sau khi bị cáo buộc tham gia vào âm mưu ám sát một sĩ quan quân đội cấp cao tại Moscow. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), nghi phạm bị lôi kéo làm việc cho cơ quan tình báo Ukraine thông qua một mối quan hệ tình cảm trên mạng.

Thông tin được FSB công bố ngày 9/7 cho biết người phụ nữ đã bị bắt giữ trước khi rời Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng vụ việc nằm trong một chiến dịch phá hoại quy mô lớn mà Kiev bị cáo buộc lên kế hoạch nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga.

Theo FSB, cuộc điều tra cho thấy người phụ nữ quen một người đàn ông Ukraine qua mạng từ năm 2024. Cơ quan này cho rằng người đàn ông chỉ giả vờ có quan hệ tình cảm nhằm tuyển mộ cô làm việc cho tình báo Ukraine.

Trong lời khai được FSB công bố, nghi phạm nói rằng sau khi thiết lập mối quan hệ, cô đã thực hiện nhiều nhiệm vụ theo chỉ đạo.

Các nhiệm vụ này được cho là bao gồm thu thập địa chỉ IP của các điểm phát Wi-Fi công cộng tại thành phố St. Petersburg và theo dõi phương tiện của một người mà phía Ukraine cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và đưa vào danh sách mục tiêu ám sát.

Thuê căn hộ tại Moscow để hỗ trợ kế hoạch ám sát

Theo FSB, nhiệm vụ cuối cùng của người phụ nữ trước khi được đưa sang Ukraine là thuê một căn hộ tại Moscow vào tháng 3.

Cơ quan an ninh Nga cáo buộc căn hộ này được sử dụng làm địa điểm hỗ trợ chiến dịch ám sát. Người phụ nữ được cho là đã lắp đặt các camera để các đầu mối điều hành từ Ukraine có thể theo dõi mục tiêu từ xa, đồng thời chuẩn bị nhiều vật dụng phục vụ cho người trực tiếp thực hiện vụ tấn công sau khi cô rời khỏi Nga.

FSB cho biết nghi phạm đã bị bắt trước khi kịp lên chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga nói đã ngăn chặn kế hoạch tấn công quy mô lớn

FSB cho rằng âm mưu ám sát sĩ quan quân đội chỉ là một phần trong loạt kế hoạch tấn công mà cơ quan tình báo Ukraine bị cáo buộc chuẩn bị thực hiện.

Theo cơ quan này, các mục tiêu còn bao gồm cơ sở hạ tầng quân sự, một nhà máy quốc phòng và các nhân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga. FSB cáo buộc các kế hoạch này có "sự tham gia trực tiếp của các đầu mối phương Tây", đồng thời nhận định nếu xảy ra, đây sẽ là một trong những chiến dịch có quy mô và mức độ đe dọa lớn nhất từ trước đến nay.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về những cáo buộc này.

Cùng với việc công bố vụ bắt giữ, FSB cũng cảnh báo rằng những người hợp tác với phía Ukraine với hy vọng được hỗ trợ tài chính hoặc được đưa sang sinh sống tại Ukraine có thể trở thành nạn nhân của chính những người tuyển mộ mình.

Cơ quan an ninh Nga dẫn trường hợp Anastasia Berezovskaya – nghi phạm chính trong vụ đánh bom nhằm vào một triệu phú gốc Ukraine tại Monaco hồi tuần trước.

Theo phía Nga, Berezovskaya đã bị chính những người điều hành chiến dịch sát hại sau khi trở về Ukraine nhằm xóa dấu vết và loại bỏ nhân chứng.

Trong khi đó, cảnh sát quốc gia Ukraine xác nhận Berezovskaya đã thiệt mạng và cho rằng nữ điệp viên này đã tự ý hành động ngoài chỉ đạo. Moscow lại xem vụ việc là bằng chứng cho thấy điều mà nước này gọi là "bản chất khủng bố" của chính quyền Kiev.

Những cáo buộc nói trên hiện mới được phía Nga đưa ra. Các thông tin liên quan đến vai trò của nghi phạm cũng như cáo buộc nhằm vào cơ quan tình báo Ukraine chưa được các nguồn độc lập xác minh.

Theo RT