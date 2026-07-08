Ông Trump tuyên bố "hết kiên nhẫn" với Iran, khẳng định thỏa thuận ngừng bắn đã sụp đổ

Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã chấm dứt sau các cuộc tấn công mới nhằm vào căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh, đồng thời khẳng định không còn muốn tiếp tục đàm phán với Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Washington và Tehran "đã kết thúc", sau khi căng thẳng quân sự giữa hai bên bùng phát trở lại với các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh và các đòn đáp trả mới của Washington.

Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump cho rằng mọi nỗ lực tiếp tục đàm phán với Iran lúc này đều không còn nhiều ý nghĩa.

"Theo tôi, mọi chuyện đã kết thúc. Tôi không muốn tiếp tục đối phó với họ nữa", ông Trump nói khi được hỏi liệu bản ghi nhớ ngừng bắn đạt được hồi tháng trước còn hiệu lực hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục sử dụng những lời lẽ gay gắt để chỉ trích Tehran, gọi giới lãnh đạo Iran là "những kẻ nói dối" và cho rằng việc tiếp tục đối thoại chỉ khiến Washington mất thời gian.

"Họ có thể tiếp tục nói chuyện nếu muốn, nhưng theo tôi đó chỉ là sự lãng phí thời gian", ông Trump nhấn mạnh.

Căng thẳng quân sự bùng phát trở lại

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran một lần nữa leo thang sau nhiều tuần tạm lắng.

Theo các nguồn tin từ Mỹ và Iran, Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait sau khi Washington mở các đợt không kích mới nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran.

Phía Iran cho biết các cuộc tập kích là hành động đáp trả việc Mỹ tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ nước này, đồng thời diễn ra sau hàng loạt vụ tàu thương mại bị tấn công tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Diễn biến mới đã khiến thị trường năng lượng phản ứng mạnh. Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong khoảng hai tuần khi giới đầu tư lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua Hormuz.

Thỏa thuận ngừng bắn đứng trước nguy cơ sụp đổ

Bản ghi nhớ ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được thiết lập vào tháng trước nhằm tạo khoảng thời gian để hai bên tiến hành các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, sau nhiều vòng thương lượng gián tiếp, tiến trình ngoại giao gần như không đạt được bước đột phá đáng kể.

Việc hai bên liên tiếp triển khai các đòn tấn công quân sự trong những ngày gần đây khiến triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn trở nên hết sức mong manh.

Giới quan sát nhận định phát biểu mới nhất của ông Trump là tín hiệu cho thấy Washington không còn đặt nhiều kỳ vọng vào con đường đàm phán, đồng thời mở ra khả năng Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và kinh tế đối với Tehran nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích NATO và Tây Ban Nha

Bên cạnh vấn đề Iran, Tổng thống Mỹ cũng dành nhiều thời gian để công kích một số đồng minh trong NATO.

Ông cho biết mình "không hài lòng" với liên minh quân sự này vì không ủng hộ kế hoạch của Washington liên quan tới Greenland.

Đặc biệt, ông chỉ trích Tây Ban Nha sau khi Madrid được cho là không cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận trong các chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Ông Trump gọi Tây Ban Nha là "một đối tác tồi tệ" và cảnh báo Washington có thể xem xét cắt giảm quan hệ thương mại với quốc gia này nếu những bất đồng tiếp tục kéo dài.

Theo giới phân tích, những phát biểu cứng rắn của ông Trump không chỉ phản ánh sự đổ vỡ của tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran mà còn cho thấy các rạn nứt mới giữa Washington với một số đồng minh phương Tây trong cách tiếp cận cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Theo Reuters, AFP