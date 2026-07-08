HLV Ai Cập ra dấu hiệu chống phân biệt chủng tộc, trọng tài phớt lờ, còn bị phạt thẻ vàng

Trận cầu giữa Ai Cập và Argentina sáng 8/7 kết thúc trong tranh cãi, khiếu kiện về công tác điều hành của trọng tài.

Sáng 8/7 theo giờ Việt Nam, tại vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Ai Cập đã để thua ngược Argentina với tỷ số 2-3, qua đó lỡ cơ hội giành vé vào tứ kết.

Ở những phút cuối trận, hàng loạt quyết định gây tranh cãi của trọng tài khiến ban huấn luyện Ai Cập phản ứng dữ dội. Nhiều thành viên trong khu kỹ thuật bị phạt thẻ vàng, thậm chí có người nhận thẻ đỏ.

Chiếc thẻ vàng gây tranh cãi của trọng tài người Pháp

Trong lúc hỗn loạn, HLV trưởng tuyển Ai Cập Hossam Hassan đã giơ hai tay bắt chéo trước ngực tạo thành hình chữ "X", nhưng trọng tài chính Francois Letexier người Pháp hoàn toàn không có phản ứng.

Theo truyền thông Anh, đây không phải là một cử chỉ thông thường mà chính là ký hiệu chính thức chống phân biệt chủng tộc đã được FIFA đưa vào áp dụng trong các trận đấu.

Tình huống gây tranh cãi từ góc chụp khác. Ảnh: Sohu.

Theo quy định, khi cầu thủ, HLV hoặc quan chức đội bóng nào giơ hai tay bắt chéo thành hình chữ X, nghĩa là họ đang gửi tín hiệu tới trọng tài rằng mình hoặc đội bóng đang phải hứng chịu hành vi phân biệt chủng tộc.

Nếu xác nhận tín hiệu này, trọng tài có quyền kích hoạt quy trình ba bước của FIFA, gồm: 1. Tạm dừng trận đấu để xác minh vụ việc; 2. Nếu hành vi phân biệt chủng tộc vẫn tiếp diễn, tạm dừng trận đấu và yêu cầu hai đội trở về phòng thay đồ; 3. Nếu tình trạng hành vi phân biệt chủng tộc không chấm dứt, sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia và bảo đảm an toàn, trọng tài có thể cho hủy trận đấu.

Tuy nhiên, trong trận đấu này, ông Letexier đã không kích hoạt quy trình trên mà phớt lờ tín hiệu của HLV Hassan, thậm chí còn rút thẻ vàng đối với chiến lược gia của Ai Cập.

Trọng tài Francois Letexier "phát" mưa thẻ vàng với các cầu thủ và ban huấn luyện đội Ai Cập. Ảnh: Sohu.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ông Letexier xử lý tình huống liên quan đến ký hiệu chống phân biệt chủng tộc. Ở vòng play-off Champions League mùa giải 2025-2026 hồi tháng 2 năm nay, trong trận đấu giữa hai đội Real Madrid (Tây Ban Nha) và Benfica (Bồ Đào Nha), sau khi tiền đạo Vinicius Junior tố cáo mình bị phân biệt chủng tộc sau khi ghi bàn, chính ông Letexier đã giơ hai tay tạo thành hình chữ X, rồi kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc của UEFA/FIFA. Trận đấu khi đó bị tạm dừng và chỉ được tiếp tục khoảng 10 phút sau.

Theo một số khán giả có mặt trên sân, vào cuối trận giữa Ai Cập và Argentina sớm 8/7, một bộ phận CĐV Argentina đã giương cờ Israel để chế giễu HLV Hassan, người trước đó từng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Palestine. Tuy nhiên, thông tin này mới xuất phát từ lời kể của ban huấn luyện Ai Cập và các khán giả tại sân, chưa được FIFA hoặc ban tổ chức trận đấu xác nhận chính thức.

Các cầu thủ Ai Cập khiếu nại với trọng tài về tình hình phạm lỗi của phía Argentina. Ảnh: Sohu.

Phản ứng các bên sau trận đấu

Sau trận đấu, FIFA chỉ công bố kết quả, hồ sơ trận đấu và xác nhận Argentina giành quyền vào tứ kết. Cơ quan này cũng chưa thông báo mở cuộc điều tra về sự cố cuối trận hoặc về hành động của trọng tài.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Ai Cập phản ứng rất mạnh. Trái ngược với sự im lặng của FIFA, Liên đoàn bóng đá Ai Cập (EFA) đã có những động thái quyết liệt.

EFA đã: Gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA về công tác trọng tài; yêu cầu FIFA điều tra toàn bộ các quyết định gây tranh cãi; đề nghị không tiếp tục phân công trọng tài Francois Letexier điều hành các trận còn lại của World Cup 2026.

Nội dung đơn khiếu nại của EFA tập trung vào các điểm: Bàn thắng của Ai Cập bị VAR từ chối; tình huống Mohamed Salah cho rằng bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không được xem lại; số lượng thẻ phạt quá chênh lệch giữa hai đội; HLV Hossam Hassan bị phạt thẻ khi thực hiện ký hiệu "X".

Mohamad Salah bức xúc về điều hành của trọng tài sau trận đấu. Ảnh: Sohu.

Sau trận đấu, ông Hossam Hassan đã phát biểu rất gay gắt, cho rằng: Ai Cập đã bị đối xử "rất bất công"; nhiều quyết định của trọng tài Letexier ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu; đội bóng của ông "không đáng phải thua".

Trong cuộc họp báo, ông còn tuyên bố sẽ không xem phần còn lại của World Cup vì quá thất vọng với công tác điều hành.

Nhiều cựu tuyển thủ Ai Cập nổi tiếng như Mohamed Aboutrika hay Mido cũng công khai chỉ trích trọng tài và FIFA. Họ cho rằng: các quyết định thiếu nhất quán; VAR được sử dụng không đồng đều; FIFA cần giải thích rõ các tình huống gây tranh cãi.

Báo chí châu Âu nhìn chung chia thành hai luồng: Một số tờ báo thừa nhận Ai Cập có lý khi phàn nàn về một số quyết định của trọng tài; tuy nhiên nhiều chuyên gia lại cho rằng dù có tranh cãi, chưa có bằng chứng để khẳng định FIFA hay trọng tài cố tình thiên vị Argentina. Vì vậy, các cáo buộc về "âm mưu" hay "dàn xếp" hiện vẫn chỉ là ý kiến từ phía Ai Cập, chưa được bất kỳ tổ chức độc lập nào xác nhận.

Theo Sohu