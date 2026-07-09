Hàn Quốc siết chống tin giả trên mạng: Có thể phạt tới 1 tỷ won (720 nghìn USD, 19 tỷ đồng)

Luật Chống tin giả của Hàn Quốc đã chính thức có hiệu lực từ ngày 7/7, với mục tiêu ngăn chặn tình trạng lan truyền tin đồn, thông tin sai sự thật và hành vi bôi nhọ trên không gian mạng. Đưa tin giả có thể bị phạt tới 1 tỷ won.

Văn bản sửa đổi Luật Thông tin và Truyền thông (thường được gọi là Luật Chống tin giả) của Hàn Quốc đã chính thức có hiệu lực từ ngày 7/7, với mục tiêu ngăn chặn tình trạng lan truyền tin đồn, thông tin sai sự thật và hành vi bôi nhọ trên không gian mạng. Tuy nhiên, một số tổ chức báo chí và truyền thông quốc tế bày tỏ lo ngại quy định mới có thể tạo ra hiệu ứng "tự kiểm duyệt" và ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận.

Theo luật mới, các cơ quan báo chí, nền tảng mạng xã hội và những nhà sáng tạo nội dung số quy mô lớn nếu cố ý phát tán thông tin đã được tòa án xác định là sai sự thật có thể phải bồi thường mang tính trừng phạt lên tới 5 lần thiệt hại thực tế. Những trường hợp tái phạm nhiều lần còn có thể bị phạt tới 1 tỷ won (khoảng 720.000 USD).

Ra đời trong bối cảnh tin giả bùng phát

Dự luật đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào ngày 24/12/2025. Luật được ban hành khi Hàn Quốc đối mặt với tình trạng thông tin sai lệch lan truyền mạnh trên Internet. Theo truyền thông nước này, hơn một nửa người dân Hàn Quốc hiện tiếp cận tin tức qua YouTube, khiến nền tảng này trở thành một trong những kênh phát tán các thuyết âm mưu và nội dung cực đoan.

Kết quả khảo sát của cơ quan chức năng cho thấy khoảng 40% người dân từng tiếp xúc với tin giả, trong đó nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là thông tin đúng và đâu là thông tin sai.

Luật chống tin giả được áp dụng đối với: Các cơ quan báo chí và truyền thông trực tuyến; nhà sáng tạo nội dung có trên 100.000 người theo dõi hoặc hơn 100.000 lượt xem video mỗi tháng; các nền tảng mạng xã hội có trên 1 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày, bao gồm Naver, Kakao, Google và Facebook.

Tung tin giả trên mạng xã hội cũng bị phạt tiền tỷ. Ảnh: Chosun.

Nếu người đăng tải cố ý phát tán thông tin sai sự thật nhằm trục lợi hoặc gây thiệt hại cho người khác, tòa án có thể tuyên mức bồi thường tối đa gấp 5 lần thiệt hại thực tế. Trường hợp thiệt hại không thể xác định, mức bồi thường có thể lên tới 50 triệu won (khoảng 36.000 USD, tương đương gần 940 triệu đồng).

Đối với những người biết rõ thông tin đã bị xác định là giả mạo nhưng vẫn tiếp tục phát tán từ hai lần trở lên, mức phạt hành chính có thể lên tới 1 tỷ won.

Các nền tảng phải gỡ nội dung và công khai báo cáo. Luật cũng yêu cầu các nền tảng trực tuyến lớn phải thiết lập kênh tiếp nhận tố cáo riêng đối với tin giả.

Sau khi nhận được phản ánh, nền tảng phải nhanh chóng gỡ bỏ nội dung hoặc tạm khóa tài khoản vi phạm, đồng thời công bố báo cáo minh bạch 6 tháng một lần, nêu rõ số lượng đơn tố cáo và kết quả xử lý. Nếu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, các nền tảng cũng có thể bị phạt tối đa 1 tỷ won.

Lo ngại luật bị lạm dụng

Dù mục tiêu của luật này là chống tin giả, nhưng nhiều tổ chức báo chí và xã hội dân sự tại Hàn Quốc cho rằng một số quy định trong luật còn khá chung chung.

Theo các ý kiến phản đối, việc thiếu định nghĩa rõ ràng có thể tạo ra không gian diễn giải rộng cho cơ quan quản lý, khiến các nhà báo, người sáng tạo nội dung và người dùng mạng xã hội phải tự kiểm duyệt vì lo ngại rủi ro pháp lý.

Một số ý kiến còn cảnh báo nếu bị lạm dụng, luật có thể trở thành công cụ để chính quyền hạn chế các tiếng nói phản biện hoặc những quan điểm trái chiều trong xã hội.

Ông Kim Jong-cheol, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (Korea Communications Commission, KCC), cho biết luật mới nhằm "bảo vệ người dân khỏi những thông tin bịa đặt và sai sự thật gây hại".

Tuy nhiên, hiệu quả của đạo luật sẽ phụ thuộc vào cách thực thi trong thực tế, đặc biệt là việc cân bằng giữa mục tiêu chống tin giả và bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt – vấn đề đang tiếp tục gây tranh luận tại Hàn Quốc.

Theo Worldjournal