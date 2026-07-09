Trưởng điểm thi trường chuyên Tuyên Quang chỉ đạo giáo viên nhắc bài cho thí sinh

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan nhiều điểm 10 bất thường ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Chiều 9/7, tại họp báo của UBND tỉnh Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", liên quan đến vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trong số các bị can đã bị khởi tố có ông Nguyễn Hà Duy (SN 1988), giáo viên Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký Hội đồng thi; bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Hai bị can còn lại chưa được cơ quan công an công bố danh tính.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị thực hiện trái quy chế thi. Từ chỉ đạo này, ông Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, trực tiếp nhắc bài cho một số thí sinh trong quá trình làm bài môn Toán.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Quỳnh.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết hành vi của các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi, ảnh hưởng tiêu cực đến tính công bằng của kỳ thi và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hội đồng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã có vi phạm quy chế trong công tác coi thi. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến, xác định đầy đủ vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị can; đồng thời làm rõ động cơ, mục đích phạm tội và xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.

Theo đại tá Trần Anh Tuấn, do vụ án đang trong quá trình điều tra nên nhiều nội dung thuộc bí mật điều tra chưa thể công bố. Khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ thông tin chính thức.

Trước đó, tại cuộc họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, cho biết qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang khi có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán ở 13/15 phòng thi.

Theo ông Cảnh, cơ quan chức năng xác định dấu hiệu bất thường xuất phát từ công tác coi thi và đang tiếp tục xử lý theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan công an rà soát toàn bộ vụ việc, báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định phương án xử lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh.

Về giải pháp trước mắt, Sở đã tổ chức gặp gỡ phụ huynh, học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang và các thí sinh tự do để thông tin về vụ việc. Trên cơ sở bảo đảm quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Sở đã báo cáo UBND tỉnh xem xét phương án tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.