Pháp không gặp may: FIFA bác đơn kháng cáo thẻ vàng của Olise, Mbappe bị cuốn vào vụ không mong muốn

Trước trận tứ kết, tuyển Pháp liên tiếp nhận các tin không vui, nhưng HLV Didier Deschamps tin tưởng các cầu thủ sẽ vượt qua áp lực, giành chiến thắng trước Morocco.

Trước thềm trận tứ kết World Cup 2026 với Morocco, đội tuyển Pháp liên tiếp đón tin không vui khi FIFA chính thức bác đơn kháng cáo liên quan đến chiếc thẻ vàng của tiền đạo Michael Olise, Mbappe bị cuốn vào vụ việc phát ngôn phân biệt chủng tộc của một thượng nghị sĩ Paraguay, tổ trọng tài bắt trận tứ kết lại là người Argentina – đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch...

Pháp cho rằng Olise bị phạt oan, khiếu nại bất thành

HLV Didier Deschamps đã xác nhận FIFA quyết định giữ nguyên án phạt đối với tài năng trẻ Michael Olise, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ không để phán quyết này hay quốc tịch của tổ trọng tài ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho trận đấu.

Ở vòng 1/8, Pháp vượt qua Paraguay với tỷ số 1-0. Trong trận đấu, Olise nhận thẻ vàng sau pha va chạm với tiền vệ Matías Galarza.

Pha tranh chấp dẫn đến thẻ vàng của Olise gây tranh cãi. Ảnh: AFP.

Thời điểm đó, Galarza ngã xuống sân và ôm mặt đầy đau đớn. Tuy nhiên, các pha quay chậm sau trận cho thấy Olise dường như chỉ kéo áo đối phương chứ không hề đánh vào mặt Galarza, khiến Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) cho rằng trọng tài đã đưa ra quyết định sai.

Theo ESPN, Liên đoàn bóng đá Pháp nghĩ rằng cơ hội kháng cáo là khá lớn bởi trước đó FIFA từng có động thái hiếm thấy khi hoãn thi hành án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ đã nhận thẻ đỏ sau khi có tác động của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, HLV Deschamps cho biết FIFA đã thông báo giữ nguyên thẻ vàng dành cho Olise.

Điều đó đồng nghĩa, nếu tiền đạo của Pháp tiếp tục nhận thêm một thẻ vàng nữa trong cuộc đối đầu với Morocco, anh sẽ bị treo giò ở vòng bán kết nếu đội nhà giành quyền đi tiếp.

Mbappe luôn thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao trước sự khiêu khích của đối phương trên sân. Ảnh: AFP.

Mbappe bị cuốn vào vụ việc không mong muốn

Kylian Mbappe, ngôi sao số một của tuyển Pháp gần đây vướng vào tranh cãi sau những phát biểu bị cho là mang tính phân biệt đối xử của một thượng nghị sĩ Paraguay.

Vụ việc bắt nguồn sau trận Pháp thắng Paraguay 1-0 ở vòng 1/8, Thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng trên mạng xã hội X một loạt phát ngôn bị lên án là phân biệt chủng tộc nhằm vào đội trưởng tuyển Pháp.

Trong bài đăng, bà Amarilla đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm Mbappé, trong đó có các nội dung như: Gọi Mbappé là "một người Cameroon bị thực dân hóa, cố giả làm người Pháp"; chế giễu nguồn gốc châu Phi của anh; sử dụng những hình ảnh mang tính miệt thị chủng tộc, như nói Mbappe "lớn lên cùng loài tinh tinh", hay "thay vì bú sữa mẹ thì bú dừa"; gọi tiền đạo người Pháp là "kẻ thô lỗ, vô học, kiêu ngạo và xấu xí".

Những phát ngôn này nhanh chóng gây phẫn nộ trên toàn thế giới. Đáp trả những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào mình, Mbappe đã đăng thư ngỏ trên X, chỉ trích gay gắt nữ thượng nghị sĩ Paraguay: "Bà là một người đáng khinh và không xứng đáng với cương vị của mình".

Anh nhấn mạnh rằng: "Sự liều lĩnh và tư tưởng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trắng trợn của bà đã khiến cả thế giới quên mất hành trình tuyệt vời của đội tuyển Paraguay tại World Cup".

Mbappé cũng khẳng định sẽ không bao giờ để những người như bà Amarilla có cơ hội gieo rắc sự thù hận và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới.

Bà Thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla, người có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào Mbappe. Ảnh: Theguardian.

Vụ việc nhanh chóng vượt ra ngoài khuôn khổ bóng đá. FFF tuyên bố các phát ngôn trên là "ghê tởm và không thể chấp nhận", đồng thời nộp đơn yêu cầu cơ quan tư pháp Pháp điều tra. Văn phòng công tố Paris đã mở cuộc điều tra về hành vi xúc phạm công khai có tình tiết tăng nặng và kích động thù hận.

Chính phủ Paraguay ra tuyên bố khẳng định các phát ngôn của bà Amarilla không đại diện cho lập trường của đất nước và người dân Paraguay, đồng thời tái khẳng định cam kết chống phân biệt chủng tộc. Thượng nghị viện Paraguay sau đó cũng thông qua nghị quyết lên án những phát ngôn phân biệt chủng tộc này.

Trước trận tứ kết gặp Morocco, giới truyền thông lo ngại vụ việc có thể ảnh hưởng đến tâm lý của Mbappe. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps khẳng định đội trưởng tuyển Pháp vẫn hoàn toàn tập trung, đồng thời ca ngợi Mbappe có bản lĩnh tâm lý rất vững vàng và không để tranh cãi ngoài sân cỏ làm phân tâm trước trận đấu quan trọng.

Đây được xem là một trong những vụ việc gây chấn động nhất World Cup 2026, không chỉ vì liên quan đến một siêu sao bóng đá, mà còn bởi người đưa ra phát ngôn lại là một thượng nghị sĩ đương nhiệm, khiến vấn đề phân biệt chủng tộc trong thể thao một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận quốc tế.

HLV Deschamps khẳng định Mbappe vẫn giữ được trạng thái tâm lý và thể lực rất tốt, hoàn toàn tập trung cho cuộc đối đầu với Morocco.

Đây sẽ là màn tái ngộ đáng chú ý giữa hai đội sau trận bán kết World Cup 2022 tại Qatar. Cuộc đọ sức lần này được điều hành bởi tổ trọng tài người Argentina, điều này cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận trước giờ bóng lăn.

Theo Creaders, Theguardian