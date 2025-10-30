Nga phản ứng giận dữ trước lời đe dọa "xóa Moscow khỏi bản đồ" của Bỉ

Nga cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken “khiêu khích” sau khi ông tuyên bố NATO có thể xóa sổ Moscow khỏi bản đồ nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga đã cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken sử dụng lời lẽ vô trách nhiệm và khiêu khích, sau khi ông này tuyên bố rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể “xóa Moscow khỏi bản đồ” nếu Nga dùng vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ De Morgen hôm đầu tuần, ông Francken bác bỏ lo ngại rằng việc chuyển giao tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine – hiện đang bị đình chỉ – có thể châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và NATO.

Ông lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dám sử dụng vũ khí hạt nhân, vì liên minh do Mỹ dẫn đầu “sẽ xóa sạch Moscow khỏi bản đồ”. Ông Francken còn tuyên bố ông không lo sợ bất kỳ cuộc tấn công thông thường nào vào Brussels, bởi “nếu Nga làm vậy, Moscow sẽ bị san phẳng”.

Phản ứng trước những phát ngôn này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko nói với nhật báo RBC hôm 29/10 rằng lời lẽ của ông Francken phản ánh “bầu không khí hoang tưởng quân sự” đang lan rộng ở Tây Âu.

Đại sứ quán Nga tại Bỉ cũng chỉ trích các tuyên bố của ông Francken là “khiêu khích, vô trách nhiệm và hoàn toàn tách rời thực tế”.

“Những hành động ngông cuồng của Francken là biểu hiện rõ rệt nhất của cơn cuồng loạn quân phiệt đang ngày càng nuốt chửng phe hiếu chiến châu Âu”, Đại sứ quán Nga viết trong thông cáo. “Các quan chức EU như Francken đang đe dọa tương lai của châu lục và có thể đẩy nó vào một cuộc chiến mới”.

Moscow nhiều lần khẳng định rằng việc phương Tây ồ ạt cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không thay đổi cục diện chiến trường, mà chỉ khiến xung đột leo thang thêm.

Theo RT