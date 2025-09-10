Ba Lan, NATO bắn hạ "UAV xâm phạm không phận" giữa lúc Nga tấn công Ukraine

Quân đội Ba Lan sáng 10/9 cho biết họ đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái (UAV) vi phạm không phận nước này trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine – một diễn biến có thể trở thành hành động khiêu khích nghiêm trọng đối với châu Âu.

“Tất cả vũ khí cần thiết đã được triển khai và các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm các vật thể bị bắn hạ”, Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan thông báo trên X.

Tuyên bố cho biết một chiến dịch quân sự đang được tiến hành và kêu gọi người dân ở trong nhà. Không có thông tin chi tiết nào được công bố thêm về những “vật thể dạng máy bay không người lái” này.

Ba Lan là thành viên của liên minh NATO – khối phòng thủ xuyên Đại Tây Dương với nguyên tắc “một quốc gia bị tấn công là cả khối bị tấn công”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với CNN rằng ông đã được báo cáo về vụ UAV Nga xâm nhập Ba Lan.

“Đúng vậy”, Rubio trả lời khi được hỏi liệu ông có nhận được thông tin tóm tắt hay không, ngay sau một bữa tối với Tổng thống Donald Trump vào tối thứ Ba.

Trước đó, giới chức Ba Lan đã đóng cửa Sân bay Quốc tế Warsaw, đồng thời quân đội cho biết máy bay của Ba Lan và NATO đã xuất kích sau khi có báo cáo về UAV Nga bay qua lãnh thổ nước này.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Quân đội Ba Lan ra tuyên bố: “Hệ thống phòng không mặt đất và radar do thám đã được nâng lên mức cảnh báo cao nhất” sau khi Nga phát động loạt không kích lớn vào lãnh thổ Ukraine.

“Để bảo đảm an ninh không phận, Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã kích hoạt tất cả quy trình cần thiết”, tuyên bố cho biết thêm, khẳng định quân đội “hoàn toàn sẵn sàng phản ứng ngay lập tức”.

Một thông báo dành cho phi công (NOTAM) đăng trên website của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết sân bay Warsaw Chopin cùng ít nhất hai sân bay khác ở Ba Lan đã tạm ngừng hoạt động “do hoạt động quân sự bất ngờ liên quan đến đảm bảo an ninh quốc gia”.

Trước đó, Không quân Ukraine thông báo trên Telegram rằng các UAV Nga đang hướng về phía Tây và đe dọa thành phố Zamosc (Ba Lan), nhưng sau đó thông báo này đã bị gỡ bỏ, theo Reuters.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu UAV đã xâm nhập không phận Ba Lan.

Truyền thông Ukraine đưa tin ít nhất một UAV đang hướng về thành phố Rzeszow ở phía Tây Ba Lan. Thông tin này chưa được xác thực.

Sân bay Rzeszów–Jasionka, miền Đông Nam Ba Lan, cũng đã bị đóng cửa, theo thông báo NOTAM. Đây từng là trung tâm hậu cần cho viện trợ NATO chuyển đến Ukraine, mặc dù Mỹ đã rút lực lượng khỏi căn cứ này đầu năm nay.

Sân bay tại Lublin, Đông Nam Ba Lan, cũng ngừng hoạt động do “hoạt động quân sự”, theo một thông báo khác.

Trước đó, Ba Lan tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới phía Đông với Belarus – đồng minh thân cận của Nga – do cuộc tập trận quân sự chung Nga-Belarus dự kiến bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước, Reuters đưa tin.

Cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Zapad 25 dự kiến diễn ra tại miền Tây Nga và Belarus đã làm gia tăng quan ngại an ninh không chỉ với Ba Lan mà còn với các nước NATO láng giềng là Lithuania và Latvia, theo Reuters.

“Vào thứ Sáu, các cuộc diễn tập Nga-Belarus sẽ bắt đầu tại Belarus, rất sát biên giới Ba Lan, với học thuyết quân sự mang tính chất cực kỳ hung hăng”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết trong một cuộc họp chính phủ, Reuters đưa tin.

“Vì lý do an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới với Belarus, bao gồm cả các cửa khẩu đường sắt, bắt đầu từ nửa đêm thứ Năm, trong bối cảnh diễn tập Zapad”, ông Tusk nói.