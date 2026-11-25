Một tháng sau Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, thêm một quan chức cấp cao bị thông báo điều tra.

Tối 24/11, hãng thông tấn chính thức Tân Hoa xã Trung Quốc xác nhận: Ông Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước điều tra do bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Ông Trần Cát Ninh, 62 tuổi trở thành Ủy viên Bộ Chính trị thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX bị điều tra. Ông cũng là Bí thư Thành ủy Thượng Hải đương nhiệm đầu tiên bị điều tra kể từ sau Trần Lương Vũ năm 2006, tức sau đúng 20 năm.

Ông Trần Cát Ninh từng giữ các chức vụ như Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa, Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường, Thị trưởng Bắc Kinh. Trước khi vụ việc được công bố, ông được nhiều nhà quan sát đánh giá có triển vọng thăng tiến thêm một bậc, vào Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội XXI vào năm tới.

Theo các thông tin công khai, lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của ông Trần Cát Ninh là hôm 19/11, khi ông đến khảo sát trụ sở Tập đoàn Vận tải biển Trung Quốc (COSCO) tại Thượng Hải.

Hiện nhà chức trách Trung Quốc chưa công bố những vấn đề cụ thể mà ông Trần Cát Ninh bị cáo buộc vi phạm.

Trước đó gần một tháng, Hội nghị Trung ương 5 khóa XX bế mạc ngày 29/10 tại Bắc Kinh đã xem xét và thông qua văn kiện về những vấn đề trọng đại nhằm kiên trì thúc đẩy toàn diện công tác xây dựng quản lý Đảng nghiêm minh.

Văn kiện nhấn mạnh: “Bất kể là ai, giữ chức vụ cao đến đâu, có đóng góp lớn đến mức nào, chỉ cần tham nhũng thì tuyệt đối không được dung thứ; không cho phép tồn tại những ‘vua đội mũ sắt’ hay ‘kim bài miễn tử’”.

Thông điệp này cho thấy chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc không có ngoại lệ, kể cả đối với những quan chức cấp cao.

Cựu bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ bị kết án 18 năm tù giam năm 2008. Ảnh: CCTV.

Từ sinh viên Thanh Hoa đến lãnh đạo cao nhất của Thượng Hải

Ông Trần Cát Ninh sinh tháng 2/1964, quê tỉnh Cát Lâm. Năm 1981, khi mới 17 tuổi, ông thi đỗ vào khoa Kỹ thuật xây dựng và Môi trường, Đại học Thanh Hoa.

Năm 1988, sau khi lấy bằng thạc sĩ, ông được cử sang Anh du học. Năm 1992, ông nhận bằng tiến sĩ tại Khoa Xây dựng, Đại học Imperial College London, sau đó ở lại trường làm nghiên cứu sinh.

Năm 1998, ở tuổi 34, Trần Cát Ninh trở về Trung Quốc, giảng dạy tại chính ngôi trường cũ Đại học Thanh Hoa và từng giữ chức Chủ nhiệm khoa Kỹ thuật Môi trường.

Trong giai đoạn 2002–2008, khi Trần Hy (người sau này giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc) làm Bí thư Đảng ủy Đại học Thanh Hoa, ông Trần Cát Ninh lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Hiệu trưởng rồi Phó Hiệu trưởng thường trực.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa, bước vào hàng ngũ cán bộ cấp phó bộ.

Từng được xem là ứng viên sáng giá vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa XXI

Năm 2015, ông Trần Cát Ninh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường, thăng lên cấp bộ trưởng. Khi đó, ông là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Trung Quốc. Trong thời gian tại nhiệm, ông thúc đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí và khói bụi.

Năm 2017, ông chuyển sang giữ chức Thị trưởng Bắc Kinh, trở thành người đứng đầu chính quyền thủ đô, qua đó nâng cao đáng kể vị thế chính trị.

Tại Đại hội XX năm 2022, Trần Cát Ninh được điều động làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải và được bầu vào Bộ Chính trị, trở thành lãnh đạo cấp phó quốc gia.

4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XX bị điều tra khi đang tại chức: Hà Vệ Đông, Trương Hựu Hiệp, Mã Hưng Thụy, Trần Cát Ninh (trái qua phải). Ảnh: Singtao.

Trong hơn 30 năm qua, phần lớn các Bí thư Thành ủy Thượng Hải đều được thăng tiến lên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, (ngoại trừ trường hợp Trần Lương Vũ 20 năm trước). Vì vậy, ông Trần Cát Ninh từng được giới quan sát xem là một trong những nhân vật có triển vọng gia nhập cơ quan quyền lực cao nhất này tại Đại hội XXI.

Việc bị điều tra khiến ông Trần Cát Ninh trở thành Ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm thứ tư bị xử lý kể từ Đại hội XX năm 2022.

Ba người trước đó gồm: Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; Trương Hựu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; Mã Hưng Thụy, Cựu Bí thư Khu ủy Tân Cương.

Vụ việc Trần Cát Ninh vì thế không chỉ gây chú ý bởi vị trí của ông trong bộ máy lãnh đạo Thượng Hải, mà còn đặt ra thêm những câu hỏi về tình hình nhân sự cấp cao Trung Quốc trước thềm Đại hội XXI.

Hai vấn đề cần theo dõi

Trong thời gian tới, có hai diễn biến đáng chú ý.

Thứ nhất, liệu nhà chức trách Trung Quốc có công bố thêm thông tin về vụ việc hay không, qua đó giúp dư luận hiểu rõ cuộc điều tra Trần Cát Ninh bắt đầu từ lĩnh vực hoặc sai phạm nào.

Thứ hai, ai sẽ được lựa chọn thay thế Trần Cát Ninh tại Thượng Hải?

Đại hội XXI đang đến gần. Người kế nhiệm ông sẽ được lựa chọn từ đội ngũ lãnh đạo hiện tại của Thượng Hải hay được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc điều động từ địa phương khác tới?

Cách thức sắp xếp nhân sự này có thể cung cấp thêm manh mối để giới quan sát nhận diện những tính toán quyền lực ở cấp cao nhất trước thềm đại hội.

Theo Xin hua, Singtao.