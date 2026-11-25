Định danh B94 xuất hiện trong dự thảo ngân sách Mỹ năm tài khóa 2027, đi kèm đề xuất cấp 77,1 triệu USD. Giới phân tích cho rằng đây có thể là chương trình phát triển bom hạt nhân mới nhằm tấn công các cơ sở ngầm kiên cố.

Định danh B94 xuất hiện trong tài liệu ngân sách quốc phòng Mỹ

Một định danh bom hạt nhân mới được phát hiện trong tài liệu ngân sách của Thượng viện Mỹ cho thấy Washington có thể đang theo đuổi một loại vũ khí nhằm phá hủy các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất.

Thông tin về B94 xuất hiện ngày 12/11 trong bản thuyết minh đi kèm dự thảo dự luật phân bổ ngân sách năng lượng và nước cho năm tài khóa 2027 của Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ.

Trong danh mục chương trình hiện đại hóa kho vũ khí của Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA), tài liệu đề xuất cấp 77,1 triệu USD cho B94, bên cạnh khoản 122,9 triệu USD dành cho các “chương trình tương lai”.

Không dòng ngân sách nào trong hai khoản này ghi nhận mức chi đã được thông qua trong năm 2026. Cả hai hiện mới là đề xuất của ủy ban, chưa trở thành luật.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết ngoài định danh B94, hiện chưa có nhiều thông tin được công bố. Tài liệu không nêu quốc gia có thể trở thành mục tiêu, cũng không cung cấp chi tiết về thiết kế của loại bom này. Chưa rõ B94 có hệ thống động lực riêng hay chỉ là bom trọng lực không có động cơ đẩy – yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách triển khai và khả năng đối phó với vũ khí.

Các chuyên gia vũ khí hạt nhân cho rằng tiền tố “B” thường được dùng để chỉ bom hạt nhân triển khai từ máy bay, thay vì đầu đạn dành cho tên lửa.

Nếu được xác nhận, B94 sẽ là định danh bom hạt nhân hoàn toàn mới đầu tiên của Mỹ kể từ B90. Chương trình B90 từng bị hủy vào tháng 9/1991 trước khi loại vũ khí này được đưa vào biên chế, theo một bài viết đăng ngày 16/11 trên trang tin quốc phòng Mỹ TWZ.

Dù vậy, việc B94 có được đưa vào sản xuất hay không, và nếu có thì vào thời điểm nào, vẫn chưa rõ. Trước đây, Washington từng từ bỏ một chương trình phát triển bom phá boong-ke hạt nhân mang tên Robust Nuclear Earth Penetrator vào năm 2005.

B94 có thể là phiên bản chính thức của chương trình NDS-A

Học giả Jeffrey Lewis thuộc Đại học Stanford cùng một số nhà phân tích khác cho rằng B94 có thể là định danh chính thức của chương trình Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), hay hệ thống răn đe hạt nhân triển khai từ máy bay.

Trong các tài liệu ngân sách trước đây, Không quân Mỹ mô tả NDS-A là chương trình phát triển nguyên mẫu nhằm khắc phục một khoảng trống năng lực được xác định trong Đánh giá Tư thế Hạt nhân năm 2022.

Xiaodon Liang, nhà phân tích chính sách cấp cao tại Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (Arms Control Association), nhận định: “Chương trình B94 mới có lẽ chính là chương trình đó”.

Ông cho biết giới phân tích đã dự đoán sẽ xuất hiện một chương trình vũ khí hạt nhân tương ứng kể từ khi các tài liệu ngân sách về NDS-A được công bố cách đây hai năm.

Khi được TWZ hỏi về NDS-A trước đây, NNSA cho biết chương trình này sẽ cung cấp cho Tổng thống Mỹ “các lựa chọn hạt nhân bổ sung để đánh bại những mục tiêu kiên cố và nằm sâu dưới lòng đất, bảo đảm đối thủ không thể đặt những tài sản có giá trị nhất của mình ngoài tầm với của lực lượng hạt nhân Mỹ”.

Lý do này phù hợp với hướng dẫn sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ ban hành năm 2024, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải duy trì khả năng đe dọa những tài sản mà đối thủ coi trọng nhất.

Liang cho rằng vũ khí hạt nhân chuyên phá hủy boong-ke có thể giúp Mỹ đáp ứng yêu cầu đó. Tuy nhiên, khi được hỏi về lý do Washington cần phát triển B94, ông nhận xét: “Cả chính quyền hiện tại lẫn chính quyền tiền nhiệm đều chưa giải thích những mục tiêu nào khiến họ cần một loại vũ khí mới như vậy”.

Cả tuyên bố của Thượng viện Mỹ lẫn tài liệu ngân sách Không quân Mỹ đều không đề cập đến Trung Quốc.

Timothy Heath, người sáng lập công ty tư vấn quốc phòng Perceptum, cho rằng Triều Tiên hoặc Iran có thể là những mục tiêu dễ được cân nhắc hơn, bởi hai nước này có hệ thống phòng không yếu hơn và số lượng cơ sở ngầm cũng hạn chế hơn.

Mỹ đã có bom hạt nhân xuyên đất, nhưng vẫn tồn tại giới hạn

Nếu được phát triển, B94 sẽ bổ sung vào kho vũ khí hiện có của Mỹ, vốn đã bao gồm bom hạt nhân xuyên đất B61-11 và bom hạt nhân công suất lớn B83-1.

Trong khi B61-11 được thiết kế để xuyên xuống lòng đất trước khi phát nổ, B83-1 dựa vào sức công phá lớn thay vì khả năng xuyên đất để đe dọa các mục tiêu kiên cố.

Một trong những lý do khiến Washington có thể phát triển B94 là nhằm khắc phục những giới hạn của các loại vũ khí hiện có.

Heath cho rằng Mỹ hiện chưa sở hữu loại bom nào có khả năng phá hủy một cách đáng tin cậy các mục tiêu nằm sâu hơn đáng kể so với độ sâu mà B61-11 có thể tiếp cận.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ B94 có giải quyết được hạn chế này hay không.

Mackenzie Knight-Boyle, Giám đốc nghiên cứu và dự án của Chương trình Thông tin Hạt nhân thuộc Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS), cho biết hiện “chưa rõ B94 có mang lại năng lực mới nào hay đơn thuần chỉ được thiết kế để thay thế B61-11”.

“Nếu B94 có hệ thống động lực, nó sẽ cung cấp năng lực tấn công ngoài tầm phòng thủ mà B61-11 không có do đây là loại bom không được trang bị động cơ. Điều đó có nghĩa máy bay mang bom sẽ không phải tiếp cận mục tiêu gần như khi sử dụng B61-11”, Knight-Boyle nói.

“Hiện chúng ta đơn giản là vẫn chưa biết”.

Một khả năng khác là B94 được phát triển để thay thế bom B83-1 công suất lớn trong nhiệm vụ phá hủy các mục tiêu kiên cố. Đây là giả thuyết được Jeffrey Lewis và James Acton, đồng Giám đốc Chương trình Chính sách Hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, đưa ra.

Trao đổi với trang Breaking Defense, Acton nhận định B94 “rõ ràng là một năng lực mới”, có thể làm tăng “ở một mức độ nhất định số lượng mục tiêu có thể bị phá hủy”.

Tuy nhiên, dẫn lại một nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ năm 2005, ông đặt câu hỏi liệu vũ khí hạt nhân phá boong-ke có thể phá hủy một cách đáng tin cậy các cơ sở nằm sâu hơn 700 mét dưới lòng đất hay không. Ông đồng thời thừa nhận công nghệ vũ khí có thể đã đạt hiệu quả cao hơn kể từ thời điểm nghiên cứu được thực hiện.

Acton cảnh báo việc Mỹ tiếp tục bổ sung năng lực hạt nhân mà không có một cơ sở chiến lược rõ ràng có nguy cơ thúc đẩy cạnh tranh vũ khí trên phạm vi rộng hơn.

“Người ta có thể tiếp tục vô thời hạn việc xác định những nhiệm vụ mới cho vũ khí hạt nhân và đặt ra các yêu cầu mới. Tôi xem đó về cơ bản là một quá trình không có điểm kết thúc nếu không được định hướng bởi một chiến lược tổng thể nào đó”, ông nói với Breaking Defense.

Nga theo dõi chương trình B94, Trung Quốc chưa lên tiếng

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Sáu cho biết Moscow đang theo dõi sát hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân của Mỹ, nhưng cần thêm thông tin để đánh giá chương trình B94.

Theo hãng thông tấn Nga Interfax, bà Zakharova cũng bày tỏ lo ngại Washington ngày càng tập trung phát triển các phương án sử dụng vũ khí hạt nhân có giới hạn trong những cuộc xung đột khu vực.

Khác với Moscow, Bắc Kinh đến nay chưa đưa ra bình luận công khai về B94.

Trên thực tế, Trung Quốc cũng đã phát triển vũ khí nhằm tấn công các mục tiêu kiên cố. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nước này đang sở hữu tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-15C phóng từ mặt đất, được trang bị đầu đạn thông thường có khả năng xuyên đất.

Tuy nhiên, Trung Quốc hiện chưa được biết là sở hữu một loại bom hạt nhân xuyên đất tương đương với B61-11 của Mỹ.

Heath đặt câu hỏi liệu Bắc Kinh có thực sự cần phát triển loại vũ khí như vậy hay không, xét đến lực lượng hạt nhân hiện có và các phương án tấn công thông thường mà nước này đang sở hữu.

Theo AP, SCMP