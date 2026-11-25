Khoảng 60 tên lửa đánh chặn Patriot dành cho Ukraine vẫn chưa được Mỹ phê duyệt chuyển giao. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết thỏa thuận cung cấp 48 tên lửa đang chờ chữ ký của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Khoảng 60 tên lửa đánh chặn Patriot mà Ukraine đang rất cần vẫn chưa được Mỹ phê duyệt chuyển giao, trong bối cảnh hệ thống phòng không nước này gặp khó khăn trước các đợt tập kích của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thỏa thuận cung cấp 48 tên lửa đang chờ chữ ký của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Ukraine chờ Mỹ phê duyệt lô tên lửa Patriot

Mỹ đang trì hoãn phê duyệt việc chuyển giao khoảng 60 tên lửa đánh chặn Patriot mà Ukraine đang rất cần, Financial Times (FT) đưa tin hôm thứ Ba, dẫn lời hai quan chức Ukraine và một người khác nắm rõ vấn đề.

Do các tên lửa này được sản xuất tại Mỹ, Washington phải cấp phép xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu, kể cả trong trường hợp các đối tác châu Âu đứng ra chuyển giao. Tuy nhiên, theo FT, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đến nay vẫn chưa ký phê duyệt các đợt bàn giao.

Theo nguồn tin của tờ báo, trước đó Mỹ đã phân bổ 40 tên lửa đánh chặn PAC-3 để chuyển cho Ukraine theo từng đợt trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12, cùng khoảng 20 tên lửa PAC-2 thế hệ cũ hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi Washington bật đèn xanh cho các lô hàng này, trong bối cảnh hệ thống phòng không Ukraine gặp khó khăn khi đối phó với những đợt tập kích của Nga nhằm vào Kiev và nhiều khu vực khác.

Quân đội Ukraine hiện vẫn phụ thuộc lớn vào viện trợ quân sự phương Tây trong cuộc xung đột với Nga, vốn sẽ bước sang năm thứ năm vào cuối tháng 2.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba, ông Zelensky xác nhận một thỏa thuận cung cấp 48 tên lửa đang chờ Mỹ phê duyệt.

“Đáng tiếc là ông Hegseth vẫn chưa ký, vì vậy mọi việc hoàn toàn phụ thuộc vào ông ấy”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm thứ Hai, ông Zelensky kêu gọi các đối tác của Ukraine “đáp ứng nhu cầu của chúng tôi ít nhất trong suốt tháng 12”. Ông bày tỏ hy vọng tình hình sẽ có tiến triển sau khi Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát bắt đầu nhóm họp vào tháng 1.

Châu Âu tìm cách đàm phán với Moscow, Nga yêu cầu ngừng viện trợ vũ khí

Lời kêu gọi của Kiev được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ châu Âu đang tìm kiếm một cơ chế để tham gia đàm phán với Moscow, sau khi bị gạt khỏi các cuộc trao đổi do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi hồi đầu tháng.

Moscow nhiều lần tuyên bố việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine đang làm suy giảm triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình. Nga cũng đưa việc chấm dứt các chuyến hàng vũ khí cho Kiev vào danh sách những điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn.

Việc Mỹ trì hoãn phê duyệt tên lửa càng làm gia tăng bất định về mức độ cam kết của Tổng thống Donald Trump đối với việc hỗ trợ Ukraine.

Ông Trump đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, đồng thời từ chối áp đặt những hạn chế trên diện rộng mới được Quốc hội Mỹ thông qua.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích ông Zelensky vì không đồng ý dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga. Trong cuộc gặp tại Thâm Quyến, Trung Quốc, tuần trước, ông Trump còn gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “người bạn của tôi”.

Tại cuộc họp của các quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine ở Brussels tuần trước, Elbridge Colby, người đứng đầu bộ phận hoạch định chính sách của Lầu Năm Góc, đã chỉ trích các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ông Colby lập luận rằng những chiến dịch này không thể làm chậm bước tiến của Moscow, đồng thời có nguy cơ khiến Nga quyết tâm hơn trong việc tiếp tục chiến dịch quân sự.

Theo RT