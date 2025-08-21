Nga khẳng định S-400 “vô hiệu hóa” Patriot Mỹ viện trợ Kiev, bảo vệ Su-34 và Su-35

Nga tiết lộ hệ thống S-400 đã nhiều lần đánh chặn tên lửa Patriot và S-200 của Ukraine, bảo vệ Su-34, Su-35 và củng cố ưu thế phòng không.

Một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ với truyền thông nhà nước rằng các hệ thống phòng không mặt đất, đặc biệt là tổ hợp tầm xa S-400, đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ máy bay chiến đấu Nga ở tiền tuyến trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không của Ukraine.

Trong đó, hệ thống MIM-104 Patriot của Mỹ, được nhiều nước NATO chuyển giao cho Ukraine từ năm 2023, và hệ thống S-200 của Liên Xô được đưa trở lại hoạt động vào giai đoạn 2023–2024 với sự hỗ trợ từ Ba Lan, đã cho phép Ukraine tấn công máy bay Nga ở độ cao lớn trong phạm vi lần lượt 200 km và 300 km.

Tuy nhiên, hệ thống S-400 của Nga có khả năng phóng tên lửa với tốc độ vượt trội so với Patriot và S-200, giúp nó có thể đánh chặn chính các tên lửa đất đối không mà Ukraine khai hỏa bằng Patriot và S-200.

Bệ phóng tên lửa đất đối không thuộc hệ thống S-400. Ảnh: MW.

Nguồn tin này nhấn mạnh: “Những nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm hạn chế đòn tấn công của Không quân Vũ trụ Nga bằng các hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất đang bị vô hiệu hóa bởi hệ thống phòng không Nga.

Trong suốt chiến dịch quân sự, các kíp chiến đấu phòng không Nga đã đánh chặn thành công tên lửa phòng không dẫn đường của phương Tây khi chúng nhằm vào các máy bay chiến đấu Nga đang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu trên bộ và trên không”.

Cụ thể, Ukraine đã tích cực triển khai Patriot và S-200 để tấn công các tiêm kích Su-34 và Su-35 của Nga. Tuy nhiên, theo thống kê: “Trong vòng một năm rưỡi qua, các kíp chiến đấu phòng không Nga đã đánh chặn gần hai chục tên lửa phòng không dẫn đường của phương Tây với tốc độ siêu thanh – từ 870 đến 1.178 m/giây (tương đương Mach 3,5). Khoảng một nửa trong số đó là tên lửa MIM-104D của hệ thống Patriot Mỹ”.

Bệ phóng tên lửa đất đối không của hệ thống Patriot. Ảnh: MW.

Việc phòng không Nga đánh chặn thành công tên lửa Patriot không phải là điều hiếm gặp. Ngày 23/2/2024, Bộ Quốc phòng Nga từng công bố rằng trong cùng một tuần, ngoài việc bắn rơi một tiêm kích MiG-29, một trực thăng Mi-8, 7 tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP và nhiều UAV, các lực lượng Nga còn bắn hạ một quả tên lửa Patriot. Theo các nguồn tin, tên lửa Patriot đạt tốc độ Mach 3,5, thậm chí tối đa Mach 5, nhưng vẫn thua xa tốc độ hơn Mach 14 của tên lửa S-400.

Ngoài khả năng đánh chặn tên lửa đất đối không, giới phân tích còn cho rằng các hệ thống như S-400 có thể mở rộng vai trò để đánh chặn cả tên lửa không đối không – loại vũ khí mà NATO phụ thuộc nhiều hơn so với tên lửa phòng không. Nếu điều này được chứng minh, nó sẽ đánh dấu bước phát triển mang tính cách mạng trong chiến thuật phòng không.

Dù công nghệ tiêm kích Nga đã tụt hậu đáng kể so với các đối thủ phương Tây và Trung Quốc kể từ sau khi Liên Xô tan rã, nhưng các hệ thống phòng không Nga, đặc biệt là S-400, vẫn duy trì những lợi thế nhất định. Việc S-400 có thể vô hiệu hóa Patriot đã cho thấy khoảng cách quan trọng về năng lực giữa hai hệ thống, đồng thời củng cố vị thế của Nga trong chiến trường phòng không.