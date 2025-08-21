Thiếu hụt trầm trọng T-72 và T-80, Nga buộc phải đưa "cựu binh" T-62 đến Ukraine

Quân đội Nga đưa trở lại xe tăng T-62M hiện đại hóa giữa thiếu hụt T-72, T-80. T-62 được nâng cấp giáp, chống UAV và vẫn giữ ưu thế trong chiến đấu.

Quân đội Nga vừa tiếp nhận một lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 được hiện đại hóa, sau khi chúng được rút khỏi kho dự trữ và tân trang lại. Hình ảnh ghi nhận cho thấy các xe tăng này đang được vận chuyển từ kho chứa và nhà máy công nghiệp, dường như để chuẩn bị cho việc triển khai.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu chiếc T-62 đang thực sự phục vụ trong lực lượng Nga, song các đoạn video từ chiến trường Ukraine cho thấy loại tăng này đã chịu tổn thất nặng nề, với hàng chục chiếc bị phá hủy hoặc rơi vào tay Ukraine.

Nga vốn đã loại biên T-62 từ thập niên 1990 và đầu 2000, chuẩn hóa lực lượng quanh T-80, T-72 và phiên bản nâng cấp T-72 mang tên T-90. Tuy nhiên, khác với T-64 hiện đại hơn nhưng khó bảo dưỡng, nhiều chiếc T-62 được giữ lại vì dễ vận hành, ít hỏng hóc và có ưu thế nhất định trong tác chiến đô thị.

Xe tăng T-62 của Quân đội Nga. Ảnh: MW.

T-62 lần đầu được rút khỏi kho dự trữ năm 2016 để viện trợ cho Quân đội Syria. Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, toàn bộ số xe tăng Nga ở Syria đã rơi vào tay lực lượng vũ trang đối lập do phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Từ tháng 5/2022, Nga bắt đầu tái triển khai T-62 cho chính quân đội mình, sau khi các đơn vị T-72 chịu tổn thất lớn trong giai đoạn đầu chiến dịch Ukraine. Phiên bản T-62M – phát triển từ những năm 1980 – được trang bị giáp tăng cường, động cơ mạnh hơn và hệ thống điều khiển hỏa lực mới, nhưng vẫn thiếu nhiều công nghệ như kính ngắm nhiệt. Trong quá trình hiện đại hóa gần đây, Nga đã bổ sung các thiết bị này, đồng thời lắp thêm “lồng chống UAV” và giáp nổ phản ứng (ERA) trên một số xe.

Xe tăng T-62 với giáp phản ứng nổ đang được vận chuyển tại Nga vào tháng 8. Ảnh: MW.

Dù dễ sử dụng và bảo trì, việc tái triển khai T-62 phản ánh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các dòng tăng hiện đại. Nếu Liên Xô từng sản xuất tới 4.000 xe tăng/năm trong thời bình, thì trước chiến tranh Nga chỉ sản xuất khoảng 100 chiếc/năm. Dự báo năm 2025, Nga sẽ đạt 400–600 xe, vẫn quá thấp so với mức cần thiết để bù đắp thiệt hại. Khi kho dự trữ T-72 và T-80 dần cạn kiệt, T-62 sẽ càng được trông cậy nhiều hơn.

Trong khi đó, phương Tây cũng thiếu xe tăng nghiêm trọng, buộc phải cung cấp cho Ukraine các dòng Leopard 1 và T-55 đã lỗi thời – thậm chí kém hơn cả T-62M. Các loại tăng mạnh hơn như T-64, T-80 và cả T-72 cũng ngày càng khan hiếm.

Xe tăng T-62 của Nga tại Kursk. Ảnh: MW.

Một lợi thế lớn của T-62 là được sử dụng rộng rãi bởi Quân đội Triều Tiên – quốc gia hiện là nguồn cung vũ khí lớn nhất cho Nga. Điều này giúp Nga có thể tiếp cận dễ dàng đạn pháo 115 mm, gói nâng cấp và phụ tùng thay thế.

Đáng chú ý, T-62 từng đi trước phương Tây hai thập kỷ khi áp dụng pháo nòng trơn và đạn xuyên động năng (APFSDS). Nhờ đó, nếu được nâng cấp đúng cách, T-62 vẫn có thể giữ vai trò chống tăng hiệu quả, vượt trội hơn các dòng tăng phương Tây cùng thời.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn là T-62 cần kíp lái 4 người do thiếu hệ thống nạp đạn tự động – điểm yếu mà các xe tăng phương Tây (trừ Pháp) cũng gặp phải. Ngoài ra, pháo 115 mm yếu thế hơn nhiều so với pháo 125 mm trên T-64, T-72, T-80 và T-90, trong khi lớp giáp cũng thua xa các biến thể hiện đại.