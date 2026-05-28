Triều Tiên thử vũ khí khiến Hàn Quốc đau đầu: Một bệ phóng bắn được cả rocket lẫn tên lửa

Triều Tiên chế tạo và thử nghiệm hệ thống vũ khí mới, tích hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình AI, cho thấy bước tiến lớn trong công nghệ quốc phòng.

Ngày 26/5 Triều Tiên đã thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí kiểu mới, thu hút sự chú ý lớn của giới quân sự toàn cầu. Hệ thống hỏa lực đa năng này, được truyền thông nước ngoài gọi là “phiên bản HIMARS của Triều Tiên”, không chỉ được nâng cấp toàn diện bằng rocket dẫn đường cỡ 240 mm có khả năng tấn công chính xác, mà còn lần đầu tiên xác nhận bệ phóng này có khả năng tương thích với cả “tên lửa đạn đạo chiến thuật” và “tên lửa hành trình chiến thuật dẫn đường bằng AI” theo dạng module.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/5 đưa tin, dưới sự thị sát của Chủ tịch Kim Jong-un, các cơ quan nghiên cứu quốc phòng Triều Tiên hôm 26 đã tiến hành một vụ thử phóng vũ khí quan trọng.

Chủ tịch Kim Jong-un xem xét hệ thống "HIMARS phiên bản Triều Tiên". Ảnh: KCNA,

KCNA cho biết nội dung thử nghiệm bao gồm: đánh giá sức mạnh của “đầu đạn nhiệm vụ đặc biệt” dùng cho tên lửa đạn đạo chiến thuật; kiểm chứng độ tin cậy của hệ thống dẫn đường tự động siêu chính xác trên rocket điều khiển cỡ 240 mm có tầm bắn mở rộng; cũng như độ chính xác của hệ thống dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trên tên lửa hành trình chiến thuật.

Theo bản tin, ông Kim Jong-un bày tỏ “rất hài lòng” với kết quả thử nghiệm và nói rằng: “Những công nghệ khoa học quốc phòng then chốt với độ khó cao đã được đưa vào thử nghiệm vũ khí thực chiến”; “Cuộc thử nghiệm phát triển hệ thống vũ khí quan trọng hôm nay là tín hiệu rõ ràng cho thấy quá trình hiện đại hóa sức mạnh quân sự của chúng ta, đồng thời là bước tiến công nghệ lớn trong việc tăng cường năng lực chiến đấu của quân đội”.

Một xe phóng dùng cho nhiều loại rocket và tên lửa

Theo KCNA, trong cuộc thử nghiệm nghiệm thu, ngoài rocket dẫn đường đa nòng 240 mm còn có hệ thống phóng tên lửa đa dụng hạng nhẹ mới. Thiết kế phối hợp tương tự hệ thống M142 HIMARS của quân đội Mỹ - có thể đồng thời phóng rocket và tên lửa chiến thuật ATACMS - cho thấy lực lượng pháo binh tiền tuyến của Triều Tiên đã chuyển đổi thành mối đe dọa chiến lược kết hợp giữa “hỏa lực áp chế diện rộng” và “tấn công chính xác tầm xa phi đối xứng”.

Các chuyên gia quân sự phân tích rằng đặc điểm nguy hiểm nhất khiến hệ thống này được gọi là “HIMARS phiên bản Triều Tiên” là nó không chỉ đơn thuần là pháo phản lực, mà còn là một nền tảng phóng đa năng, có thể phóng hỗn hợp cả rocket và tên lửa.

Tương tự HIMARS của Mỹ có thể tương thích cả 6 rocket dẫn đường vệ tinh GMLRS hoặc thay bằng một tên lửa chiến thuật ATACMS thông qua thiết kế module, xe phóng cơ động bánh lốp của Triều Tiên cũng có khả năng phóng nhiều loại đạn trên cùng một bệ. Lúc thường có thể phóng đạn rocket dẫn đường để bao phủ diện rộng, còn khi cần thiết có thể nhanh chóng thay module để phóng trực tiếp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn.

Tên lửa chiến thuật được phóng từ hệ thống "HIMARS phiên bản Triều Tiên".

Kết hợp tên lửa hành trình chiến thuật công nghệ dẫn đường AI

Lần thử nghiệm này còn triển khai đồng thời tên lửa hành trình chiến thuật tích hợp hệ thống dẫn đường tự động bằng AI và đầu đạn tác chiến đặc biệt cho tên lửa. Điều đó có nghĩa là cùng một trận địa pháo binh có thể vừa phóng rocket chính xác theo quỹ đạo đạn đạo, vừa phóng tên lửa chiến thuật bay bám địa hình ở tầm thấp, có khả năng né radar và hệ thống phòng thủ tên lửa, tạo thành lưới hỏa lực đa tầng cực khó đánh chặn.

Toàn bộ hệ thống tích hợp cơ chế chỉ huy tác chiến tự động. Từ lúc nhận tọa độ mục tiêu đến khi phóng rocket hoặc tên lửa chỉ mất vài chục giây, áp dụng hoàn toàn chiến thuật “Shoot-and-Scoot” - bắn xong lập tức cơ động rời vị trí - vốn là điểm cốt lõi của HIMARS. Điều này giúp giảm đáng kể điểm yếu lâu nay của pháo binh Triều Tiên là dễ bị radar phản pháo Mỹ - Hàn phát hiện và phản kích.

Tên lửa và rocket tấn công bão hòa có thể khiến chi phí phòng không Hàn Quốc “sụp đổ”. Nếu Triều Tiên triển khai rộng rãi “nền tảng phóng đa năng” này tại lực lượng tiền tuyến gần khu phi quân sự liên Triều (DMZ), bản chất mối đe dọa sẽ thay đổi về mặt cấu trúc.

Khi Triều Tiên phóng rocket chính xác 240 mm giá rẻ, liên quân Mỹ - Hàn sẽ phải dùng các tên lửa đánh chặn đắt tiền như MIM-104 Patriot hoặc các hệ thống đánh chặn do Hàn Quốc tự phát triển để phòng thủ. Đồng thời, Triều Tiên còn có thể xen kẽ phóng các tên lửa chiến thuật tầm ngắn có tầm bắn xa hơn, sức công phá lớn hơn, thậm chí mang đầu đạn chùm hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật nhằm xuyên thủng phòng thủ theo cách phi đối xứng.

Kiểu tấn công bão hòa hỗn hợp “tên lửa + rocket” này có thể khiến mạng lưới phòng không Hàn Quốc bị tê liệt trong thời gian ngắn do “quá nhiều mục tiêu và chi phí đánh chặn quá cao”.

Việc Triều Tiên nắm bắt thành công triết lý pháo binh phi đối xứng kiểu Mỹ được cho là sẽ tạo thêm bất ổn mới cho tình hình an ninh ở khu vực Đông Bắc Á.

Các loại đạn tên lửa và rocket được phóng thử nghiệm từ hai hệ thống phóng. Ảnh: Chosun.

Mối đe dọa đối với hệ thống phòng không Hàn Quốc

KCNA cho biết “tên lửa hành trình chiến thuật” sẽ được triển khai cho các lữ đoàn pháo binh tầm xa ở khu vực biên giới phía nam. Kim Jong-un đánh giá rất cao giá trị quân sự của hệ thống vũ khí này.

Bản tin cho biết loại tên lửa này kết hợp hệ thống dẫn đường tự động siêu chính xác với hệ thống dẫn đường bám địa hình, đồng thời được tích hợp chức năng dẫn đường giai đoạn cuối bằng AI. Tên lửa còn sử dụng phương thức bay hỗn hợp giữa lượn và động cơ đẩy, tạo thành hệ thống vũ khí chiến thuật có thể tấn công cực kỳ chính xác các mục tiêu trong phạm vi 100 km.

Theo cách mô tả của Triều Tiên, nếu hệ thống tên lửa hành trình có tầm bắn 100 km này được triển khai ở khu vực biên giới phía nam, tức gần đường phân giới quân sự liên Triều, thì phần lớn khu vực thủ đô Hàn Quốc, bao gồm cả Seoul, đều có thể nằm trong tầm tấn công.

Trước đó, ngày 26/5, Joint Chiefs of Staff (Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ) cho biết đã phát hiện nhiều vật thể bay được phóng từ khu vực Jeongju, tỉnh Pyonganbuk của Triều Tiên về phía biển Hoàng Hải, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Quân đội Hàn Quốc đánh giá các tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã bay khoảng 80 km, đồng thời Triều Tiên cũng phóng pháo phản lực (một dạng pháo phản lực đa nòng).

Giới phân tích cho rằng việc Triều Tiên đồng thời phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và pháo phản lực là điều hiếm thấy, nhằm phô diễn năng lực “phóng hỗn hợp” để xuyên thủng lưới phòng không và tăng khả năng tấn công.

Theo Chosun, LTN