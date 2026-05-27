Nghị sĩ cấp cao tiết lộ chiến lược tấn công Kiev của Nga

Moscow tuyên bố sẽ tấn công có hệ thống vào các boongke chỉ huy bí mật của Ukraine tại Kiev sau vụ UAV chết người ở Lugansk, đồng thời kêu gọi người nước ngoài rời khỏi thủ đô.

Nga tuyên bố sẽ mở chiến dịch tấn công có hệ thống nhằm vào các boongke chỉ huy bí mật của Ukraine dưới lòng đất, sau vụ tập kích bằng UAV khiến hàng chục dân thường thiệt mạng tại vùng Lugansk do Nga kiểm soát.

Ông Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, cho biết quân đội Nga sẽ tập trung đánh vào các trung tâm chỉ huy quân sự kiên cố, nơi được cho là nơi trú ẩn của giới lãnh đạo quân sự và an ninh Ukraine.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tòa nhà Quốc hội Ukraine (Verkhovnaya Rada) và văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky không nằm trong danh sách mục tiêu.

“Đó không phải là các trung tâm ra quyết định thực sự”, ông Kartapolov nói với báo Parliamentskaya Gazeta.

Theo vị nghị sĩ Nga, các mục tiêu ưu tiên là những sở chỉ huy quân sự ngầm được gia cố kiên cố cùng các boongke bí mật mà lực lượng an ninh và giới lãnh đạo Ukraine đang sử dụng.

Ông Kartapolov vốn là cựu Thượng tướng quân đội Nga và từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng.

Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra sau vụ tấn công bằng UAV vào một trường cao đẳng tại Lugansk, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, phần lớn là các nữ sinh nội trú đang ngủ trong ký túc xá.

Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ việc là minh chứng cho “bản chất phát xít và khủng bố của chính quyền Kiev”.

“Kiên nhẫn của Nga đã cạn”, ông Kartapolov tuyên bố, cáo buộc Ukraine ngày càng chuyển sang “khủng bố công khai nhằm vào dân thường Nga”.

Sau vụ việc, Moscow tuyên bố sẽ từ bỏ cam kết tự áp đặt trước đây là tránh tấn công trực tiếp vào thủ đô Kiev, đồng thời bắt đầu chiến dịch tập kích có hệ thống vào nhiều mục tiêu tại thành phố này.

Trước đó, hôm 26/5 Bộ Ngoại giao Nga cũng phát cảnh báo yêu cầu người nước ngoài rời khỏi Kiev càng sớm càng tốt, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các cơ sở quân sự, công nghiệp và cơ quan nhà nước Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã trao đổi vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu phản ứng gay gắt với cảnh báo của Moscow.

Người phát ngôn phụ trách chính sách đối ngoại EU, bà Anitta Hipper, cho biết Brussels đã triệu tập Đại biện Nga để phản đối điều mà bà gọi là “sự leo thang không thể chấp nhận được”.

“Phái đoàn EU sẽ vẫn ở lại Kiev”, bà Hipper viết trên mạng xã hội X.

Phía Nga tiếp tục khẳng định quân đội nước này không nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự thuần túy tại Ukraine, mà chỉ tập trung vào các cơ sở quân sự hoặc mục tiêu “lưỡng dụng”.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev những ngày gần đây đã làm dấy lên lo ngại rằng xung đột đang bước vào giai đoạn leo thang mới, với nguy cơ các đòn tập kích nhằm vào hạ tầng chỉ huy chiến lược và các trung tâm đầu não dưới lòng đất.

Theo RT, Parliamentskaya Gazeta