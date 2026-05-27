Tướng Ukraine cảnh báo Nga hụt hơi, sắp tới "thời khắc quyết định"

Một chỉ huy cấp cao Ukraine nhận định Nga đang dần cạn sức sau hơn 4 năm chiến sự. Kiev tin rằng 6 tháng tới sẽ là giai đoạn quyết định để giành lại thế chủ động và tạo lợi thế trên bàn đàm phán.

Sau hơn 4 năm chiến sự, một trong những chỉ huy nổi tiếng nhất của quân đội Ukraine tin rằng cuộc chiến đang tiến tới “điểm bước ngoặt” quan trọng. Theo ông, Kiev chỉ còn khoảng nửa năm để giành lại thế chủ động trước Nga và bước vào bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại một địa điểm ngầm bí mật ở vùng Kharkov, Chuẩn tướng Andriy Biletsky – tư lệnh Quân đoàn số 3 của Ukraine – nhận định quân đội Nga đang dần cạn sức sau nhiều năm tấn công liên tục. Theo ông, các bước tiến của Moscow trên chiến trường hiện chậm hơn đáng kể so với năm ngoái và không còn khả năng tạo ra những đột phá lớn.

“Tôi tin rằng 6 đến 9 tháng tới sẽ là thời khắc quyết định. Chính xác hơn, 6 tháng tới là giai đoạn then chốt nhất,” ông Biletsky nói.

Vị chỉ huy này cho rằng nếu quân đội Ukraine duy trì được áp lực liên tục trong vài tháng tới, Kiev có thể giành lại thế chủ động dọc chiến tuyến, từ đó buộc Nga phải từ bỏ tham vọng kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk – khu vực vẫn là điểm nghẽn lớn nhất trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.

Hiện Moscow vẫn yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ Donetsk, trong khi Kiev khẳng định sẽ không rút khỏi những vùng mà quân Nga chưa thể chiếm được bằng quân sự.

“Chúng tôi cần xác định những hướng có thể cải thiện vị trí, giành lấy các điểm chiến lược, rồi nói chuyện với Nga từ vị thế mạnh chứ không phải yếu để đạt được một lệnh ngừng bắn thực sự ổn định,” ông Biletsky nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng mục tiêu này “hoàn toàn khả thi về mặt quân sự”.

Quân đoàn số 3 do ông Biletsky chỉ huy hiện kiểm soát hơn 10% toàn bộ tiền tuyến Ukraine. Theo ông, các đơn vị của mình đang giữ vững khu vực quanh Sloviansk – thành trì phía bắc của tuyến phòng thủ được gọi là “Vành đai Pháo đài” ở Donbass.

Đây là cụm thành phố phòng thủ kiên cố nhất của Ukraine tại miền Đông. Nếu Nga xuyên thủng được hệ thống này và chiếm thành phố chiến lược Kostiantynivka ở phía nam, Moscow có thể mở đường kiểm soát sâu hơn toàn bộ Donbass.

Tuy nhiên, ông Biletsky tin rằng các cuộc tấn công trực diện với tổn thất nặng nề đang khiến lực lượng Nga suy kiệt nhanh chóng. Theo ông, Moscow không còn đủ nhân lực để mở các đợt tiến công quy mô lớn như trước.

“Tình trạng thiếu nhân lực khiến họ không thể tiến quân như cách họ từng làm một năm trước,” ông nói.

Một yếu tố khác mà ông Biletsky nhấn mạnh là cuộc chiến công nghệ ngày càng đóng vai trò quyết định. Ông cho rằng Nga đang “thua rõ rệt” trong lĩnh vực liên lạc chiến trường sau khi tỷ phú Elon Musk siết chặt việc sử dụng hệ thống Starlink.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận hai bên đang gần như ngang ngửa về công nghệ quân sự mới. Ukraine được cho là dẫn trước trong các phương tiện chiến đấu không người lái mặt đất (UGV) và drone ném bom hạng nặng, trong khi Nga đang chiếm ưu thế với drone cáp quang – loại UAV gần như không thể bị gây nhiễu điện tử.

Quân đoàn số 3 của Ukraine hiện được xem như mô hình thử nghiệm cho quân đội tương lai của Kiev. Ông Biletsky cho biết đơn vị của mình đang tích cực thay thế bộ binh bằng robot chiến đấu gắn súng máy hoặc bệ phóng rocket, cùng các drone cảm tử tàng hình.

Mục tiêu của họ là để robot và thiết bị không người lái đảm nhận khoảng 30% vai trò chiến đấu tiền tuyến vào năm 2027.

Theo ông, “cuộc cách mạng” tiếp theo trên chiến trường sẽ cho phép các chỉ huy tiến hành những đợt tấn công hiệp đồng “sáng tạo hơn” nhưng vẫn giảm thiểu thương vong cho binh sĩ.

“Nó sẽ diễn ra ngay trong năm nay, và tôi tin Quân đoàn số 3 sẽ là ví dụ rõ nét nhất,” ông khẳng định.

Theo Reuters