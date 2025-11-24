Mỹ bí mật dựng mô hình S-300 của Nga để tập trận: Mục tiêu thực sự là nước nào?

Thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng mô hình S-300 kích thước như thật trong tập trận Resolute Hunter, dường như mô phỏng kịch bản đối đầu với hệ thống phòng không Nga, Iran, Algeria và Trung Quốc.

Thủy quân lục chiến Mỹ đã sử dụng các mô hình phòng không quy mô thật, có hình dáng gần như giống hệt hệ thống S-300 của Nga, trong cuộc tập trận Resolute Hunter 26-1 tại Căn cứ Không quân Hải quân Fallon.

Việc triển khai những mô hình này cho thấy bài tập được thiết kế để mô phỏng kịch bản đối đầu với các hệ thống phòng không loại này – vốn đang được nhiều đối thủ tiềm tàng của Washington sử dụng rộng rãi.

Những mô hình S-300 với kích thước thật cho phép lực lượng tham gia huấn luyện diễn tập quy trình phát hiện, khóa mục tiêu và tác chiến, trong đó radar, tín hiệu hình ảnh và dấu hiệu điện từ đều được mô phỏng gần như thật. S-300 giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng không của nhiều quốc gia như Nga, Venezuela, Algeria và Iran; trong khi Trung Quốc và Triều Tiên phát triển các biến thể tương tự bao gồm HQ-9 và Pyongae-6.

Thủy quân lục chiến Mỹ không tiết lộ nhiều về mục đích cụ thể, chỉ cho biết: “Trong Resolute Hunter, Tiểu đoàn Thông tin vô tuyến số 1 thuộc Nhóm Thông tin viễn chinh Thủy quân lục chiến số 1 đã chứng nhận khả năng thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu, thử nghiệm năng lực mới và phối hợp với các lực lượng liên quân và đồng minh”.

Mô hình hệ thống phòng không mà Mỹ dựng lên trong cuộc tập trận Resolute Hunter 26-1. Ảnh: MW.

Mỹ từng tiếp cận các biến thể S-300 đời đầu từ những năm 1990 thông qua Ukraine và một số nước thuộc Hiệp ước Warsaw cũ, nhưng các phiên bản này thua xa những hệ thống tiên tiến mà các đối thủ như Venezuela (S-300VM) hay Iran (S-300PM-2) đang sở hữu. Dù quân đội Mỹ chưa từng tham gia giao tranh thực tế với S-300, tiêm kích tàng hình F-35 đã có các cuộc “đụng độ điện tử” trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine.

Khi Không quân Mỹ điều F-35A đến căn cứ Spangdahlem (Đức) ngày 16/2/2022, ngay trước khi xung đột bùng nổ, những chiếc F-35 đã dùng năng lực trinh sát điện tử tầm xa để thu thập thông tin từ không phận đồng minh ở Đông Âu, dựng lên bức tranh tác chiến tại Ukraine.

Bệ phóng tên lửa từ hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: MW.

Nhắc đến những lần F-35 đối mặt hệ thống phòng không Nga, Đại tá Craig Andrle, Chỉ huy Phi đoàn 388, cho biết: “Chúng tôi không vượt biên giới, không bắn, không thả bom. Nhưng máy bay luôn thu thập dữ liệu, và nó làm điều đó cực kỳ tốt… Thật tuyệt khi chứng kiến nó hoạt động đúng như kỳ vọng”.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận khó khăn: “Chúng tôi thấy một hệ thống SA-20. Tình báo xác nhận đó là SA-20. Nhưng máy bay không nhận diện đúng, vì hệ thống này đang vận hành ở chế độ dự trữ thời chiến mà chúng tôi chưa từng thấy trước đó”. SA-20 là mật danh NATO của các biến thể S-300PM-1 và PM-2 – thế hệ trước của S-400 (SA-21).

Bệ phóng từ hệ thống HQ-9B của Trung Quốc được ngụy trang sa mạc. Ảnh: MW.

Điều đáng chú ý là các mô hình S-300 trong cuộc tập trận Resolute Hunter được sơn ngụy trang sa mạc. Đây là phong cách ngụy trang của S-300PM-2 ở Iran, S-300 và S-400 ở Algeria, cũng như HQ-9 của Trung Quốc tại các vùng sa mạc. Một số báo cáo chưa xác nhận cho biết Trung Quốc có thể đã chuyển giao HQ-9 cho Iran từ tháng 7, nhiều khả năng cũng mang màu sa mạc.

Sau chiến dịch không kích ồ ạt của phương Tây vào Libya năm 2011, khả năng một chiến dịch tương tự nhắm vào Algeria – quốc gia sở hữu hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới Arab – nhiều lần được giới phân tích đề cập. Các cuộc tập trận quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu ở Bắc Phi từ tháng 6/2021 thậm chí mô phỏng một đối thủ có vị trí địa lý giống Algeria và sở hữu hệ thống phòng không tương đương, bao gồm cả S-400.

Algeria được cho là vận hành cả HQ-9 lẫn S-300/S-400, tạo nên lưới phòng không được đánh giá là đáng gờm nhất trong khu vực Hồi giáo.

Theo MW