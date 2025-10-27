Venezuela tập trận lớn, tung Su-30MK2, “lá chắn S-300” chặn oanh tạc cơ Mỹ

Venezuela khởi động tập trận phòng không và ven biển sau khi nhóm tàu sân bay USS Gerald Ford của Mỹ áp sát biên giới. Hệ thống S-300VM và Su-30MK2 được triển khai, tạo thế răn đe mạnh nhất tại Mỹ Latinh.

Lực lượng vũ trang Venezuela đã khởi động các cuộc tập trận quy mô lớn về phòng không và phòng thủ ven biển, nhằm đáp trả việc Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới nước này.

Các cuộc diễn tập bắt đầu từ ngày 25/10, ngay sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford của Hải quân Mỹ được triển khai đến gần ranh giới hàng hải phía bắc của Venezuela.

Trước đó, các oanh tạc cơ chiến lược B-1B của Mỹ đã tiến hành mô phỏng các cuộc tấn công, trong đó các máy bay này tắt hệ thống nhận dạng tín hiệu (transponder) – hành động thường chỉ thấy trong các tình huống chiến đấu thực tế. Ngoài ra, các oanh tạc cơ B-1B và B-52H cũng đã bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Venezuela, làm dấy lên cảnh báo khẩn cấp từ Caracas.

Máy bay B-52H và F-35B bay gần Venezuela vào ngày 15/10. Ảnh: MW.

Hệ thống phòng không của Venezuela từ lâu được đánh giá là mạnh nhất khu vực Mỹ Latin, được xây dựng chủ yếu dựa trên mạng lưới tên lửa S-300VM tầm xa và Buk-M2 tầm trung do Nga chế tạo. Lực lượng này còn được hỗ trợ bởi các hệ thống tầm ngắn S-125 cùng phi đội tiêm kích Su-30MK2 có khả năng tác chiến tầm xa.

Sức mạnh của hệ thống phòng không này, cùng khả năng phản kích hạn chế nhưng đủ sức răn đe, được xem là yếu tố chính khiến Mỹ chưa bao giờ phát động tấn công quy mô lớn vào Venezuela trong quá khứ.

Hệ thống S-300VM được thiết kế để hỗ trợ các đội hình cơ động trên bộ, có thể phủ nhiều tầng lưới phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng không quân hoặc tên lửa, với tầm bắn tối đa 250 km. Các hệ thống này được đánh giá sẽ là thách thức lớn nhất nếu Mỹ muốn không kích Venezuela, bởi khả năng cơ động cao cho phép chúng tái triển khai trong vòng chưa đầy 10 phút sau khi khai hỏa.

S-300VM được đặt trên xe phóng bánh xích MT-T, giúp di chuyển linh hoạt trên mọi địa hình, và toàn bộ hệ thống – từ trung tâm chỉ huy, radar đến bệ phóng – đều có thể rút lui hoặc thay đổi vị trí cực nhanh, làm tăng đáng kể khả năng sống sót trước các đòn phản công.

Hệ thống tên lửa S-300VM của Venezuela. Ảnh: MW.

Quân đội Mỹ chưa từng đối mặt với một mạng lưới phòng không tầm xa tiên tiến như vậy, ngoại trừ chiến dịch “Operation Midnight Hammer” (Chiến dịch Búa đêm) nhằm vào Iran hồi tháng 6.

Tuy nhiên, số lượng hạn chế của các hệ thống phòng không hiện đại và tiêm kích tiên tiến vẫn là điểm yếu chí tử của Venezuela nếu xảy ra một cuộc tấn công kéo dài. Sau khi Tổng thống Hugo Chávez qua đời năm 2013, nhiều kế hoạch mua sắm vũ khí đã bị đình trệ, bao gồm cả dự án mua tiêm kích Su-35 để mở rộng phi đội hiện tại gồm 24 chiếc Su-30MK2.

Trong trường hợp chiến sự nổ ra, các chuyên gia quân sự nhận định Venezuela có thể sử dụng chiến thuật “phục kích và rút nhanh” tương tự như cách Nam Tư từng chống lại NATO năm 1999, dùng hệ thống phòng không để tấn công chớp nhoáng vào máy bay Mỹ rồi lập tức di chuyển nhằm tránh bị tiêu diệt.

Với số lượng hạn chế, đây được xem là chiến lược khả thi duy nhất để Caracas bảo toàn lực lượng trong một cuộc đối đầu không cân sức.

Theo MW