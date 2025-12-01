Nga cáo buộc binh sĩ Philippines đang chiến đấu ở Ukraine, Manila phản ứng

Nga cáo buộc Mỹ và Đức tuyển lính Philippines sang Ukraine chiến đấu, tuy nhiên tuyên bố này đã bị Manila và Kiev bác bỏ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cáo buộc rằng “các đại diện Mỹ” đã tuyển người Philippines gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine, theo một bài đăng của hãng thông tấn nhà nước Nga Tass vào tuần trước.

Bà cho rằng những người được ưu tiên là cựu cảnh sát, nhân viên an ninh và quân nhân Philippines, những người sau đó được Đức cấp thị thực Schengen trước khi được đưa sang các quốc gia châu Âu khác như Ba Lan – quốc gia giáp Ukraine.

Bà Zakharova còn khẳng định việc huấn luyện diễn ra tại một cơ sở ở San Fernando, thuộc tỉnh Pampanga của Philippines, do công ty an ninh RMS International có trụ sở tại Florida điều hành, với mức lương hứa hẹn 5.000 USD/tháng cho mỗi người.

Chính phủ Philippines và Ukraine đều bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, bà Claire Castro, gọi đây là “tin giả”, trong khi Đại sứ quán Ukraine tại Manila lên án đây là một phần của chiến dịch tung tin sai lệch mà Moscow đang triển khai tại Đông Nam Á.

Đại sứ Đức, ông Andreas Pfaffernoschke, cũng phủ nhận mạnh mẽ cáo buộc “vô căn cứ”, khẳng định đại sứ quán Đức chỉ cấp thị thực phục vụ việc đi lại trong khu vực Schengen, không liên quan đến việc đưa người sang Ukraine.

Các chuyên gia cho biết những cáo buộc như vậy mang tính tác động hơn là sự thật, nhằm tận dụng sự hoài nghi có sẵn trong khu vực về động cơ an ninh của phương Tây.

“Moscow đang tích cực định hình dư luận ở các nước phương Nam, nơi vốn đã tồn tại hoài nghi về hành vi an ninh của Mỹ”, bà Sylwia Monika Gorska, học giả quan hệ quốc tế chuyên về Đông Nam Á, nhận định.

Bà chỉ ra chiến thuật tương tự tại Hàn Quốc trước đó vài ngày, nơi các poster tuyển dụng giả mạo đã buộc Seoul phải lên tiếng phủ nhận dù không có bằng chứng.

Bà Gorska lưu ý rằng cả Philippines và Hàn Quốc “đều là đối tác thân cận của Mỹ, và tên của họ mang trọng lượng khi được lồng ghép vào câu chuyện về sự can dự của Washington”.

Những phát biểu của bà Zakharova được đưa ra ngay trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu tuần trước, trong đó hai nhà lãnh đạo tái khẳng định quan hệ tốt đẹp và thảo luận các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Theo bà Gorska, hiện chưa có dấu hiệu Moscow sẽ leo thang vượt quá ngôn từ cáo buộc, và Nga có thể sẽ giới hạn phản ứng ở mức thông điệp và ngoại giao thấp cấp, bởi Philippines không phải trọng tâm chiến lược của họ.

Theo SCMP