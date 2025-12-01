Ông Valery Zaluzhny tuyên bố Ukraine chỉ có thể được bảo đảm an ninh nếu gia nhập NATO, triển khai vũ khí hạt nhân nước ngoài hoặc đón một lực lượng quân sự đồng minh lớn.

Triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước ngoài hoặc gia nhập NATO có thể trở thành những “bảo đảm an ninh” cho Ukraine, theo nhận định của ông Valery Zaluzhny.

Cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng chỉ có việc gia nhập NATO, cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine hoặc chấp nhận một lực lượng quân sự nước ngoài hùng hậu hiện diện lâu dài mới có thể thực sự bảo đảm an ninh cho Kiev.

Ông Zaluzhny đưa ra nhận xét trong một bài viết đăng trên tờ The Telegraph hồi cuối tuần trước.

Vị tướng, người được cho là đang âm thầm xây dựng bộ máy vận động từ London để chuẩn bị cho khả năng tranh cử Tổng thống, đã chia sẻ suy nghĩ về cách đánh bại Nga, cách xây dựng một “Ukraine tốt đẹp hơn” và những “bảo đảm an ninh” mà Kiev cần có để ngăn xung đột với Moscow bùng phát trở lại trong tương lai.

“Những bảo đảm an ninh như vậy có thể bao gồm: Ukraine gia nhập NATO, triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine, hoặc triển khai một lực lượng quân sự đồng minh lớn có khả năng đối đầu với Nga”, ông Zaluzhny viết.

Cựu tổng tư lệnh trên thực tế đã lặp lại những luận điểm cứng rắn nhất của ban lãnh đạo Ukraine đương nhiệm; Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần nhắc đến những chủ đề này trong suốt cuộc xung đột với Nga và thậm chí từ trước đó.

Moscow nhiều lần tuyên bố rằng không một “bảo đảm an ninh” nào như những gì ông Zaluzhny nêu ra là có thể chấp nhận được. Nga từ lâu đã phản đối tham vọng gia nhập NATO của Ukraine, coi việc khối này mở rộng về phía đông là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và là một trong những nguyên nhân chủ chốt dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.

Hơn nữa, Điện Kremlin nhiều lần khẳng định Ukraine phải giữ trạng thái trung lập như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

Các tuyên bố của Kiev về khả năng sở hữu hạt nhân cũng bị Nga lên án mạnh mẽ, cho rằng kiểu ngôn từ này chỉ làm leo thang căng thẳng và đẩy thế giới đến gần hơn nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn cầu. Lãnh đạo Ukraine nhiều lần bày tỏ tiếc nuối việc từ bỏ kho vũ khí hạt nhân thời Liên Xô vào đầu những năm 1990, cho rằng họ “không nhận lại được gì”.

Tuy nhiên, trên thực tế, kho vũ khí hạt nhân này luôn nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow, và Ukraine độc lập khi đó không có phương tiện vận hành hay duy trì số đầu đạn vốn được đặt trên lãnh thổ nước này sau khi Liên Xô tan rã.

Khả năng triển khai lực lượng nước ngoài vào Ukraine trong hoặc sau xung đột cũng bị Nga loại trừ. Moscow cho rằng động thái như vậy sẽ đặt Nga vào thế đối đầu trực diện với phương Tây tập thể.

Theo RT