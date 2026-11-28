Tàu ngầm hạt nhân Perm thuộc lớp Yasen-M chính thức gia nhập Hải quân Nga ngày 27/11, trở thành chiếc đầu tiên được thiết kế để mang tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon.

Hải quân Nga ngày 27/11 đưa tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen-M Perm vào biên chế, đánh dấu lần đầu tiên một tàu ngầm được thiết kế để mang tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon chính thức đi vào hoạt động. Sự kết hợp giữa tàu ngầm hạt nhân tàng hình và tên lửa có tốc độ lên tới Mach 9 được kỳ vọng tăng đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Nga tại khu vực Thái Bình Dương.

Perm được xem là tàu ngầm đầu tiên trên thế giới được chế tạo để tích hợp tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon. Các tàu khác thuộc lớp Yasen đã được đóng trước đó cũng được dự kiến nâng cấp để sử dụng loại vũ khí này.

Zircon là tên lửa hành trình siêu vượt âm đầu tiên trên thế giới được đưa vào biên chế, theo bài viết. Tên lửa kết hợp tốc độ tối đa Mach 9, khả năng cơ động cao và tầm bắn khoảng 1.000 km.

Những đặc tính này có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược quân sự bất đối xứng của Nga. Moscow hướng tới việc sử dụng ưu thế tên lửa và các tàu ngầm công nghệ cao để bù đắp cho quy mô nhỏ hơn, cũng như những hạn chế về công nghệ của lực lượng tàu mặt nước so với các hạm đội NATO lớn hơn.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Tàu ngầm Yasen-M mang tới 32 tên lửa hành trình

Tàu Perm được khởi đóng năm 2016, hạ thủy vào tháng 3/2025, sau đó trải qua các đợt thử nghiệm tại nhà máy và thử nghiệm cấp nhà nước.

Ngày 10/11, Nhà máy đóng tàu Sevmash ký biên bản nghiệm thu con tàu. Khoảng thời gian từ khi khởi đóng đến khi chính thức biên chế phản ánh quy trình chế tạo và thử nghiệm kéo dài của một tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân với cấu trúc kỹ thuật phức tạp.

Perm là tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen-M thứ sáu được hạ thủy. Mỗi tàu có lượng giãn nước khoảng 14.000 tấn và khả năng mang tối đa 32 tên lửa hành trình, đưa dòng tàu này vào nhóm những tàu ngầm được trang bị hỏa lực mạnh nhất thế giới.

Nga dự kiến đưa hơn 12 tàu thuộc lớp Yasen và Yasen-M vào biên chế. Chiếc thứ 10 của dòng tàu này, mang tên Murmansk, đã được khởi đóng hồi tháng 6.

Tăng cường sức mạnh hạm đội Thái Bình Dương của Nga

Việc Perm được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương sẽ bổ sung một tàu ngầm tấn công tầm xa hiện đại cho lực lượng hải quân Nga ở phía Đông, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự đáng kể tại khu vực.

Hạm đội Thái Bình Dương hoạt động trên vùng biển rộng lớn ở Bắc Thái Bình Dương và biển Okhotsk, đồng thời phải theo dõi các hoạt động quân sự quanh Nhật Bản cũng như toàn bộ khu vực phía Tây Thái Bình Dương.

Tàu ngầm lớp Yasen-M có khả năng đe dọa các chiến hạm trên biển, đồng thời sử dụng tên lửa tấn công mặt đất để đánh vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, vượt xa khu vực ven biển.

Tên lửa Zircon cũng đã được thử nghiệm trong các nhiệm vụ tấn công mục tiêu mặt đất tại chiến trường Ukraine. Theo bài viết, loại vũ khí này có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào những cơ sở quân sự trọng yếu trong khu vực, chẳng hạn các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản có triển khai tiêm kích F-35.

Khả năng kết hợp giữa tàu ngầm hạt nhân hoạt động bí mật và tên lửa siêu vượt âm tầm xa được đánh giá có thể tạo ra thách thức đáng kể đối với các lực lượng hải quân đối phương, đặc biệt tại những khu vực có mật độ hiện diện quân sự cao như Tây Thái Bình Dương.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Perm của Nga trong lễ hạ thủy. Ảnh: mW.

Tàu ngầm Nga liên tiếp thử nghiệm tên lửa hành trình

Hồi tháng 10, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tổ chức một cuộc diễn tập bắn đạn thật, trong đó tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen-M Novosibirsk phóng tên lửa hành trình P-800 và Kalibr nhằm vào các mục tiêu mô phỏng trên biển và đất liền.

Trong cuộc diễn tập, một tên lửa P-800 đánh trúng mục tiêu mô phỏng chiến hạm ở khoảng cách hơn 170 km. Trong khi đó, tên lửa Kalibr tấn công thành công mục tiêu trên đất liền tại thao trường Kura, trên bán đảo Kamchatka của Nga, cách vị trí phóng hơn 1.200 km.

Hạm đội Thái Bình Dương là một trong hai hạm đội của Hải quân Nga được trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Hạm đội còn lại là Hạm đội Phương Bắc, có quy mô lớn hơn và chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự tại khu vực Bắc Cực.

Việc đưa tên lửa Zircon vào biên chế cùng các tàu ngầm Yasen-M thế hệ mới được kỳ vọng tiếp tục làm thay đổi đáng kể năng lực tác chiến của Hạm đội Thái Bình Dương.

Những tàu ngầm hiện đại này cũng sẽ từng bước thay thế các phương tiện có từ thời Chiến tranh Lạnh, trong đó có tàu ngầm lớp Oscar. Quá trình hiện đại hóa được kỳ vọng giúp Nga duy trì năng lực tấn công dưới biển và tăng khả năng đối phó với các lực lượng hải quân lớn hơn trong khu vực.

Theo MW