Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết quân đội Iran đã sử dụng trái phép mạng Internet vệ tinh Starlink trong các hoạt động nhằm vào lực lượng Mỹ, khiến CEO SpaceX Elon Musk nổi giận.

Iran được cho là đã khai thác mạng Internet vệ tinh Starlink của SpaceX để phục vụ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ, sau khi Washington và Israel mở chiến dịch không kích Iran. Thông tin khiến CEO Elon Musk nổi giận, theo một báo cáo của Washington Post dẫn các nguồn thạo tin.

Quân đội Iran đã sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đòn không kích nhằm vào Iran, Washington Post đưa tin hôm thứ Bảy, dẫn lời các nguồn tin.

Theo báo cáo, CEO SpaceX Elon Musk đã vô cùng tức giận khi được thông báo về hai trường hợp sử dụng Starlink trái phép mà đội ngũ của ông kết luận có liên quan đến các hoạt động của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ.

Washington Post dẫn lời hai người nắm rõ các cuộc thảo luận nội bộ tại SpaceX cho biết thông tin này khiến Musk phản ứng gay gắt.

Một trong hai nguồn tin nói với tờ báo rằng Musk cũng được thông báo về việc quân đội Mỹ sử dụng các máy bay không người lái cảm tử thông qua phiên bản quân sự hóa của Starlink, có tên Starshield. Tuy nhiên, quân đội Mỹ lại sử dụng gói dịch vụ có chi phí thấp hơn, vốn được thiết kế cho các hoạt động trên mặt đất.

SpaceX và Bộ Ngoại giao Iran chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận của Reuters.

Báo cáo mật đề cập việc quân đội Iran sử dụng Starlink

Theo Washington Post, một báo cáo mật gửi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã mô tả việc quân đội Iran sử dụng Starlink.

Tuy nhiên, trong tuyên bố gửi Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cơ quan này “không nắm được báo cáo gửi tới Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng liên quan đến vấn đề này”.

Thông tin về việc Starlink được sử dụng tại các khu vực xung đột địa chính trị đang thu hút sự chú ý, trong bối cảnh mạng lưới vệ tinh này nằm dưới sự kiểm soát của một công ty Mỹ, đồng thời có thể bị các thực thể chịu lệnh trừng phạt khai thác trái phép.

Những tranh luận tương tự từng xuất hiện trong các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran, liên quan đến vai trò của Starlink, quyền kiểm soát dịch vụ của chính phủ Mỹ cũng như nguy cơ mạng lưới bị sử dụng ngoài phạm vi được cấp phép.

Starlink hiện không được cấp phép hoạt động tại Iran, nhưng trước đây Musk từng tuyên bố dịch vụ này vẫn đang hoạt động tại quốc gia Trung Đông.

Chính quyền Iran nhiều lần cắt quyền truy cập Internet công cộng trong những giai đoạn bất ổn. Động thái này từng được triển khai trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc hồi tháng 1, vốn gây thương vong nghiêm trọng.

Theo Wall Street Journal, sau làn sóng biểu tình đó, chính phủ Mỹ đã bí mật đưa hàng nghìn thiết bị đầu cuối Starlink vào Iran nhằm giúp người dân duy trì kết nối Internet.

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc xung đột hiện nay với Iran vào cuối tháng 2, chính quyền Tehran tiếp tục duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động truy cập Internet trong nước.

Theo Reuters