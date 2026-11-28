Hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố lần đầu cho thấy xe bọc thép chở quân BTR-80 của Nga xuất hiện trong lực lượng nước này. Diễn biến làm dấy lên câu hỏi liệu phương tiện chỉ phục vụ các đơn vị Triều Tiên hoạt động tại Nga hay sẽ được triển khai rộng hơn.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên lần đầu công bố hình ảnh xe thiết giáp chở quân BTR-80 do Liên Xô phát triển, xuất hiện trong biên chế Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Diễn biến này làm dấy lên câu hỏi liệu phương tiện được trang bị riêng cho các đơn vị Triều Tiên tham chiến tại Ukraine nhằm tăng khả năng phối hợp với quân đội Nga, hay sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi hơn trên bán đảo Triều Tiên.

BTR-80 là xe bọc thép chở quân bánh lốp do Liên Xô phát triển, được trang bị tháp pháo mang súng máy hạng nặng KPVT cỡ nòng 14,5 mm và một súng máy đồng trục 7,62 mm. Trong khi đó, biến thể BTR-80A được nâng cấp với pháo tự động 2A72 cỡ nòng 30 mm, có tốc độ bắn cao.

Một số đặc điểm thiết kế của dòng xe này phản ánh kinh nghiệm tác chiến trong những địa hình phức tạp. Đáng chú ý, tháp pháo có thể nâng nòng súng chính lên góc khoảng 60 độ, cho phép phương tiện khai hỏa vào các mục tiêu ở sườn dốc hoặc vị trí cao.

Khả năng này đặc biệt hữu ích tại những khu vực địa hình đồi núi, vốn chiếm phần lớn diện tích bán đảo Triều Tiên.

Xe bọc thép BTR-80 của quân đội Nga hoạt động tại chiến trường Ukraine. Ảnh: MW.

BTR-80 là trang bị Nga có giá trị cao nhất được Triều Tiên công bố

Trước đó, binh sĩ Triều Tiên hoạt động trên lãnh thổ Nga từng được ghi nhận sử dụng nhiều loại vũ khí do Nga sản xuất, trong đó có súng trường tấn công AK-12, súng trường bắn tỉa SVDS, súng shotgun Vepr-12 và súng phóng lựu chống tăng RPG-7V2.

Trong số này, Vepr-12 đáng chú ý bởi súng shotgun có thể phát huy tác dụng khi đối phó với các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ ở khoảng cách gần.

Ngoài ra, lực lượng Triều Tiên còn được quan sát sử dụng súng cối 60 mm, vũ khí chống tăng và thiết bị nhìn đêm của Nga. Quân phục cùng nhiều trang bị cá nhân theo phong cách Nga cũng xuất hiện trong các hình ảnh được công bố.

Tuy nhiên, BTR-80 có giá trị và mức độ phức tạp cao hơn đáng kể so với những loại vũ khí cá nhân nói trên. Theo Military Watch Magazine, đây là trang bị có giá trị lớn nhất của Nga mà truyền thông Triều Tiên từng công bố hình ảnh lực lượng nước này sử dụng kể từ khi Quân đội Nhân dân Triều Tiên triển khai binh sĩ hỗ trợ chiến dịch quân sự của Moscow.

Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: MW.

Nga tiếp nhận lượng lớn vũ khí và đạn dược từ Triều Tiên

Trong khi hoạt động chuyển giao vũ khí từ Nga cho các đơn vị Triều Tiên vẫn được đánh giá là tương đối hạn chế, chiều ngược lại diễn ra với quy mô lớn hơn nhiều. Quân đội Nga đã tiếp nhận nhiều loại trang bị do Triều Tiên sản xuất, bao gồm cả những hệ thống có giá trị cao và cấu tạo phức tạp.

Đến cuối năm 2024, quân đội Nga được ước tính đã tiếp nhận tới 9 triệu quả đạn pháo cỡ 122 mm và 152 mm từ Triều Tiên.

Những hình ảnh xuất hiện sau đó xác nhận các đơn vị tiền tuyến Nga đã đưa vào sử dụng súng cối 60 mm và 140 mm của Triều Tiên. Moscow cũng tiếp nhận pháo tự hành cỡ nòng 170 mm cùng đạn pháo tương ứng.

Theo Military Watch Magazine, tính đến đầu năm 2025, ít nhất sáu đơn vị pháo binh Nga phụ thuộc từ 50-100% nguồn đạn dược do Triều Tiên cung cấp.

Danh mục trang bị được chuyển giao còn bao gồm các hệ thống tên lửa đạn đạo và tổ hợp tên lửa chống tăng cơ động có khả năng tấn công theo cơ chế “bắn và quên”. Với cơ chế này, tên lửa có thể tự dẫn đường tới mục tiêu sau khi được phóng, giúp kíp chiến đấu không phải liên tục duy trì thao tác điều khiển trong suốt quá trình bay.

Quy mô hợp tác quân sự giữa hai nước vì thế không chỉ dừng ở việc cung cấp đạn pháo, mà còn mở rộng sang nhiều hệ thống vũ khí chuyên dụng phục vụ chiến trường.

Vì sao BTR-80 vẫn được sử dụng dù có nhiều hạn chế?

BTR-80 sở hữu khả năng lội nước nhờ hệ thống đẩy phản lực nước bố trí ở phía sau và tấm chắn sóng có thể nâng lên ở phía trước, giúp xe vượt qua các vùng nước.

Theo nhà xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga Rosoboronexport, loại lốp được trang bị cho phương tiện còn cho phép xe tiếp tục di chuyển tới 200 km ngay cả khi bị đạn bắn làm mất áp suất lốp.

Sự kết hợp giữa khả năng cơ động của xe bánh lốp, năng lực lội nước và thiết kế khung gầm có thể tùy biến cho nhiều nhiệm vụ giúp BTR-80 duy trì vai trò đáng kể trong biên chế quân đội qua nhiều năm.

Dù vậy, dòng xe này vẫn tồn tại những giới hạn rõ rệt. Phiên bản cơ bản chỉ được trang bị súng máy hạng nặng thay vì pháo tự động, trong khi lớp giáp bảo vệ chỉ đáp ứng mức độ chống chịu tương đối khi so sánh với các tiêu chuẩn hiện đại.

Đối với Triều Tiên, việc tiếp nhận BTR-80 có thể giúp các đơn vị hoạt động trên lãnh thổ Nga sử dụng phương tiện tương đồng với lực lượng đồng minh, qua đó thuận lợi hơn trong phối hợp và bảo đảm hậu cần.

Tuy nhiên, khả năng Triều Tiên đưa dòng xe này vào biên chế trên quy mô lớn vẫn chưa được đánh giá cao. Ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã cho thấy năng lực phát triển nhanh các thế hệ xe bọc thép mới, đồng thời đang chế tạo những mẫu xe chở quân hiện đại hơn.

Vì vậy, BTR-80 nhiều khả năng chỉ được sử dụng hạn chế, chủ yếu tại các đơn vị hoạt động từ những cơ sở đặt trên lãnh thổ Nga, thay vì trở thành trang bị phổ biến trong quân đội Triều Tiên trên bán đảo Triều Tiên.

Theo MW