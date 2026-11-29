Thị trường ô tô Trung Quốc đang suy giảm bất thường. Dự báo cả năm 2026, doanh số bán lẻ xe du lịch có thể giảm tới hơn 5,24 triệu xe, tương đương 22% so với năm ngoái.

Trong khi người tiêu dùng ngày càng thận trọng, các hãng vẫn liên tục tung ra các mẫu xe mới, khiến cạnh tranh thêm khốc liệt, lợi nhuận co hẹp và hàng tồn kho vượt ngưỡng cảnh báo.

Thị trường ô tô Trung Quốc đang quay trở lại quy mô của 12 năm trước

Mới đây, ông Thôi Đông Thụ, người phụ trách Hiệp hội Thị trường xe du lịch (CPCA) thuộc Hiệp hội lưu thông ô tô Trung Quốc (CADA), dự báo thị trường xe du lịch nội địa năm 2026 sẽ suy giảm mạnh hơn dự kiến. Doanh số bán lẻ cả năm có thể chỉ đạt 18,5 triệu chiếc, giảm 5,24 triệu chiếc so với năm 2025, tương đương mức giảm khoảng 22%.

Theo ông Thôi, đây là mức suy giảm lệch khá lớn khỏi biên độ dao động thông thường của thị trường ô tô Trung Quốc trong gần 10 năm qua, phản ánh tác động đồng thời của nhiều yếu tố bất lợi.

Lần gần nhất doanh số bán lẻ xe du lịch Trung Quốc ở quy mô tương tự là giai đoạn 2014–2015. Năm 2014, thị trường tiêu thụ khoảng 17,75 triệu xe; sang năm 2015, con số tăng lên 19,63 triệu chiếc.

Khi đó, xe năng lượng mới (NEV) mới bắt đầu phát triển, còn các thương hiệu nội địa vẫn đang tìm cách giành thị phần từ những hãng liên doanh với nước ngoài. Sau hơn một thập kỷ, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã thay đổi sâu sắc: xe điện và xe năng lượng mới dần trở thành xu hướng chủ đạo, thương hiệu nội địa chiếm gần 70% thị phần bán lẻ, trong khi công nghệ lái thông minh và chip tự phát triển trở thành những mặt trận cạnh tranh mới.

Xe xăng hiện tiêu thụ rất kém. Ảnh: Sina.

Thế nhưng, dù đã thay đổi mạnh về công nghệ và cơ cấu thị trường, ngành ô tô Trung Quốc lại đang đối mặt với một nghịch lý: năng lực sản xuất và số lượng mẫu xe tăng nhanh, nhưng sức mua trong nước không theo kịp.

Đại lý càng bán càng lỗ hàng tồn kho vượt ngưỡng cảnh báo

Những số liệu công bố ngày 9/11 cho thấy thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi.

Trong tháng 10, doanh số bán lẻ xe du lịch nội địa chỉ đạt 1,643 triệu chiếc, giảm 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng đầu năm, doanh số đạt 14,978 triệu xe, giảm 22,3%.

Ngay cả trong giai đoạn được xem là mùa cao điểm truyền thống “tháng 9 vàng, tháng 10 bạc”, thị trường cũng có sự phục hồi đáng kể. Đáng chú ý, lần này không chỉ xe chạy xăng suy giảm mà doanh số xe năng lượng mới cũng bắt đầu đi xuống.

Theo CPCA, tháng 10, doanh số bán lẻ xe chạy xăng chỉ đạt 530.000 chiếc, giảm 45% so với cùng kỳ. Xe năng lượng mới đạt 1,109 triệu chiếc, giảm 13,7%. Do xe xăng giảm nhanh hơn, tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới vẫn tăng lên mức kỷ lục 67,5%.

Trong những năm trước, tốc độ tăng trưởng mạnh của xe điện và xe năng lượng mới có thể bù đắp phần doanh số sụt giảm của xe chạy xăng. Nhưng năm nay, ngay cả nhóm xe từng đóng vai trò động lực tăng trưởng này cũng không còn đủ sức ngăn thị trường co lại.

Ông Thôi Đông Thụ cho rằng sự suy giảm bắt nguồn từ nhiều yếu tố ngắn hạn có thể đảo ngược.

Thứ nhất, chính sách miễn thuế mua xe năng lượng mới kết thúc vào cuối năm 2025 đã khiến một bộ phận khách hàng đẩy sớm kế hoạch mua xe, làm nhu cầu đầu năm 2026 suy yếu.

Thứ hai, xung đột địa chính trị đẩy giá dầu quốc tế tăng, khiến chi phí sử dụng xe xăng cao hơn.

Thứ ba, làn sóng đầu tư AI đẩy giá một số nguyên liệu và linh kiện như bộ nhớ, đồng và lithium carbonate tăng lên, làm chi phí sản xuất xe điện tăng theo.

Chỉ trong 10 tháng đầu năm, có 129 mẫu xe mới được tung ra nhưng 70% thương hiệu bán không nổi 1000 xe/tháng. Ảnh: Sina.

Ngoài ra, môi trường kinh tế vĩ mô cũng khiến người dân thận trọng hơn với các khoản chi lớn. Ô tô là mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu, rất nhạy cảm với kỳ vọng thu nhập. Thị trường bất động sản suy yếu kéo dài cũng làm thay đổi hiệu ứng tài sản, ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng chi tiêu của các hộ gia đình.

Một khảo sát do CADA công bố hồi tháng 6 cho thấy 57,4% đại lý được hỏi ghi nhận tâm lý chờ đợi của khách hàng gia tăng. Trong đó, 37% cho biết khách hàng dành nhiều thời gian so sánh giá hơn, còn 20,4% nhận thấy người mua có xu hướng giữ tiền, chưa muốn xuống tiền.

Dù các hãng liên tục tăng khuyến mãi, trong nửa đầu năm vẫn có 76,9% đại lý tham gia khảo sát không hoàn thành chỉ tiêu doanh số. Gần 40% thậm chí chỉ đạt dưới 70% kế hoạch.

Đến cuối tháng 9, lượng xe tồn kho tại các đại lý trên toàn Trung Quốc ước tính khoảng 2,7 triệu chiếc. Hệ số tồn kho tổng hợp đạt 1,68, vượt ngưỡng cảnh báo 1,5. Riêng các thương hiệu liên doanh, hệ số này lên tới 1,90, đồng nghĩa với việc phải mất gần hai tháng mới tiêu thụ hết lượng xe tồn kho nếu duy trì tốc độ bán hàng không đổi.

Ông Vương Đô, Phó Chủ tịch CADA, chỉ ra 4 khó khăn lớn mà các đại lý đang phải đối mặt: giá bán thấp hơn giá nhập, hàng tồn kho quá cao, nhà sản xuất chậm thanh toán tiền chiết khấu và quan hệ giữa hãng xe với đại lý thiếu bình đẳng.

Theo ông, mỗi khó khăn trong số này đều trực tiếp bào mòn nguồn lực tài chính của đại lý, ảnh hưởng tới sinh kế của hàng triệu gia đình làm việc trong ngành.

Ông Lý Nhan Vĩ, chuyên gia của CADA, cho rằng mâu thuẫn cốt lõi của thị trường năm nay là các hãng liên tục tung ra những mẫu xe “đáng để đổi”, nhưng các gia đình lại thiếu động lực để “phải đổi ngay lúc này”.

Cuộc cạnh tranh đã giải quyết được câu hỏi nên mua xe gì, nhưng chưa giải quyết được vấn đề vì sao người tiêu dùng cần mua ngay bây giờ.

Một dây chuyền sản xuất xe điện mới của hãng BYD. Ảnh: Sina.

Một năm tung ra 129 mẫu xe mới, nhưng 70% dòng bán chưa tới 1.000 chiếc mỗi tháng

Trong khi người tiêu dùng ngày càng dè dặt, tốc độ ra mắt sản phẩm mới của các hãng xe Trung Quốc lại không chậm lại.

Theo thống kê do ông Thôi Đông Thụ công bố, trong 10 tháng đầu năm, thị trường Trung Quốc có 129 mẫu xe mới được giới thiệu, nhiều hơn 21 mẫu so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính cả các phiên bản nâng cấp, điều chỉnh cấu hình và trang bị, tổng số mẫu xe được đưa ra thị trường lên tới 419.

Trong 129 mẫu xe mới, có 102 mẫu thuộc thương hiệu nội địa, 18 mẫu liên doanh và 9 mẫu thuộc phân khúc xe sang.

Ông Thôi mô tả chiến lược sản phẩm hiện nay của các hãng là “càng sinh nhiều mẫu càng dễ cạnh tranh”, đồng thời lưu ý không ít mẫu xe mới thực chất chỉ thay đổi cấu hình, bổ sung trang bị hoặc điều chỉnh thông số, nên sức hấp dẫn đối với khách hàng không lớn.

Thị trường dường như đã không còn đủ sức hấp thụ số lượng mẫu xe khổng lồ này. Ông Trương Vĩnh Vĩ, Chủ tịch Hiệp hội Xe hơi Trung Quốc (CAAM), công bố một thống kê đáng chú ý: trong tổng số 1.054 dòng xe đang được bán trên thị trường, 20% dòng xe dẫn đầu chiếm tới 85% tổng doanh số. Trong khi đó, 70% số dòng xe đang lưu hành có doanh số bình quân dưới 1.000 chiếc mỗi tháng.

Theo ông, mâu thuẫn lớn nhất hiện nay là số lượng mẫu xe quá nhiều nhưng quy mô tiêu thụ của từng mẫu lại quá nhỏ. Đây là mô hình khó duy trì lâu dài.

Ông Chu Giang Minh, Chủ tịch hãng Leapmotor, từng than rằng thị trường đã trở thành một “biển xe mới”; chỉ một buổi tối đã có 6 mẫu xe mới được giới thiệu.

Ông cũng tính toán rằng ngay cả khi kiểm soát chi phí tối đa, một mẫu xe mới vẫn cần khoảng 1 tỷ NDT đầu tư phát triển, tương đương gần 140 triệu USD. Nếu chỉ bán được vài nghìn chiếc, doanh nghiệp khó thu hồi vốn nghiên cứu và phát triển. Trong khi đó, nhà máy vốn được thiết kế để sản xuất 10.000 xe mỗi tháng nhưng chỉ chạy ở mức 5.000 chiếc sẽ phải chịu chi phí trên mỗi xe cao hơn nhiều.

Vì vậy các hãng xe rơi vào thế khó: phải liên tục đầu tư vào nghiên cứu, sản xuất và hệ thống phân phối để không bị tụt hậu, nhưng việc tung ra sản phẩm mới không còn bảo đảm doanh số đủ lớn để bù đắp chi phí.

Ngay cả khi doanh số tăng, lợi nhuận cũng chưa chắc cải thiện. Theo Cailian Press, trong 23 doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn niêm yết trên thị trường A và Hồng Kông, 15 tăng doanh thu, 14 có lãi, nhưng chỉ 6 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận ròng tăng.

Trung Quốc chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu ô tô để bù đắp tiêu thụ trong nước. Ảnh: Creaders.

Xuất khẩu tăng mạnh nhưng khó bù đắp thị trường nội địa

Khi nhu cầu trong nước suy yếu, xuất khẩu trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành ô tô Trung Quốc. Tháng 10, Trung Quốc xuất khẩu 928.000 xe du lịch, tăng 68,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng xe xuất khẩu tương đương 35% tổng doanh số bán hàng của các nhà sản xuất trong tháng. (Năm 2014, tỷ trọng xuất khẩu xe du lịch trong tổng doanh số của các hãng còn chưa tới 3%).

Tuy nhiên, khi quy mô xuất khẩu tăng nhanh, các rào cản thương mại tại thị trường nước ngoài cũng gia tăng. Châu Âu là một ví dụ điển hình. Tháng 10/2024, EU áp thuế chống trợ cấp bổ sung đối với xe thuần điện sản xuất tại Trung Quốc. Mức thuế áp dụng với một số doanh nghiệp lên tới 35,3%, cộng thêm thuế nhập khẩu cơ bản 10%. Điều này khiến chi phí đưa xe điện Trung Quốc vào châu Âu tăng mạnh.

Một số hãng bắt đầu đẩy mạnh xuất khẩu xe hybrid nhằm tránh mức thuế bổ sung áp dụng riêng với xe điện thuần túy. Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận về phương án thương mại đối với xe hybrid giữa Trung Quốc và EU, phía châu Âu muốn áp dụng hạn ngạch nhập khẩu đối với dòng xe này. Một số nguồn tin cho biết hạn ngạch trong năm đầu tiên (năm 2027), có thể là 350.000 xe, sau đó tăng 6% mỗi năm.

Nếu xe hybrid cũng bị áp hạn ngạch, các hãng Trung Quốc đang mở rộng thị phần tại châu Âu sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch xuất khẩu và cơ cấu sản phẩm.

Xây dựng nhà máy tại châu Âu là một lựa chọn khác, nhưng đòi hỏi vốn lớn, thời gian dài và phải phát triển đồng bộ chuỗi cung ứng, hệ thống phân phối cùng dịch vụ hậu mãi. Với những doanh nghiệp như BYD, SAIC và Chery đã có hoạt động quốc tế đáng kể, sản xuất tại chỗ có thể trở thành một phần trong chiến lược dài hạn. Nhưng đối với các hãng vẫn thua lỗ và thiếu vốn, đầu tư nhà máy ở nước ngoài đồng nghĩa với áp lực tài chính lớn hơn.

Xuất khẩu có thể giúp tăng doanh số, nhưng không có nghĩa toàn bộ số xe không bán được trong nước đều có thể tìm được người mua ở nước ngoài.

Tại Hội nghị thường niên ngành lưu thông ô tô Trung Quốc ngày 12/11, một cuộc thăm dò trực tiếp về triển vọng thị trường năm 2027 cho kết quả khá bi quan: 52,3% người tham gia dự đoán doanh số sẽ tiếp tục giảm; 31,8% cho rằng thị trường đi ngang và chỉ 15,9% kỳ vọng tăng trưởng.

Ông Trương Vĩnh Vĩ cảnh báo tình trạng các doanh nghiệp đổ xô vào cùng một hướng đang khiến cạnh tranh mất trật tự. Không chỉ các hãng cùng tập trung vào một số mẫu xe mới, mà cả hoạt động mở rộng ra thị trường nước ngoài cũng có nguy cơ đi theo kiểu chạy đua đồng loạt.

Trong khi đó, ông Vương Đô ví quá trình điều chỉnh của ngành ô tô với ngành thép Trung Quốc. Ngành thép đã mất khoảng 10 năm để loại bỏ gần 20% công suất dư thừa, trước khi “sức khỏe” toàn ngành dần được cải thiện. Theo ông, quá trình tái cơ cấu sâu rộng của ngành ô tô cũng không thể hoàn tất chỉ sau một đêm.

Theo Creaders, Sina