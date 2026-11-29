Từ 2018 đến nay, trung bình mỗi năm Sabeco chi 1.500 - 3.000 tỷ đồng cho phí quảng cáo khuyến mãi nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn chậm hơn đối thủ cạnh tranh.

Sabeco đổ 2.000 - 3.000 tỷ đồng cho chi phí quảng cáo khuyến mãi

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, 9 tháng đầu năm 2026 Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã: SAB) ghi nhận doanh thu thuần đạt 20.029 tỷ đồng, tăng 5% so với mức 19.052 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Để giữ được đà tăng trưởng này trong bối cảnh tiêu thụ bia rượu tại Việt Nam đối diện với sức mua suy yếu và cạnh tranh gay gắt, Sabeco đã chi mạnh cho quảng cáo và khuyến mãi (QC&KM).

9 tháng đầu năm, tổng chi phí bán hàng là 3.131 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng chi phí QC&KM là 1.716 tỷ đồng, tăng thêm 266 tỷ đồng (tương đương 18%) so với mức 1.450 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025. Con số này chiếm 55% trong tổng chi phí bán hàng.

Tỷ lệ chi phí QC&KM trên doanh thu thuần đã tăng từ 8% lên gần 9%. Bên cạnh đó, chi phí vỏ chai luân chuyển cũng chiếm thêm 268 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng gia tăng đã tác động trực tiếp đến đà tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận gộp 9 tháng tăng 14% lên 7.615 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí hoạt động (tính cả chi phí quản lý doanh nghiệp), biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 12%, đạt 4.641 tỷ đồng. 9 tháng, Sabeco lãi sau thuế 3.761 tỷ, tăng 9% so với cùng kỳ.

Áp lực này được thể hiện rõ nét hơn vào quý III/2026, khi doanh thu thuần tăng 4%, lợi nhuận gộp tăng 7% nhưng chi phí bán hàng đã tăng tới 10%. Kết quả lợi nhuận sau thuế cả quý giảm 9%.

Thống kê giai đoạn 2018 đến nay, mỗi năm trung bình Sabeco đã chi 1.500 - 3.000 tỷ đồng cho phí QC&KM, có lúc chiếm tới 68% tổng chi phí bán hàng (2.700 – 4.500 tỷ).

Nguồn: Thống kê từ báo cáo kiểm toán.

Doanh thu Sabeco tăng trưởng nhờ vào tăng giá bán, thị phần về tay đối thủ

Những năm gần đây, những công ty bia rượu như Sabeco liên tục phải đối mặt hết khó khăn này đến khó khăn khác.

Khi COVID-19 qua đi, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu thận trọng hơn thông qua việc cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu. Đặc biệt, xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nên sẽ giảm tiêu thụ bia rượu và chuyển sang các loại đồ uống lành mạnh hơn.

Ngoài yếu tố này, những năm gần đây ngành F&B nói chung và ngành bia nói riêng còn chịu thêm tác động từ việc nhiều người dân không còn sử dụng bia rượu trước khi tham gia giao thông.

Những vấn đề trên là nỗi lo mà mọi doanh nghiệp đồ uống có cồn phải đối mặt. Nhưng vấn đề cổ đông lo lắng hơn cả là việc Sabeco vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường nội địa đang dần bão hòa.

Theo thống kê, chỉ trong vòng 5 năm từ 2018 đến 2023, Sabeco đã đánh mất 8% thị phần trước sự trỗi dậy của các đối thủ như Heineken Việt Nam, Habeco, Carlsberg.

Sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, Chứng khoán DSC cho biết ban lãnh đạo Sabeco thừa nhận rằng tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp đang chậm hơn đối thủ cạnh tranh chính. Công ty gặp khó khăn tại phân khúc bia phổ thông, trong khi tăng trưởng toàn ngành chủ yếu tập trung ở hai phân khúc siêu cao cấp và bình dân.

Thực trạng này gây sức ép lên các dòng sản phẩm phổ thông và trung cấp, vốn là những phân khúc kinh doanh quan trọng của Sabeco.

Để cải thiện vị thế, Sabeco đang chuyển hướng sang cao cấp hóa danh mục sản phẩm. Doanh nghiệp đã ra mắt bia 333 Triple Pure với nồng độ cồn 3%, hàm lượng carbohydrate giảm 75%. Theo báo cáo, đây hiện là sản phẩm có giá bán cao nhất trong danh mục của Sabeco.

Bên cạnh đó, hãng bia này mở rộng các dòng lon dung tích 250 ml, gồm 333 Pilsner, Saigon Export Premium và Saigon Lager.

Theo doanh nghiệp, sản phẩm lon nhỏ có biên lợi nhuận gộp nhỉnh hơn so với loại lon 330 ml truyền thống. Một số sản phẩm mới đã ghi nhận tín hiệu tích cực. Sản lượng tiêu thụ Saigon Chill và 333 Pilsner tăng trưởng ở mức ba chữ số, dù xuất phát từ nền so sánh thấp.

Nguồn: Thống kê giá bán lẻ tại Co.op Online tại ngày 28/11.

Tuy nhiên, DSC cho rằng chiến lược cao cấp hóa mới chủ yếu giúp Sabeco bảo vệ biên lợi nhuận, chưa đủ tạo ra sự đảo chiều về sản lượng tiêu thụ trong ngắn hạn. Thực tế, doanh thu bia trong quý III/2026 tăng 4,3% so với cùng kỳ, nhưng phần lớn đến từ việc tăng giá bán, trong khi sản lượng gần như không thay đổi.

Theo báo cáo, chỉ trong năm 2026 này, Sabeco đã thực hiện 3 đợt tăng giá bán, lần lượt vào tháng 4, tháng 5 và tháng 10.

Mặc dù quý III/2026 doanh thu của Sabeco tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, song so với quý liền trước, kết quả này vẫn giảm 3%, cho thấy đà tăng trưởng doanh thu chưa thực sự vững chắc.

Song một điểm tích cực là biên lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong quý III, chỉ tiêu này đạt 38,1%, tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, biên lợi nhuận gộp đạt 38%, tăng 2,8 điểm phần trăm.

Kết quả trên một phần nhờ Sabeco đã chốt giá nguyên liệu mạch nha và lon nhôm (giá đầu vào) từ năm 2025 cho kỳ sản xuất năm 2026, trước thời điểm giá nhôm tăng mạnh.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng cũng gia tăng. Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu tăng từ 15,2% lên 16,1%, trong đó chi phí vận chuyển tăng 36% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của giá nhiên liệu.

Trong khi Sabeco chỉ chứng kiến mức tăng trưởng một con số về mặt doanh thu, thì đối thủ là Heineken lại cho thấy thành tích nổi trội hơn.

Trong quý III/2026, Heineken công bố sản lượng tại Việt Nam tăng 20 - 29% so với cùng kỳ, còn doanh thu thuần tăng tới 30 - 39%. Tập đoàn cho biết đã giành thêm thị phần, với sản phẩm Heineken Silver và Tiger Crystal dẫn dắt tăng trưởng.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, thuế suất đối với bia sẽ tăng từ 65% lên 70% kể từ ngày 1/1/2027. Sau đó, thuế tiếp tục tăng thêm 5 điểm phần trăm mỗi năm, lên mức 90% vào năm 2031. Ban lãnh đạo Sabeco cho biết sẽ chuyển phần thuế tăng thêm sang người tiêu dùng thông qua giá bán sản phẩm.

Ngành bia vốn nhạy cảm về giá bán. Do đó, thách thức đối với Sabeco trong những năm tới là giữ chân được khách hàng sau những đợt tăng giá cũng như tìm cách giành thêm thị phần khi các đối thủ nặng ký là Heineken và Carlsberg cũng có những chiến lược đáng gờm.