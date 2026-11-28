Máy bay E-3 Sentry của NATO được cho là đã hoạt động trên không phận Baltic khi Ukraine tiến hành cuộc tập kích UAV nhằm vào tỉnh Leningrad, gần thành phố St Petersburg của Nga. Moscow cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn 45 UAV trong đêm.

Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3 Sentry của NATO được cho là đã hỗ trợ một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga. Trong thời gian diễn ra cuộc tấn công, máy bay hoạt động trên không phận các nước Baltic, di chuyển từ Latvia sang Estonia nhưng vẫn duy trì hoạt động tuần tra.

Các mục tiêu bị UAV Ukraine nhắm tới nằm tại tỉnh Leningrad của Nga, bao gồm khu vực xung quanh thành phố St Petersburg. Thống đốc tỉnh Leningrad Alexander Drozdenko cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 45 UAV trong đêm.

Theo các thông tin được công bố, E-3 Sentry duy trì hoạt động trên không phận Baltic trong thời gian diễn ra cuộc tập kích. Tuy nhiên, chưa có xác nhận độc lập về vai trò cụ thể của máy bay NATO trong chiến dịch, cũng như việc dữ liệu trinh sát từ máy bay có trực tiếp hỗ trợ xác định mục tiêu cho UAV Ukraine hay không.

Radar và hệ thống nhiệm vụ của E-3 cho phép phát hiện, theo dõi máy bay cùng nhiều vật thể trên không ở khoảng cách rất xa. Dữ liệu thu thập được có thể tạo thành bức tranh tình huống trên không và chia sẻ với các lực lượng đồng minh.

Ngoài nhiệm vụ giám sát, máy bay còn có thể điều phối hoạt động của tiêm kích và hỗ trợ kiểm soát không phận trong những chiến dịch quân sự phức tạp.

NATO duy trì mạng lưới tình báo hỗ trợ Ukraine

Các thành viên NATO đã cung cấp lượng lớn thông tin tình báo và hỗ trợ xác định mục tiêu cho lực lượng Ukraine kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát năm 2022.

Chưa đầy một năm sau khi chiến sự nổ ra, Điện Kremlin đã cáo buộc toàn bộ mạng lưới vệ tinh của NATO, cùng rộng hơn là hạ tầng quân sự của liên minh, đang tham gia hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

E-7 Wedgetail, một phiên bản kế nhiệm nhỏ hơn nhưng tiên tiến hơn của E-3 mà Không quân Mỹ dự định mua sắm. Ảnh: MW.

Trong tuyên bố ngày 1/2/2023, một quan chức Điện Kremlin nói: “Chúng tôi thấy toàn bộ hạ tầng quân sự của NATO đang hoạt động chống lại Nga. Chúng tôi cũng thấy toàn bộ hạ tầng tình báo của NATO, bao gồm máy bay trinh sát và các mạng lưới vệ tinh, đang hoạt động liên tục 24/7 vì lợi ích của Ukraine”.

Kể từ đó, các máy bay E-3, những hệ thống cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AEW&C) cỡ nhỏ hơn cùng nhiều loại UAV đã duy trì sự hiện diện đáng kể tại khu vực xung quanh Ukraine, Nga và các vùng lãnh thổ tranh chấp.

Các cảm biến trên những phương tiện này có khả năng thu thập thông tin từ khoảng cách xa, cho phép theo dõi những diễn biến sâu bên trong khu vực xung đột mà không nhất thiết phải tiến vào không phận đối phương.

E-3 Sentry – trung tâm chỉ huy trên không của NATO

E-3 Sentry không chỉ đóng vai trò radar bay mà còn hoạt động như một trung tâm chỉ huy và kiểm soát trên không. Nhờ hệ thống cảm biến cỡ lớn cùng các đường truyền dữ liệu, máy bay có thể xây dựng bức tranh tình huống trên không theo thời gian thực, điều phối hoạt động của tiêm kích và các phương tiện tác chiến chiến thuật khác, đồng thời mở rộng phạm vi giám sát trên một chiến trường rộng lớn.

Khả năng này khiến E-3 trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giám sát và hỗ trợ tác chiến của NATO. Dữ liệu từ máy bay có thể giúp lực lượng đồng minh nhận biết hoạt động trên không, theo dõi các mục tiêu và phối hợp những hoạt động quân sự phức tạp.

Tuy nhiên, việc Không quân Mỹ và NATO chưa có một hệ thống thay thế E-3 tương xứng đã gây ra nhiều tranh cãi. Các quan chức cấp cao và nghị sĩ Mỹ nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải thay thế dòng máy bay đã phục vụ trong nhiều thập kỷ này.

Vấn đề càng thu hút sự chú ý sau khi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran vào cuối tháng 3 khiến ít nhất một chiếc E-3 bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, theo các thông tin được Military Watch Magazine dẫn lại.

Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật những tranh luận về kế hoạch mua sắm máy bay cảnh báo sớm thế hệ mới E-7 nhằm thay thế E-3.

Đến tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố kế hoạch tài trợ gói chi tiêu trị giá 1,55 tỷ USD để mua sắm các máy bay E-7.

Việc chuyển sang E-7 được kỳ vọng giúp Mỹ khắc phục những hạn chế của đội bay E-3 đã cũ, đồng thời duy trì năng lực cảnh báo sớm, giám sát và chỉ huy trên không trong bối cảnh các mối đe dọa tên lửa và UAV ngày càng gia tăng.

Theo MW