Kế hoạch tiếp quản nhà máy của Ineos Automotive tại thị trấn Hambach đang vấp phải yêu cầu từ các tổ chức công đoàn Pháp, trong đó có những cam kết về việc làm, tiền lương, quyền lợi người lao động và sự tham gia của các nhà cung ứng nội địa.

Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT), một trong những tổ chức công đoàn lớn nhất nước này, đã công bố các yêu cầu đối với kế hoạch tiếp quản nhà máy ô tô tại thị trấn Hambach, miền Đông nước Pháp, của hãng xe điện Trung Quốc BYD. Động thái diễn ra hai ngày sau khi BYD cho biết hai bên đang tiến hành đàm phán về thương vụ.

Trong tuyên bố chung hôm thứ Năm, Liên đoàn Công nhân ngành Luyện kim thuộc CGT và ủy ban khu vực Grand Est ở miền Đông nước Pháp kêu gọi BYD đặt hoạt động nghiên cứu, thiết kế và kỹ thuật tại Pháp, đồng thời đưa ra những cam kết cụ thể với các nhà cung ứng địa phương.

Các tổ chức này lo ngại nhà máy Hambach có thể chỉ trở thành một cơ sở lắp ráp đơn thuần, thay vì là một trung tâm sản xuất có đóng góp thực chất cho ngành công nghiệp ô tô trong nước.

CGT cũng yêu cầu BYD công khai toàn bộ kế hoạch công nghiệp dành cho nhà máy, bao gồm những mẫu xe dự kiến sản xuất, tiến độ triển khai, sản lượng, cũng như cam kết về số lượng nhân sự, tiền lương và quyền lợi của người lao động.

Theo các tổ chức công đoàn, tính minh bạch là điều kiện cần thiết để họ có thể đưa ra “ý kiến dựa trên đầy đủ thông tin” về thương vụ.

BYD từ chối bình luận về những yêu cầu này. Trước đó, hãng cho biết thỏa thuận tiếp quản sẽ phải trải qua quá trình tham vấn với các hội đồng đại diện người lao động có liên quan tại doanh nghiệp.

BYD cần nhanh chóng mở rộng sản xuất ngay tại châu Âu

Theo các nhà phân tích, quyết định nhắm tới nhà máy của Ineos Automotive xuất phát từ cả yêu cầu chiến lược lẫn áp lực thời gian. BYD cần gia tăng sản lượng xe được sản xuất ngay trong Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh khối này chuẩn bị áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu xe hybrid và thúc đẩy mạnh hơn việc nội địa hóa hoạt động sản xuất.

Đồng thời, việc hiện diện tại Pháp có thể giúp hãng xe Trung Quốc cải thiện quan hệ với Paris – một trong những chính phủ lâu nay ủng hộ các biện pháp bảo hộ ngành công nghiệp trong nước và châu Âu.

Harald Hendrikse, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngành ô tô tại châu Âu của ngân hàng Citi, cho biết BYD cũng như các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khác đang đối mặt với nhu cầu cấp thiết phải chuyển một phần hoạt động sản xuất sang châu Âu.

Theo ông, hạn ngạch nhập khẩu xe hybrid sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng tới. Tuy nhiên, quan trọng hơn là Đạo luật Thúc đẩy Công nghiệp (Industrial Accelerator Act – IAA) của EU, dự kiến có hiệu lực vào năm sau.

“Công chúng đều tập trung vào yêu cầu ‘Sản xuất tại EU’, nhưng một điểm khác trong IAA là giới hạn tỷ lệ sở hữu ở mức 49%”, Hendrikse nói.

Ông cho rằng khi đạo luật có hiệu lực, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ không còn có thể mua lại toàn bộ tài sản tại châu Âu theo hình thức sở hữu 100%.

Động thái của BYD cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh hãng đã tạm hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Hendrikse, Paris và Berlin từng thúc đẩy việc loại trừ ô tô sản xuất tại các quốc gia láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia khỏi phạm vi áp dụng của IAA.

Điều này khiến BYD cần nhanh chóng tìm phương án thay thế. Trong khi đó, xây dựng một nhà máy mới hoàn toàn từ đầu sẽ mất nhiều thời gian và tiềm ẩn quá nhiều yếu tố khó dự đoán.

Hendrikse nhận định, sau khi thu hẹp lựa chọn xuống phương án tiếp quản một cơ sở sản xuất hiện hữu, số lượng nhà máy đủ sức cạnh tranh tại châu Âu không còn nhiều. Đức có không ít nhà máy đang gặp khó khăn, nhưng không phải lựa chọn phù hợp với các nhà đầu tư Trung Quốc do chi phí năng lượng và nhân công cao.

Hiện diện tại Pháp có thể giúp BYD hóa giải sức ép chính trị

Ngoài lợi thế về sản xuất, việc đặt chân vào Pháp còn có thể mang lại cho BYD ảnh hưởng nhất định về mặt chính trị tại nền kinh tế lớn thứ hai EU.

Bernard Jullien, nhà kinh tế học và chuyên gia ngành ô tô tại Đại học Bordeaux, cũng đồng tình với nhận định này.

“Rõ ràng, việc thiết lập hoạt động tại Pháp, theo một cách nào đó, sẽ giúp vô hiệu hóa quyền lực chính trị của Pháp”, Jullien nói. “Điều đó cũng đồng nghĩa với việc buộc hoạt động ngoại giao công nghiệp của Pháp phải trở nên cởi mở hơn”.

Theo ông, các hãng xe Pháp như Renault và Stellantis đã khiến chính phủ thất vọng khi tiếp tục chuyển hoạt động sản xuất sang những quốc gia châu Âu khác hoặc ra ngoài EU. Vì vậy, Paris không phản đối việc giao cho các doanh nghiệp nước ngoài nhiệm vụ khôi phục những nhà máy trong nước. Trước BYD, Toyota cũng từng được kỳ vọng đóng vai trò này.

Jullien cho rằng khả năng đảng cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc Tập hợp Quốc gia (National Rally), do Marine Le Pen đại diện, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào mùa xuân tới cũng khó có thể gây trở ngại cho kế hoạch của BYD.

“Tôi không nghĩ National Rally còn giữ lập trường dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ như những gì họ tuyên bố... Nếu bạn hứa tạo ra việc làm, đặc biệt là việc làm trong ngành công nghiệp tại những khu vực bỏ phiếu cho họ, họ sẽ không đi ngược lại cử tri của mình”, ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh và truyền hình công Franceinfo hôm thứ Tư, Bộ trưởng Công nghiệp Pháp Sebastien Martin được hỏi liệu BYD có giữ lại khoảng 1.200 lao động hiện đang làm việc tại nhà máy hay không.

Ông Martin cho biết cơ sở này sẽ cần khoảng 1.000 nhân viên để sản xuất 100.000 ô tô mỗi năm.

Vấn đề việc làm tại nhà máy Hambach vốn đã gây căng thẳng trong thời gian qua. Các công đoàn tại đây tổ chức nhiều cuộc biểu tình trong năm nay nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm nhân sự, cũng như bày tỏ bất bình về tiền lương và điều kiện làm việc.

Pascal Jenft, nghị sĩ thuộc đảng National Rally đại diện cho khu vực này, không phản hồi đề nghị bình luận.

Lo ngại BYD sẽ không tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Pháp

Bên cạnh việc làm và quyền lợi người lao động, tác động của thương vụ đối với chuỗi cung ứng trong nước cũng là vấn đề khiến các tổ chức công đoàn và giới chuyên gia quan tâm.

Jullien cho rằng, do BYD có xu hướng tự thực hiện hầu hết các công đoạn trong chuỗi sản xuất, câu hỏi quan trọng nhất là liệu sự hiện diện của hãng có thực sự mang lại lợi ích cho các nhà cung ứng địa phương hay không. Đây cũng chính là mối lo ngại được các công đoàn nêu ra.

Theo chuyên gia này, để đáp ứng yêu cầu sắp tới của EU về tỷ lệ linh kiện có nguồn gốc châu Âu, BYD nhiều khả năng sẽ xây dựng các nhà máy sản xuất pin và linh kiện của riêng mình thay vì mua hàng từ những doanh nghiệp Pháp.

Ông dự đoán sẽ có thêm các khoản đầu tư được triển khai sau thương vụ, nhưng vẫn chưa thể xác định liệu các công ty Pháp có thực sự được hưởng lợi hay không.

Jullien cũng chỉ ra sự thiếu nhất quán nhất định trong cách tiếp cận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Một mặt, ông Macron nhiệt tình chào đón kế hoạch xây dựng cơ sở của BYD trước khi IAA có hiệu lực; mặt khác, chính phủ Pháp lại kiên quyết thúc đẩy các biện pháp bảo vệ ngành công nghiệp châu Âu tại Brussels.

“Điều hợp lý là không nên ủng hộ bất kỳ dự án nào của Trung Quốc cho đến khi đạo luật [IAA] được Brussels thông qua”, Jullien nhận định.

Ông cảnh báo, nếu một quốc gia cho phép các khoản đầu tư như vậy được triển khai trước khi luật có hiệu lực, tác động của những quy định mới có thể bị suy yếu.

Theo SCMP