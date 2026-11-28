Diễn ra tại cảng Ream và một số địa điểm ở Campuchia, cuộc tập trận “Rồng Vàng 2026” cho thấy hợp tác quân sự Trung Quốc - Campuchia đang mở rộng từ huấn luyện chống khủng bố sang phối hợp đa quân chủng và bảo đảm hậu cần đường biển.

Cuộc tập trận chung lần thứ 8 giữa quân đội Trung Quốc và Campuchia không chỉ có sự tham gia của lục quân, hải quân, không quân và lực lượng bảo đảm hậu cần, mà còn ghi nhận lần đầu Trung Quốc đưa xe tăng chủ lực Type 96A cùng cối tự hành ra nước ngoài bằng tàu đổ bộ.

Ngày 25/11, Trung Quốc và Campuchia chính thức khai mạc cuộc tập trận chung mang mật danh Rồng Vàng 2026 (Kim Long-2026) tại Trung tâm Bảo đảm và Huấn luyện chung Trung Quốc – Campuchia ở cảng Ream, tỉnh Sihanoukville. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận kéo dài đến ngày 9/12, với chủ đề “Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác”, tập trung vào các hoạt động chống khủng bố, chống cướp biển và cứu trợ nhân đạo. Đây là lần thứ 8 hai nước tổ chức cuộc tập trận thuộc chuỗi Rồng Vàng, khởi đầu từ năm 2016.

Điểm đáng chú ý của năm nay nằm ở cả thành phần lực lượng lẫn phương thức triển khai. Trước ngày khai mạc, một biên đội hải quân Trung Quốc gồm tàu đổ bộ Type 071, hộ vệ hạm Type 054A và tàu tiếp tế Type 903A đã tới cảng Ream. Hình ảnh được công bố cho thấy tàu đổ bộ Côn Luân Sơn đưa xe tăng chủ lực Type 96A, cối tự hành Type 10 cùng phương tiện bảo đảm lên bờ qua cầu dẫn phía đuôi tàu.

Đây là chi tiết vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc diễn tập chống khủng bố thông thường, cho thấy Trung Quốc đang tận dụng cuộc tập trận để kiểm tra khả năng vận chuyển, tiếp nhận và triển khai trang bị hạng nặng tại một cảng nước ngoài.

Tàu đổ bộ Type 071, hộ vệ hạm Type 054A và tàu tiếp tế Type 903A của Trung Quốc cập cảng Ream. Ảnh: Xinhua.

Theo thông của phía Campuchia, Rồng Vàng 2026 có tổng cộng 2.940 quân nhân tham gia, gồm 1.626 người thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia và 1.314 quân nhân Trung Quốc. Đây là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong lịch sử tập trận Rồng Vàng, cả về quân số lẫn trang bị.

Lực lượng tham gia được triển khai tại ba địa điểm: Sân bay quốc tế Sihanoukville, cảng Ream và Học viện Sĩ quan Hoàng gia Campuchia. Theo Giải phóng quân báo (Trung Quốc), cuộc tập trận được chia thành ba giai đoạn: huấn luyện thích ứng, diễn tập chỉ huy và diễn tập tổng hợp có thực binh. Các hoạt động được tổ chức theo hai hướng phối hợp hải quân – không quân và lục quân – không quân.

Các nội dung diễn tập chính gồm đột kích giải cứu, cấp cứu và vận chuyển thương binh, tìm kiếm cứu nạn trên biển, kiểm tra và bắt giữ đối tượng trên biển. Đây là những nhiệm vụ trong các hoạt động chống khủng bố, chống cướp biển và ứng phó khủng hoảng an ninh phi truyền thống.

Theo Cambodia-Chinese Times, hai bên còn huy động tàu chiến, trực thăng, xe tăng, máy bay không người lái, pháo binh, súng cối, vũ khí chống tăng, hệ thống phòng không, thiết bị đối phó UAV và radar. Một số nội dung có diễn tập bắn đạn thật. Ở hướng lục quân – không quân, các lực lượng tập trung vào sử dụng và đối phó phương tiện không người lái, chống khủng bố và giải cứu con tin; hướng hải quân – không quân có các nội dung trinh sát, tuần tra phối hợp, tiến công trên biển và cứu nạn.

Đây cũng là bước mở rộng đáng chú ý so với những cuộc diễn tập ban đầu vốn chủ yếu tập trung vào lực lượng lục quân.

Xe tăng chủ lực Type 96A rời tàu đổ bộ Côn Luân Sơn lên bờ. Ảnh: SCMP.

Tàu đổ bộ Type 071 và thử nghiệm vận chuyển xe tăng ra nước ngoài

Một trong những hình ảnh nổi bật nhất trước lễ khai mạc là tàu đổ bộ Type 071 Côn Luân Sơn cập cảng Ream, đưa xe tăng Type 96A và cối tự hành Type 10 lên bờ qua cầu dẫn phía đuôi tàu.

Theo HK01, tàu Côn Luân Sơn được hộ vệ hạm tên lửa Type 054A Hứa Xương hộ tống. Trong biên đội còn có tàu tiếp tế tổng hợp Type 903A Ô Luân Cổ Hồ. Ba tàu đảm nhiệm vận chuyển lực lượng và trang bị, bảo vệ đội hình trên biển, tiếp tế nhiên liệu và vật tư.

Đáng chú ý là Type 96A thuộc nhóm xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng, không có khả năng tự bơi qua biển như các phương tiện đổ bộ chuyên dụng. Việc đưa loại xe tăng này từ tàu lên một cảng nước ngoài đòi hỏi sự phối hợp giữa tàu vận tải, cầu dẫn, điều kiện cầu cảng và khu vực tập kết phương tiện trên bờ.

Súng cối tự hành 120mm Type 10 của quân đội Trung Quốc lần đầu được tàu đổ bộ đưa ra nước ngoài . Ảnh: Toutiao.

Đây là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc sử dụng tàu đổ bộ để đưa xe tăng chủ lực vượt biển tới một địa điểm ở nước ngoài. Trước đó, trong cuộc tập trận hải quân Trung Quốc – Nga năm 2015, tàu đổ bộ Trung Quốc từng đưa xe thiết giáp lội nước Type 05 đến khu vực Vladivostok. Tuy nhiên, Type 05 có khả năng tự di chuyển từ tàu xuống biển rồi tiến vào bờ, khác với xe tăng chủ lực Type 96A phải được vận chuyển và dỡ xuống bằng phương tiện chuyên dụng.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở chủng loại phương tiện. Khi xe tăng được đưa tới một cảng nước ngoài bằng tàu đổ bộ, lực lượng vận chuyển phải xử lý đồng thời nhiều khâu: hành trình đường biển, bảo vệ đội hình, tiếp cận cảng, cập cầu, dỡ phương tiện, tập kết và bảo đảm hậu cần sau khi lên bờ.

Vì vậy, hoạt động tại Ream có ý nghĩa như một bài kiểm tra thực địa đối với khả năng triển khai lực lượng thiết giáp hạng nặng ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc, cho thấy một phần quy trình vận chuyển và tiếp nhận trang bị nặng đã được thực hiện trong điều kiện diễn tập thực binh.

Theo 81cn, Cc-time