Ukraine vừa giới thiệu mẫu quân phục thiết kế riêng cho nữ quân nhân mang thai trên chiến trường. Tuy nhiên, trang bị này làm dấy lên câu hỏi: Vì sao phụ nữ mang thai vẫn cần chuẩn bị để tránh UAV thay vì được điều chuyển khỏi nơi nguy hiểm?

Mẫu “quân phục dành cho phụ nữ mang thai”, được quân đội Ukraine thiết kế nhằm giúp nữ quân nhân giảm bớt áp lực thể chất khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Điểm đáng chú ý là phần bụng được may rộng theo dạng túi, kết hợp hệ thống dây đeo giúp phân tán trọng lượng và giảm chấn động khi chạy hoặc di chuyển để tránh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh, nữ Thiếu tá Bihal giới thiệu thiết kế này như một giải pháp hỗ trợ những nữ quân nhân vẫn tiếp tục phục vụ trong thời kỳ mang thai. Theo bà, trang bị mới có thể giúp họ vận động thuận tiện hơn trong điều kiện chiến trường, nơi nguy cơ bị UAV tập kích luôn hiện hữu.

Thoạt nhìn, đây là một cải tiến kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù của nữ binh sĩ. Nhưng việc quân đội phải tính đến khả năng một phụ nữ mang thai chạy tránh UAV cũng đặt ra vấn đề lớn hơn: Liệu hệ thống quân sự Ukraine đã có đầy đủ cơ chế để bảo vệ và điều chuyển những quân nhân trong tình trạng sức khỏe đặc biệt, hay sức ép thiếu hụt nhân lực đang khiến họ phải tìm cách thích ứng với cả những tình huống đáng lẽ cần được loại trừ?

Áo giáp dành cho nữ binh rất vướng víu khi cơ động. Ảnh: CCTV.

Quyền rời quân ngũ và khoảng cách với thực tế

Theo các thông tin được công bố, pháp luật Ukraine không bắt buộc phụ nữ mang thai phải tiếp tục tham gia chiến đấu. Nữ quân nhân có thể xin xuất ngũ hoặc lựa chọn ở lại phục vụ, đồng thời được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định. Từ tuần thai thứ 30, họ được nghỉ thai sản có hưởng lương.

Như vậy, về nguyên tắc, phụ nữ mang thai có quyền lựa chọn rời quân đội. Tuy nhiên, khả năng thực hiện quyền này trong thực tế lại là vấn đề khác.

Văn phòng Thanh tra quân sự Ukraine từng đề nghị Quốc hội hoàn thiện quy định về chế độ phục vụ trong thời kỳ mang thai. Cơ quan này cho rằng các quy định hiện hành chưa bao quát đầy đủ những tình huống phát sinh, khiến một số nữ quân nhân mang thai vẫn phải đảm nhận những nhiệm vụ nặng nhọc.

Báo cáo của Chính phủ Anh, cập nhật tháng 10/2025, cũng ghi nhận nhiều bất cập trong môi trường quân đội Ukraine. Một số binh sĩ gặp khó khăn khi xin điều chuyển công tác hoặc đến cơ sở y tế; có người lo ngại bị trả đũa nếu đưa ra khiếu nại. Thủ tục xuất ngũ và thay đổi vị trí phục vụ cũng có thể chịu ảnh hưởng lớn từ cơ chế quản lý của đơn vị.

Nữ binh Ukraine huấn luyện với cường độ và độ khó như các đồng nghiệp nam. Ảnh: CCTV.

Những vấn đề này cho thấy khoảng cách giữa quyền lợi được quy định và khả năng thực thi. Một nữ quân nhân có thể có quyền xin rời quân đội, nhưng việc thực hiện quyền đó còn phụ thuộc vào quy trình hành chính, quyết định của chỉ huy và tình trạng nhân lực tại đơn vị.

Mẫu quân phục mới được thiết kế cho những người tiếp tục ở lại phục vụ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi trường hợp ở lại đều xuất phát từ một lựa chọn hoàn toàn tự do.

Hơn 70.000 nữ quân nhân, trang bị không theo kịp

Sự xuất hiện của quân phục dành cho phụ nữ mang thai diễn ra trong bối cảnh vai trò của nữ giới trong quân đội Ukraine mở rộng nhanh chóng.

Đến cuối năm 2025, Ukraine có hơn 70.000 nữ quân nhân, trong đó khoảng 5.500 người đảm nhiệm các vị trí chiến đấu. Tỷ lệ nữ sĩ quan cũng tăng từ 4% năm 2022 lên 21%.

Tính đến cuối 2025, quân đội Ukraine có hơn 70.000 nữ binh, trong đó đơn 5.500 người tham gia chiến đấu ở tuyến đầu. Ảnh: CCTV.

Phụ nữ ngày càng tham gia nhiều lĩnh vực trước đây chủ yếu do nam giới đảm nhiệm, từ vận hành UAV, thu thập tình báo đến các nhiệm vụ tại tiền tuyến. Đây là sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu nhân lực quân đội Ukraine sau gần bốn năm xung đột toàn diện với Nga.

Tuy nhiên, hệ thống trang bị và bảo đảm dành cho nữ quân nhân chưa phát triển tương xứng. Nhiều người vẫn phải sử dụng áo giáp chống đạn, quân phục và thiết bị bảo hộ được thiết kế theo vóc dáng nam giới. Kích cỡ không phù hợp không chỉ gây bất tiện mà còn ảnh hưởng đến khả năng vận động và hiệu quả bảo vệ cơ thể.

Một số khảo sát được công bố ghi nhận gần 2/3 nữ quân nhân gặp vấn đề với kích cỡ trang bị. Một nghiên cứu khác đề cập những tổn thương vùng ngực do sử dụng thiết bị bảo hộ không phù hợp.

Trang phục của nữ binh Ukraine bị cho là không phù hợp cơ thể. Ảnh: Sohu.

Điều này cho thấy bài toán trang bị cho nữ quân nhân không chỉ nằm ở những trường hợp đặc biệt như mang thai. Ngay cả những nhu cầu cơ bản về áo giáp, quân phục và thiết bị bảo vệ phù hợp với cơ thể phụ nữ cũng chưa được giải quyết triệt để.

Vì thế, mẫu quân phục mới vừa phản ánh khả năng thích ứng của quân đội Ukraine, vừa cho thấy những khoảng trống trong quá trình xây dựng hệ thống bảo đảm cho lực lượng nữ.

Sức ép thiếu quân và bài toán giữ người

Đằng sau những thay đổi về trang bị là sức ép ngày càng lớn đối với nguồn nhân lực Ukraine.

Theo các ước tính được IntelliNews tổng hợp từ nguồn tin công khai, quân đội Ukraine có thể tổn thất khoảng 3.000-9.000 binh sĩ mỗi tháng do tử trận. Trong khi đó, số quân nhân tự ý rời đơn vị (đào ngũ) dao động từ 6.500-15.000 người mỗi tháng. Đây là những con số ước tính, không phải thống kê chính thức được Kiev xác nhận.

Dù cần thận trọng với các số liệu này, chúng vẫn phản ánh một vấn đề đáng chú ý: tình trạng thiếu hụt nhân lực không chỉ xuất phát từ thương vong chiến trường mà còn liên quan đến khả năng duy trì quân số và những bất cập bên trong hệ thống quân đội.

Trong điều kiện đó, việc điều chuyển hoặc cho một quân nhân rời đơn vị có thể tạo thêm áp lực cho những vị trí vốn đã thiếu người. Đối với các chỉ huy cấp cơ sở, mỗi quân nhân còn đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ đều có giá trị nhất định.

Nữ binh Ukraine trực tiếp chiến đấu ở tuyến trước. Ảnh: CCTV.

Nữ quân nhân mang thai vì thế đứng trước một tình thế phức tạp. Về nguyên tắc, họ có quyền lựa chọn chế độ phục vụ phù hợp với tình trạng sức khỏe. Nhưng trong thực tế, việc điều chuyển có thể gặp trở ngại nếu đơn vị thiếu người thay thế hoặc quy trình giải quyết không thuận lợi.

Hiện chưa có đủ căn cứ để kết luận quân đội Ukraine chủ trương đưa phụ nữ mang thai ra chiến đấu. Tuy nhiên, việc phải thiết kế trang bị giúp họ vận động và tránh UAV cho thấy quân đội đang tính đến khả năng một bộ phận nữ quân nhân vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ trong điều kiện rủi ro cao.

Ở góc độ quản lý, đây có thể là một giải pháp giảm thiểu rủi ro trước mắt. Nhưng nó không thay thế được những chính sách quan trọng hơn như điều chuyển kịp thời, chăm sóc y tế, bảo đảm quyền nghỉ thai sản và tạo điều kiện để quân nhân rời khỏi vị trí không còn phù hợp.

Bình đẳng giới không chỉ là mở rộng vai trò chiến đấu

Việc phụ nữ ngày càng đảm nhiệm nhiều vị trí trong quân đội Ukraine thường được xem là biểu hiện của tiến bộ bình đẳng giới. Nhưng sự bình đẳng thực chất không chỉ được đo bằng số lượng nữ quân nhân hay tỷ lệ phụ nữ tham gia các nhiệm vụ chiến đấu.

Một nữ binh Ukraine là nhân viên điều khiển UAV trinh sát ở tuyến trước. Ảnh: Sohu.

Một hệ thống quân đội bình đẳng còn phải bảo đảm trang bị phù hợp, điều kiện làm việc an toàn và quyền tiếp cận các cơ chế bảo vệ. Đặc biệt, những quân nhân mang thai hoặc có vấn đề sức khỏe cần được đánh giá và bố trí nhiệm vụ phù hợp, thay vì chỉ tìm cách điều chỉnh trang bị để họ tiếp tục chịu đựng điều kiện chiến trường.

Những bất cập về áo giáp, quân phục, điều chuyển công tác và cơ chế khiếu nại cho thấy quá trình mở rộng vai trò của phụ nữ đang đặt ra những yêu cầu mới đối với quân đội Ukraine. Nếu chỉ tăng số lượng nữ quân nhân mà không cải thiện tương ứng hệ thống bảo vệ, bình đẳng giới có nguy cơ dừng lại ở việc phân bổ nhiệm vụ, thay vì bảo đảm quyền lợi thực chất.

Quân phục dành cho phụ nữ mang thai vì thế có ý nghĩa vượt ra ngoài một sản phẩm quân nhu. Nó phản ánh cách quân đội Ukraine tìm cách thích ứng với những tình huống ngày càng phức tạp trong cuộc chiến kéo dài, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật câu hỏi về giới hạn của sự thích ứng.

Một bộ quân phục có thể được thiết kế lại để giảm áp lực lên cơ thể người mặc. Nhưng trang bị mới không thể thay thế quyền được điều chuyển khỏi vị trí nguy hiểm, quyền tiếp cận chăm sóc y tế hay quyền nghỉ thai sản.

Trong chiến tranh, khả năng thích ứng là yêu cầu sống còn đối với quân đội. Nhưng đối với nữ quân nhân mang thai, thước đo quan trọng không phải là họ có thể tiếp tục chạy tránh UAV trong bộ quân phục mới hay không, mà là quân đội có cơ chế để họ không phải đối mặt với nguy hiểm ấy hay không.

Theo Wforum