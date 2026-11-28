Hơn 20 năm giúp đỡ miễn phí những người gặp sự cố trên đường phố TP.HCM, ông Đỗ Thành Long, được biết đến với tên gọi “Chú Long Quận 9”, đã lan tỏa những hành động tử tế và được TikTok vinh danh tại giải thưởng Đông Nam Á 2026.

Tối 27/11, tại Bali (Indonesia), ông Đỗ Thành Long, nhà sáng tạo nội dung TikTok được cộng đồng biết đến với tên gọi “Chú Long Quận 9”, được vinh danh ở hạng mục Nhà sáng tạo tạo tác động tích cực của năm (Changemaker of the Year) tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026. Đây là lần đầu tiên TikTok tổ chức lễ trao giải cấp khu vực này.

Ít người biết rằng trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, ông Long từng trải qua nhiều công việc mưu sinh như sửa xe, lái xe, lơ xe. Điểm đặc biệt khiến nhiều người biết đến ông không phải là những video giải trí hay nội dung được dàn dựng công phu mà là hành trình hơn 20 năm giúp đỡ những người gặp sự cố trên đường phố TP.HCM.

Ông Đỗ Thành Long (Chú Long Quận 9) được vinh danh là Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm tại Lễ trao giải TikTok Awards Đông Nam Á 2026.

Hơn 20 năm giúp người gặp nạn không lấy tiền

Chia sẻ với báo chí, ông Đỗ Thành Long cho biết từ năm 18 tuổi ông đã bắt đầu giúp đỡ những người xung quanh bằng những việc đơn giản như dắt người già qua đường, hỗ trợ người bị té ngã.

Dần dần, việc giúp người trở thành thói quen và gắn bó với cuộc sống của ông suốt hơn hai thập kỷ. Trên các tuyến đường tại TP.HCM, ông thường hỗ trợ sửa xe máy bị hỏng, giúp đỡ người đi đường gặp sự cố hoặc những tình huống cần trợ giúp. Tất cả đều được thực hiện miễn phí.

Với ông Long, giúp đỡ người khác không phải là một hoạt động để đánh đổi lấy sự nổi tiếng hay lợi ích vật chất. Đó đơn giản là việc nên làm khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn.

Chia sẻ về lý do đưa các hoạt động này lên mạng xã hội, ông Long cho biết ban đầu không có ý định xây dựng tên tuổi hay thương hiệu cá nhân. Điều ông mong muốn là có thêm thông tin xác thực để người đi đường tin tưởng khi nhận được sự hỗ trợ.

“Từ khi 18 tuổi, tôi đã bắt đầu giúp người như dắt người già qua đường, hỗ trợ người bị té ngã. Việc giúp người dần trở thành thói quen, rồi thành điều tôi gắn bó đến nay. Khi đưa hình ảnh, video lên mạng xã hội, tôi không mong được xây dựng tên tuổi hay thương hiệu cá nhân”, ông Long chia sẻ.

Ông Đỗ Thành Long - Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm. Ảnh: TikTok.

Điều bất ngờ là từ những video ghi lại các hoạt động thường ngày, kênh TikTok của ông dần tiếp cận hàng trăm nghìn người. Không chỉ biết đến và tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông, nhiều người xem còn bắt đầu làm theo, chủ động hỗ trợ những người gặp khó khăn xung quanh mình.

Theo ông Long, đây mới là ý nghĩa thực sự của việc chia sẻ những câu chuyện trên mạng xã hội: không phải để một cá nhân được biết đến nhiều hơn mà để có thêm nhiều người cùng hành động tử tế.

Đưa TikTok thành cầu nối lan tỏa việc tốt

Từ một người lao động bình thường, ông Long dần trở thành một địa chỉ được nhiều người biết đến khi cần hỗ trợ trên đường phố TP.HCM. Thông qua TikTok, những hành động giúp người không còn giới hạn trong phạm vi những người trực tiếp gặp ông mà được lan tỏa đến cộng đồng rộng lớn hơn.

Ông xem công việc này như một sứ mệnh và dành toàn bộ thời gian để thực hiện, thay vì chỉ coi đó là một dự án hay tuyến nội dung trên mạng xã hội.

Việc được TikTok vinh danh tại hạng mục Changemaker of the Year khiến ông trân trọng bởi đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực lan tỏa điều tích cực.

Ông Long cũng mong muốn câu chuyện của mình truyền cảm hứng để nhiều người cùng làm việc tốt, đặc biệt là các bạn trẻ.

"Hy vọng nội dung của tôi sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người xung quanh làm việc tốt. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng họ có thể làm việc thiện mà không cần phải giàu có. Chỉ cần một hành động nhỏ như dọn chiếc nón bảo hiểm rơi hay viên đá lớn giữa đường là đã giúp ích cho rất nhiều người rồi", ông Long nói.

Hạng mục Changemaker of the Year tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026 nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung có đóng góp tích cực cho xã hội, truyền cảm hứng về sự tiến bộ và thúc đẩy các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa.

Ông Angga Anugrah Putra, Giám đốc Vận hành Nội dung TikTok Đông Nam Á. Ảnh: TikTok.

Ông Angga Anugrah Putra, Giám đốc Vận hành Nội dung TikTok Đông Nam Á, cho rằng giá trị của các nhà sáng tạo không chỉ nằm ở lượt xem hay lượt thích mà còn ở khả năng khơi gợi ý tưởng, kết nối những cộng đồng có chung sở thích và tạo ra tác động tích cực trong đời sống.

"Từ một câu chuyện hài hước, công thức nấu ăn đến âm nhạc hay nội dung về giáo dục, thể thao, thời trang, những sáng tạo xuất phát từ cộng đồng địa phương đều có thể lan tỏa đến người dùng trên khắp Đông Nam Á", đại diện TikTok Đông Nam Á nói.

Cùng với ông Đỗ Thành Long của Việt Nam, các nhà sáng tạo nội dung đến từ Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Malaysia cũng được vinh danh tại hạng mục này.

Từ câu chuyện của “Chú Long Quận 9”, có thể thấy sức lan tỏa của nội dung số không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, một hành động dừng xe giúp người gặp nạn, sửa miễn phí một chiếc xe hỏng hay nhặt một vật cản trên đường cũng đủ tạo nên những thay đổi tích cực. Và khi những hành động ấy được lan tỏa, lòng tốt của một người có thể trở thành cảm hứng cho rất nhiều người khác.