Trước khi bị khởi tố, Nguyễn Anh Đức (còn gọi Master Anh Đức) đứng tên và tham gia góp vốn nhiều pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và bất động sản. Tổng vốn điều lệ của các công ty này là 22 tỷ đồng.

Master Anh Đức bị khởi tố

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy và Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life, về tội Trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu, Đức nhận tiền học phí và bán sách qua 4 tài khoản cá nhân nhưng không kê khai thuế, để ngoài sổ sách doanh thu hơn 7,6 tỷ đồng, trốn thuế hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Anh Đức, sinh năm 1993, được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Master Anh Đức thông qua các vai trò là diễn giả và người chuyên kinh doanh các khóa học phát triển bản thân, kinh doanh, bất động sản trên mạng xã hội.

Theo cảnh sát., từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025, Đức là Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy. Từ tháng 8/2025, người này chuyển sang làm Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life.

Trong quá trình kinh doanh các khóa học và sách, Đức sử dụng 4 tài khoản cá nhân để nhận tiền từ khách hàng. Cơ quan điều tra xác định hơn 7,6 tỷ đồng doanh thu không được đưa vào sổ sách, kê khai và nộp thuế theo quy định.

Đầu tháng 11, khi nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán rà soát, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng cho những giao dịch qua tài khoản cá nhân. Theo công an, việc này nhằm đối phó, che giấu sai phạm với cơ quan chức năng.

Ngày 26/11, kết luận giám định xác định số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp Đức đã trốn là hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trốn thuế, cảnh sát đang tiếp tục điều tra dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh của Đức, đồng thời làm rõ vai trò những người liên quan.

Nguyễn Anh Đức khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Cơ quan chức năng.

Nguyễn Anh Đức đứng sau những pháp nhân nào?

Theo dữ liệu, ngoài Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy và Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life, Nguyễn Anh Đức còn đứng tên và tham gia sáng lập nhiều pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và bất động sản như Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Palhomes và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Palhomes.

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Nguyễn Anh Đức bắt đầu xây dựng mạng lưới doanh nghiệp từ tháng 2/2020, khi 27 tuổi, với việc thành lập CTCP Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Palhomes tại Hà Nội.

Palhomes được thành lập tháng 2/2020, có vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông được cung cấp, Anh Đức góp 36%, Đinh Ngọc Tú nắm 29% và Vũ Tiến Đạt góp 6%. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề liên quan đến tư vấn, môi giới và đấu giá bất động sản.

Tháng 8/2021, Palhomes nâng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng, trước khi tiếp tục tăng lên 10 tỷ đồng vào tháng 4/2025.

Doanh nghiệp này tự giới thiệu có quy mô hơn 200 nhân sự, đã triển khai hơn 100 dự án, bán ra hơn 1.000 sản phẩm và có trên 80 đối tác toàn quốc.

Tại doanh nghiệp này, Nguyễn Anh Đức giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong khi Nguyễn Trường Sơn đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc, đồng thời cả hai cùng là người đại diện theo pháp luật.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 2/2023, những nhân vật trên tiếp tục thành lập Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy với vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Trong đó Anh Đức nắm 26,75% vốn; ba cổ đông Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trường Sơn và Vũ Tiến Đạt mỗi người góp 23,75%. Đến tháng 5/2025, vốn điều lệ được cập nhật lên 5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời kinh doanh sách, tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại. Các chương trình đào tạo tập trung vào kỹ năng bán hàng, marketing, giao tiếp, lãnh đạo và quản lý tài chính.

Nguyễn Anh Đức khi còn chưa bị khởi tố, thường xuyên xuất hiện trong các video chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, marketing, bán hàng, quản trị và phát triển bản thân. Ảnh: FBNV.

Hai pháp nhân còn lại được thành lập trong năm 2025.

Trong đó Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Palhomes ra đời tháng 6/2025 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Trong đó Master Anh Đức góp 36%, Hoàng Văn Thắng và Nguyễn Trường Sơn mỗi người góp 32%.

Cùng tháng 6/2025, Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life được thành lập với vốn điều lệ 2 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông cũng gồm Anh Đức nắm 36%, ông Thắng và ông Sơn mỗi người nắm 32%.

Như vậy, trong hơn 5 năm, Đức cùng các cộng sự đã xây dựng mạng lưới 4 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ đăng ký theo các mốc công bố là 22 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực bất động sản chiếm 15 tỷ đồng và đào tạo chiếm 7 tỷ đồng.

Riêng Đức đăng ký góp gần 3,8 tỷ đồng tại thời điểm thành lập 4 doanh nghiệp trên.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải video chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, marketing, bán hàng, quản trị và phát triển bản thân. Người này cũng giới thiệu những câu chuyện thành công của học viên sau khi tham gia các chương trình đào tạo do mình tổ chức.

Các nội dung quảng bá thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ có nhu cầu kinh doanh, khởi nghiệp.

Hồi tháng 10/2026, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp banner quảng cáo về một khóa học làm giàu có mức học phí niêm yết lên tới gần 1,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, đơn vị tổ chức đưa ra chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp còn 300 triệu đồng, tức thấp hơn 5 lần so với mức giá công khai nếu học viên đăng ký ngay lập tức.

Người đứng lớp khóa học nói trên được cho là Nguyễn Anh Đức. Trên trang cá nhân.

Thực tế, việc những cá nhân tự nhận là chuyên gia tài chính hay bậc thầy truyền cảm hứng xuất hiện trên không gian số kèm theo lời hứa hẹn đổi đời nhanh chóng không còn là hiện tượng hiếm gặp.

Ngay sau khi hình ảnh khóa học tiền tỷ nói trên gây xôn xao dư luận, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phát đi cảnh báo về hiện tượng các chuyên gia "vẽ giấc mơ làm giàu" trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, những lời quảng cáo về cơ hội làm giàu nhanh, thu nhập vượt trội hay các khóa học kinh doanh trị giá hàng trăm triệu đồng đang thu hút sự quan tâm lớn.

Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu hấp dẫn này có thể tiềm ẩn nguy cơ quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin thiếu minh bạch, lôi kéo người dân tham gia vào các mô hình kinh doanh kém hiệu quả, thậm chí là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục An Ninh mạng đưa ra cảnh báo về những khóa học dạy làm giàu trên không gian mạng. Ảnh chụp màn hình.

Cục An ninh mạng nhấn mạnh, các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh thành công, danh xưng chuyên gia, những câu chuyện làm giàu hoặc phản hồi được dàn dựng nhằm tạo dựng lòng tin. Điều này thúc đẩy tâm lý muốn đổi đời nhanh chóng và khiến người xem đưa ra quyết định khi chưa tìm hiểu kỹ lưỡng.