Mỹ–Ukraine sau 4 giờ họp: Washington có còn ép Kiev nhượng bộ lãnh thổ?

Các cuộc đàm phán giữa Kiev và Washington về hòa bình với Nga vẫn bế tắc khi vấn đề bảo đảm an ninh chưa được giải quyết. Mỹ cảnh báo còn “rất nhiều việc phải làm”, trong khi áp lực đối với Ukraine ngày càng tăng.

Các nhà đàm phán được cho là đã thảo luận về vấn đề bầu cử và lãnh thổ, nhưng vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách liên quan đến bảo đảm an ninh.

Những bảo đảm an ninh cho Ukraine vẫn chưa được giải quyết sau vòng đàm phán mới nhất giữa Kiev và Washington về việc chấm dứt xung đột với Nga, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức cho hay.

Các nhà đàm phán cũng đã thảo luận về các mốc thời gian bầu cử tiềm năng và các vấn đề lãnh thổ.

Phái đoàn Ukraine, do quan chức an ninh hàng đầu Rustem Umerov dẫn đầu thay cho ông Andriy Yermak – người đã từ chức Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky giữa bê bối tham nhũng – đã thảo luận về lộ trình hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump với đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, và cố vấn không chính thức Jared Kushner. Cuộc họp kéo dài hơn 4 giờ.

Các cuộc đàm phán được tổ chức hôm 30/11 tại Shell Bay Club, một khu tổ hợp sân golf và thể thao do ông Witkoff phát triển tại Hallandale Beach, Florida.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết phiên họp “mang tính xây dựng” nhưng cảnh báo rằng “vẫn còn nhiều việc phải làm,” gọi các cuộc đàm phán là “nhạy cảm” và “phức tạp”.

Một nguồn tin thân cận với phái đoàn Ukraine nói với AFP rằng các cuộc đàm phán “không dễ dàng” và rằng “việc tìm kiếm các cách diễn đạt và giải pháp vẫn đang tiếp tục”.

Ông Umerov công khai cảm ơn Washington vì những nỗ lực của họ – thông điệp hướng đến ông Trump, người trước đó đã chỉ trích Kiev vì “không đủ biết ơn” – nói rằng: “Mỹ đang hỗ trợ chúng tôi. Mỹ đang sát cánh cùng chúng tôi”.

Các cuộc thảo luận được cho là đã đề cập đến các mốc thời gian tiềm năng cho cuộc bầu cử mới tại Ukraine và khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước nói rằng việc ký kết một thỏa thuận với Kiev là “về mặt pháp lý không thể” do tình trạng của ông Zelensky, khi nhiệm kỳ tổng thống của ông đã hết hạn từ năm ngoái nhưng ông vẫn từ chối tổ chức bầu cử vì thiết quân luật.

Kiev tiếp tục bác bỏ những yêu cầu cốt lõi của Nga, bao gồm rút quân khỏi Donbass và công nhận các đường biên giới mới. Bản chất và phạm vi của bất kỳ bảo đảm an ninh nào từ Mỹ và phương Tây dành cho Ukraine cũng vẫn còn bỏ ngỏ.

Ông Zelensky đưa ra đánh giá thận trọng sau cuộc họp, viết trên Telegram rằng đã có “một số tiến triển mang tính xây dựng”.

Ông Rubio gửi tín hiệu đến các nhà ủng hộ châu Âu của Kiev rằng Washington sẽ thúc đẩy đạt thỏa thuận hòa bình trước khi cấp bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraine, theo Politico.

Nga đã yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và trở thành một quốc gia trung lập. Moscow cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ không cho phép vũ khí hạt nhân hoặc quân đội phương Tây xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine, cảnh báo rằng kịch bản này có thể dẫn đến chiến tranh với khối quân sự này.

Theo RT