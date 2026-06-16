Estonia ra đòn chưa từng có: Mọi email từ Nga đều bị đưa vào diện “cách ly”

Estonia thông báo áp dụng cơ chế kiểm tra đặc biệt đối với email gửi từ tên miền .ru của Nga, viện dẫn nguy cơ an ninh mạng gia tăng. Biện pháp mới sẽ có hiệu lực từ ngày 31/8.

Các thư điện tử gửi từ địa chỉ sử dụng tên miền quốc gia Nga “.ru” sẽ phải đối mặt với thời gian xử lý và phản hồi lâu hơn khi liên lạc với các cơ quan công quyền Estonia, theo tuyên bố mới của Bộ trưởng Tư pháp và Các vấn đề Kỹ thuật số Estonia, bà Liisa Pakosta.

Theo thông báo mới được đưa ra, Estonia sẽ áp dụng cơ chế kiểm tra bổ sung đối với toàn bộ email xuất phát từ tên miền .ru trước khi các thư này được chuyển đến các cơ quan nhà nước. Bà Pakosta cho biết biện pháp này là cần thiết trong bối cảnh “nguy cơ an ninh mạng đang ở mức cao”.

Kể từ khi giành lại độc lập sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Estonia đã triển khai nhiều chính sách liên quan đến cộng đồng người Nga sinh sống tại nước này. Hiện người gốc Nga chiếm khoảng 20% dân số Estonia, tương đương hơn 270.000 người trong tổng số khoảng 1,36 triệu dân. Sau khi xung đột Nga – Ukraine leo thang vào năm 2022, Tallinn cũng áp đặt thêm nhiều hạn chế về tài chính và đi lại đối với công dân Nga.

Theo bà Pakosta, tất cả email gửi từ tên miền .ru sẽ được đưa vào một cơ chế mà bà gọi là “cách ly” (quarantine). Tuy nhiên, bộ trưởng không nêu chi tiết các bước kiểm tra kỹ thuật cụ thể sẽ được áp dụng.

Biện pháp mới sẽ được triển khai song song với các quy trình bảo mật mạng hiện hành của chính phủ Estonia. Bà Pakosta thừa nhận việc bổ sung thêm các lớp kiểm tra sẽ khiến quá trình xử lý thư điện tử kéo dài hơn bình thường. Đồng thời, bà cũng kêu gọi các chính quyền địa phương áp dụng cơ chế tương tự.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, các cuộc tấn công quy mô lớn thường được thực hiện bằng cách khai thác lỗ hổng hệ thống hoặc sử dụng các hình thức lừa đảo xã hội nhằm dụ người dùng kích hoạt mã độc. Những phương thức này về cơ bản không phụ thuộc vào việc email được gửi từ tên miền quốc gia nào.

Theo kế hoạch, biện pháp “cách ly email” sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 31/8. Đây cũng là ngày đánh dấu tròn 32 năm kể từ khi Nga hoàn tất việc rút các đơn vị quân đội Liên Xô cũ khỏi Estonia vào năm 1994. Bà Pakosta công bố quyết định này trong một buổi lễ tại đài tưởng niệm dành cho những người được Estonia gọi là “nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản”.

Giới chức Estonia từ lâu coi sự hiện diện của cộng đồng người Nga tại nước này là hệ quả của thời kỳ Liên Xô kiểm soát vùng Baltic. Tallinn cũng nhiều lần gây tranh cãi khi tổ chức các hoạt động tưởng niệm những lực lượng dân tộc chủ nghĩa từng hợp tác với Đức Quốc xã trong Thế chiến II, đồng thời hạn chế các hoạt động tôn vinh vai trò của Hồng quân Liên Xô trong chiến thắng trước chế độ Adolf Hitler. Moskva đã nhiều lần cáo buộc Estonia cổ xúy cho việc phục hồi tư tưởng phát xít.

Tên miền quốc gia .ru được đưa vào sử dụng từ năm 1994 và hiện nằm trong nhóm 10 tên miền quốc gia lớn nhất thế giới xét theo số lượng website đăng ký. Nga cũng đưa vào hoạt động tên miền sử dụng bảng chữ cái Cyrillic là “.рф” từ năm 2010. Bên cạnh đó, tên miền “.su” – vốn được tạo ra cho Liên Xô từ năm 1990 – vẫn tiếp tục tồn tại và được sử dụng rộng rãi dù Liên bang Xô viết đã tan rã.

Trong tuyên bố mới nhất, bà Pakosta không đề cập đến việc áp dụng các biện pháp tương tự đối với hai tên miền .рф và .su.

Theo RT