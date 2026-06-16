Ấn Độ chặn ứng dụng Telegram trên toàn quốc vì lo ngại gian lận thi cử

Theo hãng tin Reuters, nhà chức trách Ấn Độ đã quyết định chặn ứng dụng nhắn tin Telegram trên phạm vi toàn quốc. Đây là biện pháp tạm thời, dự kiến có hiệu lực đến hết ngày 22/6/2026 và được triển khai theo đề xuất của Cục Khảo thí quốc gia (NTA) trước kỳ thi tuyển sinh y khoa được tổ chức lại.

Trong tuyên bố chính thức, NTA cho biết: "Biện pháp này được áp dụng nhằm duy trì trật tự công cộng và ngăn chặn các hành vi có tổ chức lợi dụng nền tảng này để lừa đảo thí sinh".

Trước đó, kết quả kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia (NEET) diễn ra hồi tháng 5 đã bị hủy hoàn toàn sau khi phát hiện đề thi đã bị rò rỉ trước giờ làm bài. Một kỳ thi lại đã được lên lịch tổ chức vào ngày 21/6.

Mặc dù nhà chức trách đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm triệt phá các đường dây gian lận, những lời chào mời bán đáp án và hứa hẹn cung cấp đề thi bị rò rỉ vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng.

Chính phủ Ấn Độ cho biết chỉ quyết định phong tỏa Telegram ở cấp độ nền tảng sau khi các biện pháp khác không mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, tính năng chỉnh sửa tin nhắn trên Telegram cũng bị vô hiệu hóa đến ngày 30/6 nhằm hạn chế việc phát tán hoặc chỉnh sửa nội dung liên quan đến gian lận thi cử.

Quyết định này được ban hành theo các điều khoản của Luật Công nghệ Thông tin, cho phép nhà chức trách hạn chế quyền truy cập vào các trang web hoặc nền tảng trực tuyến nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn của Ấn Độ. Đến nay, Telegram vẫn chưa đưa ra bình luận trước đề nghị phản hồi từ Reuters về vụ việc.

Trong khi đó, ứng dụng Telegram cũng đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng tại Nga. Từ tháng 2/2026, Cơ quan Giám sát Truyền thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông đại chúng Nga (Roskomnadzor) đã liên tục áp đặt các biện pháp hạn chế và phong tỏa ứng dụng này. Tại một số khu vực, tỷ lệ kết nối thành công tới máy chủ Telegram được cho là đã giảm xuống chỉ còn dưới 5%.

Phía nhà chức trách Nga giải thích rằng các biện pháp trên được đưa ra do Telegram từ chối tuân thủ yêu cầu chặn các nội dung bị coi là "cực đoan" và không hợp tác đầy đủ với nhà chức trách. Tuy nhiên, các đợt hạn chế này cũng ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều dịch vụ khác, gây ra sự bất tiện và làm dấy lên tâm lý bất bình trong một bộ phận người dân Nga.

Tỷ phú Pavel Durov, đồng sáng lập và CEO của công ty Telegram. Ảnh: AFP.

Telegram là ứng dụng nhắn tin được sáng lập bởi hai anh em người Nga: Pavel Durov - hiện là CEO và là gương mặt đại diện của Telegram và Nikolai Durov - phụ trách cấu trúc kỹ thuật và phát triển giao thức mã hóa của nền tảng.

Telegram được công ty Telegram Messenger LLP ra mắt vào năm 2013. Hai anh em Durov trước đó cũng là những người sáng lập mạng xã hội Nga VK (VKontakte), thường được ví như "Facebook của Nga".

Đáng chú ý, dù do người Nga sáng lập, Telegram không phải là công ty của chính phủ Nga và nhiều năm qua đã có quan hệ khá căng thẳng với giới chức Nga. Pavel Durov đã rời Nga từ năm 2014 sau tranh cãi với nhà chức trách liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu người dùng.

Telegram hiện hoạt động như một công ty quốc tế, không đặt trụ sở cố định lâu dài tại một quốc gia duy nhất. Công ty từng đăng ký pháp nhân tại nhiều nơi như Anh, UAE và hiện điều hành phần lớn hoạt động từ Dubai. Telegram hiện có hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn cầu.

Chính vì có lượng người dùng rất lớn, khả năng tạo nhóm, kênh phát sóng đông thành viên và cơ chế kiểm duyệt khá hạn chế, Telegram vừa được sử dụng rộng rãi cho liên lạc cá nhân, kinh doanh và truyền thông, vừa thường xuyên trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến quản lý nội dung, gian lận trực tuyến và yêu cầu hợp tác từ các chính phủ.

Theo LTN, Topwar