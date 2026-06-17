Pháp ra mắt mẫu xe tăng được thiết kế chuyên để đối phó với UAV

Liên minh công nghiệp quốc phòng châu Âu KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) vừa giới thiệu mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới mang tên CAPINT (Capacité Intermédiaire - Năng lực trung gian). Dự án hiện vẫn đang trong quá trình phát triển và được định vị là một mẫu xe tăng "quá độ", nhằm thay thế tạm thời dòng tăng AMX Leclerc của Pháp trước khi thế hệ xe tăng hoàn toàn mới ra đời.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chương trình xe tăng tương lai MGCS (Main Ground Combat System) do Pháp và Đức cùng nhau phát triển đang liên tục gặp khó khăn. Dự án từng được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng xe tăng thế hệ mới của châu Âu, nhưng hiện đối mặt với nguy cơ đình trệ, tương tự một số chương trình hợp tác quốc phòng khác giữa Pháp và Đức như máy bay tiêm kích thế hệ mới FCAS hay dự án UAV hạng nặng của châu Âu.

Giới thiệu về tăng CAPINT. Ảnh: ZonaMilitar.

"Xe tăng lai" được thiết kế cho chiến trường “bão hòa” UAV

CAPINT được thiết kế theo mô hình "lai ghép" giữa công nghệ của Pháp và Đức. Xe sử dụng khung gầm và thân xe dựa trên tăng Leopard 2A8 của Đức, kết hợp với tháp pháo tự động ADT140 do Pháp phát triển.

Vũ khí chính là pháo nòng trơn ASCALON cỡ 140 mm, dài 50 calib (tức gấp 50 lần cỡ nòng, khoảng 7m), đi kèm hệ thống nạp đạn tự động có khả năng mang theo cơ số đạn khoảng 22 viên.

Giới phân tích cho rằng việc trang bị pháo 140 mm phản ánh xu hướng gia tăng hỏa lực của các xe tăng thế hệ mới, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nghiên cứu các loại pháo có cỡ nòng lớn hơn mức tiêu chuẩn 120 mm hiện nay.

Một trong những điểm nổi bật nhất của CAPINT là khả năng chống máy bay không người lái.

Hệ thống chống UAV của xe gồm module tác chiến điều khiển từ xa ARX30 cùng pháo tự động 30M781 cỡ nòng 30 mm.

Tăng CAPINT sử dụng pháo nòng trơn cỡ 140mm. Ảnh: Topwar.

Theo thông tin công bố, khẩu pháo này có tốc độ bắn khoảng 225 phát/phút, tầm tác chiến hiệu quả đối với UAV lên tới 1.500m và có thể tiêu diệt mục tiêu mặt đất ở khoảng cách khoảng 2.200m. Hệ thống mang theo 150 viên đạn, trong đó có khả năng sử dụng đạn lập trình kích nổ để tăng hiệu quả chống UAV. Ngoài ra, xe còn được trang bị súng máy đồng trục 12,7 mm nòng đôi với cơ số đạn khoảng 300 viên làm vũ khí phụ trợ.

Kíp lái 2-3 người, được tích hợp AI

Tăng CAPINT sử dụng động cơ diesel công suất 1.500 mã lực (1.100 kW), cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 65 km/h trên đường và có tầm hoạt động hơn 450 km.

Số lượng thành viên kíp lái được cắt giảm xuống còn 2-3 người, tùy thuộc vào cấu hình điều khiển cuối cùng. Các thành viên kíp chiến đấu được bố trí trong một khoang bọc giáp biệt lập bên trong thân xe nhằm tăng khả năng sống sót trước các mối đe dọa ngày càng đa dạng trên chiến trường hiện đại.

Lớp giáp bảo vệ phía trước và phía trên chống bị tấn công từ trên cao. Ảnh: Topwar.

Xe tăng CAPINT được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Prometheus do tập đoàn quốc phòng Pháp Thales phát triển. Hệ thống này được thiết kế để bảo vệ phần bán cầu phía trên của xe, đặc biệt trước các mối đe dọa như UAV cảm tử và tên lửa chống tăng tấn công từ trên xuống - những loại vũ khí đã gây thiệt hại đáng kể cho xe tăng trong xung đột Nga - Ukraine.

Hệ thống điều khiển hỏa lực của CAPINT sử dụng hai kính ngắm toàn cảnh riêng biệt dành cho trưởng xe và pháo thủ, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự động phát hiện, nhận diện, ưu tiên và phân bổ mục tiêu cho từng loại vũ khí phù hợp.

Đáng chú ý, cấu trúc tác chiến của CAPINT còn tích hợp UAV mang theo trên xe, phục vụ nhiệm vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu ở khoảng cách xa, qua đó mở rộng đáng kể nhận thức tình huống trên chiến trường.

Theo Liên minh công nghiệp quốc phòng châu Âu (KNDS), nguyên mẫu EMBT-ADT140, tiền thân của CAPINT, đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật vào đầu năm 2026.

Tháp pháo không người điều khiển. Ảnh: ZonaMilitar.

Phản ánh bài học từ chiến trường Ukraine

Nhiều hãng truyền thông phương Tây đánh giá CAPINT là minh chứng cho sự đánh giá lại toàn diện về chiến tranh thiết giáp, trong đó kinh nghiệm từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đang định hình cách các cường quốc nhìn nhận vai trò của xe tăng.

Thay vì chỉ tập trung vào lớp giáp dày và hỏa lực mạnh, xe tăng thế hệ mới ngày càng phải tích hợp năng lực chống UAV, hệ thống bảo vệ chủ động, cảm biến tiên tiến, AI và khả năng tác chiến theo mạng lưới.

Tuy nhiên, tương lai của CAPINT vẫn còn nhiều dấu hỏi. Một trong những vấn đề lớn là liệu quân đội Pháp có chấp nhận vận hành một mẫu xe tăng sử dụng nền tảng dựa trên Leopard 2A8 của Đức hay không, trong bối cảnh những bất đồng giữa Pháp và Đức về hợp tác công nghiệp quốc phòng đang ngày càng gia tăng.

Tăng CAPINT mang theo UAV trinh sát (trong vòng đỏ). Ảnh: Topwar.

Nếu được đưa vào trang bị, CAPINT có thể trở thành một trong những mẫu xe tăng đầu tiên của châu Âu được thiết kế ngay từ đầu để thích ứng với thực tế mới của chiến tranh hiện đại – với UAV, AI và các mối đe dọa tấn công từ trên cao đang buộc xe tăng phải tái định nghĩa vai trò của chính mình trên chiến trường.

Theo Topwar