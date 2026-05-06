Buk-M3 của Nga đánh chặn HIMARS Ukraine, hé lộ cuộc đối đầu công nghệ trên chiến trường

Nga tuyên bố sử dụng hệ thống phòng không Buk-M3 để bắn hạ đạn HIMARS của Ukraine ở khoảng cách hơn 30 km, trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ quân sự tiếp tục leo thang.

Lực lượng Vũ trang Nga đã sử dụng hiệu quả hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 để đánh chặn các cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của lực lượng Ukraine, trong đó Cụm tác chiến Trung tâm của Nga gần đây đã dùng tổ hợp này để tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách hơn 30 km.

“Trong quá trình trực chiến, các trạm quan sát trên không và hệ thống radar đã phát hiện một mục tiêu trên không. Dữ liệu nhanh chóng được truyền tới kíp chiến đấu của tổ hợp Buk-M3. Các đơn vị phòng không đã phát hiện và khóa mục tiêu trên không, xác định dựa trên đặc điểm rằng đó là một quả đạn của hệ thống pháo phản lực HIMARS,” Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

“Sau khi nhanh chóng đưa ra quyết định tiêu diệt mục tiêu, tổ hợp Buk-M3 đã phóng tên lửa phòng không dẫn đường và đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 30 km,” tuyên bố của bộ này cho biết thêm.

Phương tiện phóng thuộc hệ thống BuK-M3. Ảnh: MW.

Buk-M3 sử dụng xe phóng bánh xích và, so với các phiên bản cũ hơn, có thời gian triển khai nhanh hơn đáng kể cùng tầm bắn tối đa được mở rộng lên 70 km. Các hệ thống này thường được tổ chức thành các tiểu đoàn gồm ba khẩu đội, trong khi bốn tiểu đoàn sẽ hoạt động theo cụm và dùng chung một xe chỉ huy cùng một radar trinh sát.

Được thiết kế để hoạt động cùng bộ binh cơ giới hoặc các đơn vị thiết giáp, Buk-M3 đóng vai trò lớp phòng không tầm thấp bổ trợ cho các hệ thống tầm xa như S-400, đồng thời sở hữu tầm bắn xa hơn nhiều và năng lực chống tên lửa vượt trội so với các hệ thống tầm ngắn như Pantsir-S và Tor-M2.

Các phiên bản cũ hơn của dòng Buk đã được thử lửa rộng rãi trên nhiều chiến trường, trong đó hệ thống Buk-M1 từ thời Liên Xô hiện vẫn đang phục vụ trong quân đội Ukraine và đã được sử dụng tích cực chống lại lực lượng Nga.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS. Ảnh: MW.

HIMARS đã đạt được nhiều thành công đáng chú ý tại chiến trường Ukraine, bao gồm phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng, bệ phóng và radar của các hệ thống phòng không S-400, các bệ phóng tên lửa đạn đạo và nhiều mục tiêu giá trị cao nằm sâu phía sau phòng tuyến Nga.

Một trong những chiến công đáng chú ý nhất của HIMARS là vụ tấn công ngày 1/1/2023, khiến 89 quân nhân Nga thiệt mạng sau khi nhắm vào một doanh trại tạm thời tại khu vực tranh chấp Donetsk.

Hệ thống này được đánh giá cao nhờ khả năng tích hợp năng lực tấn công tầm xa trên khung gầm xe tải 6x6 nhỏ gọn, cũng như khả năng sử dụng đồng thời rocket pháo binh và tên lửa đạn đạo ATACMS.

Song song với việc chuyển giao cho Ukraine, HIMARS cũng đã được nhiều quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương triển khai ngày càng nhiều gần biên giới Nga, tạo ra khả năng gây quá tải cho hệ thống phòng không Nga trong giai đoạn đầu của một cuộc chiến quy mô lớn.

Theo MW