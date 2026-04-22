Gần 3.000 cổ đông SHB dự họp ĐHĐCĐ, gấp đôi năm ngoái

Đến 14h, gần 3.000 cổ đông đã tham dự đại hội của Ngân hàng SHB, đại diện cho hơn 160.000 cổ đông của ngân hàng, cho thấy sự quan tâm lớn của nhà đầu tư đối với chiến lược phát triển và chính sách cổ tức.

Chiều 22/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra tại Hà Nội. Tính đến 14h, có gần 3.000 cổ đông tham dự đại hội, gấp đôi so với năm 2025.

Với lượng cổ đông lớn, sáng nay, SHB đã gửi tin nhắn tới các cổ đông của nhà băng này và nói rõ, nếu cổ đông không thể tham dự trực tiếp được vì lý do khách quan thì SHB vẫn sẽ gửi đầy đủ tài liệu và quà tới cổ đông thông qua thông tin cổ đông đã đăng ký (số tài khoản, tên ngân hàng). Quà của SHB gửi cổ đông vẫn là tiền mặt như mọi năm (200.000 đồng).

Các kỳ đại hội của SHB trong những năm gần đây vốn đã thu hút đông đảo cổ đông tham dự, một phần nhờ chính sách quà tặng trực tiếp tại đại hội. Tuy nhiên, con số lên tới gần 3.000 người trong năm 2026 là mức cao hiếm thấy, cho thấy mức độ quan tâm lớn của nhà đầu tư đối với chiến lược phát triển và chính sách cổ tức của ngân hàng.

Theo tài liệu công bố, ngân hàng dự kiến trình phương án chia cổ tức năm 2025 tổng tỷ lệ 16% , trong đó 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu . Đây là một trong số ít ngân hàng vẫn duy trì chi trả cổ tức tiền mặt trong mùa đại hội năm nay.

SHB khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh khả quan, vượt các mục tiêu đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch. Trong đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh 154%, đạt khoảng 3.200 tỷ đồng.

Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 22,1%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12,59% theo tiêu chuẩn Basel II; tỷ lệ rủi ro thanh khoản đáp ứng chuẩn Basel III, hoàn thành mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 2%.

Tại ngày 31/12/2025, vốn điều lệ của SHB gần 46.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các phương án tăng vốn đã được thông qua trước đó, bao gồm chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành ESOP, vốn điều lệ dự kiến nâng lên 53.400 tỷ đồng. Dự kiến khi thực hiện xong phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ ngân hàng sẽ đạt 58.786 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 2 tỷ USD).

Nguồn vốn tăng thêm được phân bổ cho hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả, trong đó khoảng 1.700 tỷ đồng dành cho đầu tư tài sản cố định, gần 3.260 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh và dự án, cùng 380 tỷ đồng cho vay tiêu dùng. Việc giải ngân dự kiến triển khai trong nửa cuối năm 2026, tùy theo tiến độ hoàn tất thủ tục.

Ngân hàng lý giải việc tăng vốn điều lệ nhằm củng cố năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng các chuẩn an toàn như Basel III, Thông tư 14/2025/TT-NHNN. Đồng thời, nguồn vốn bổ sung tạo điều kiện để đẩy mạnh đầu tư công nghệ, phát triển ngân hàng số và triển khai các dự án chiến lược.

Cũng tại Đại hội, SHB trình cổ đông thông qua chủ trương thành lập ngân hàng TNHH một thành viên 100% vốn trong nước tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).