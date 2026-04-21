Bịa chuyện hàng trăm nghệ sĩ tham gia kho dữ liệu AI, iQIYI hứng chỉ trích kịch liệt

Dự án AI của iQIYI với hơn 100 nghệ sĩ tham gia gây tranh luận về quyền lợi, giá cổ phiếu giảm mạnh và tương lai nội dung số của công ty.

Ngày 20/4, iQIYI - nền tảng giải trí và phát trực tuyến lớn của Trung Quốc tổ chức Đại hội thế giới rầm rộ tại Bắc Kinh, nhưng cùng ngày, cụm từ “iQIYI điên rồ” lại trở thành top tìm kiếm trên mạng Trung Quốc.

Tại đại hội, công ty công bố xây dựng cơ sở dữ liệu nghệ sĩ AI, tuyên bố có hơn 100 nghệ sĩ đã tham gia kho dữ liệu AI của công ty. Đồng thời, phát ngôn gây tranh cãi “quay phim người thật có thể trở thành di sản phi vật thể trong tương lai” của CEO công ty đã ngay lập tức châm ngòi làn sóng chỉ trích trên toàn mạng. Chủ đề “iQIYI điên rồ”, “iQIYI dù khó khăn cũng phải có giới hạn” nhanh chóng leo top tìm kiếm.

Ngoài ra, giá cổ phiếu iQIYI đã giảm từ mức đỉnh 46 USD (khoảng 313 NDT) năm 2018 xuống chỉ còn khoảng 1,4 USD hiện nay, khiến hơn 97% giá trị vốn hóa công ty “bốc hơi”, làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng tài chính.

Theo trang tin Guancha, CEO Củng Vũ (Gong Yu) cho biết việc công ty xây dựng kho dữ liệu nghệ sĩ nhằm giảm các rào cản trong sản xuất nội dung AI. Danh sách diễn viên hiện tại chỉ thể hiện họ đồng ý tham gia nền tảng và sẵn sàng trao đổi, còn hợp tác cụ thể vẫn cần thương lượng thêm.

Ông nhấn mạnh: diễn viên có tham gia dự án hay đóng vai gì đều phải được họ đồng ý, và quy trình thông qua người đại diện hay công ty quản lý vẫn không thay đổi so với mô hình thương mại hiện tại.

Ông Cung Vũ, CEO của iQIYI. Ảnh: Worldjournal.

Ông cũng nói rằng hiện nay diễn viên quay một phim thường mất hàng tháng, gần như không có đời sống cá nhân. Nếu ứng dụng AI, một năm có thể tăng từ 4 bộ phim lên 14 bộ, đồng thời có nhiều thời gian nghỉ hơn. Ông còn đưa ra nhận định gây tranh cãi rằng “người thật đóng phim trong tương lai có thể trở thành di sản phi vật thể”.

Ông Lưu Văn Phong (Liu Wenfeng) Phó chủ tịch cấp cao iQIYI tiết lộ đã có hơn 100 nghệ sĩ ký “thỏa thuận đồng ý AI”, đồng ý gia nhập kho dữ liệu AI “Na Dou Pro” của công ty; trong đó bao gồm các diễn viên như Mã Tô (Ma Su), Thành Thái Thiểm (Cheng Taishen), Trương Nhược Quân (Zhang Ruoyun), Lý Nhất Đồng (Li Yitong), Vương Sở Nhiên (Wang Churan), Trần Triết Viễn (Chen Zheyuan), Tăng Vũ Hy (Joseph Zeng), Thừa Lỗi (Cheng Lei)…cùng một số nghệ sĩ hài như Tưởng Long (Jiang Long).

Sau khi vụ việc gây chú ý, iQIYI phản hồi rằng mục đích ban đầu của “kho nghệ sĩ Na Dou Pro” là cung cấp một nền tảng tiêu chuẩn hóa cho các nhà sáng tạo AIGC (Artificial Intelligence Generated Content — tức là nội dung do AI tạo ra), giúp họ lựa chọn nghệ sĩ và liên hệ hiệu quả với phía nghệ sĩ để bàn chi tiết hợp tác. Hiện có hơn 100 nghệ sĩ đã đồng ý tham gia hợp tác sâu.

Tuy nhiên, sau đó, nhiều diễn viên như Trương Nhược Quân (Zhang Ruoyun), Lý Nhất Đồng (Li Yitong), Vương Sở Nhiên (Wang Churan), Vu Hòa Vĩ (Yu Hewei), Trần Triết Viễn (Chen Zheyuan)… đã lên tiếng phủ nhận việc cấp quyền AI và bắt đầu tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi. Sau đó, nền tảng phải đổi cách nói, cho rằng “việc vào kho chỉ đại diện cho ý định tiếp cận dự án AI”.

Nam minh tinh Chương Nhược Quân phủ nhận đã phủ nhận cấp bản quyền AI cho iQIYI. Ảnh: Worldjournal.

Ở diễn biến khác, đến ngày 20/4, giá cổ phiếu iQIYI đã giảm từ mức đỉnh 46 USD khi niêm yết trên Nasdaq năm 2018 xuống còn khoảng 1,4 USD, tức giảm hơn 96% trong 8 năm. Vốn hóa thị trường từ hơn 31 tỷ USD thu hẹp xuống còn khoảng 1,35 tỷ USD, bốc hơi hơn 97%. Do giá cổ phiếu dài hạn dưới 1 USD, công ty đã kích hoạt cảnh báo hủy niêm yết tại Mỹ và bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ đưa vào “danh sách dự kiến hủy niêm yết”.

Được biết, doanh thu cả năm 2025 của iQIYI chỉ đạt 272,9 tỷ NDT, giảm 7% so với cùng kỳ. Doanh thu cốt lõi từ dịch vụ thành viên và quảng cáo đều giảm, thiếu các nội dung “bom tấn” khiến người dùng giảm sẵn sàng trả phí. Ngoài ra, phí thành viên tăng hơn 60% trong 5 năm nhưng quyền lợi lại giảm; các hình thức thu phí phân tầng như yêu cầu nâng cấp Super VIP để xem HD trên máy chiếu, hạn chế đăng nhập nhiều thiết bị, hay “xem trước trả phí”… từng gây ra hơn 230.000 khiếu nại, khiến nhiều người dùng hủy đăng ký hoặc gỡ ứng dụng.

Có ý kiến cho rằng, động thái này của iQIYI là “một nước cờ kép: dùng AI như một chiêu để cứu áp lực tài chính ngắn hạn, đồng thời thử nghiệm một mô hình có thể trở thành tương lai lâu dài”.

Theo Guancha, Worldjournal