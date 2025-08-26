Việt Nam làm gì để du lịch y tế bứt phá, mang lại hàng tỷ USD?

Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển du lịch y tế nhằm thu hút du khách quốc tế đến khám, chữa bệnh (KCB) kết hợp nghỉ dưỡng. Với lợi thế y tế chất lượng, chi phí hợp lý cùng sự hậu thuẫn chính sách, ngành này được kỳ vọng bứt phá trong tương lai.

Lợi thế và tiềm năng từ hệ thống y tế Việt Nam

Tại hội nghị về phát triển du lịch y tế do Bộ Y tế tổ chức hôm nay, 26/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết du lịch y tế là sự kết hợp độc đáo giữa dịch vụ y tế chất lượng cao và trải nghiệm du lịch đa dạng. Thị trường du lịch y tế Việt Nam đã đạt khoảng 700 triệu USD năm 2024 và dự báo khoảng 4 tỷ USD vào năm 2033.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết du lịch y tế là tiềm năng của Việt Nam

Nhiều năm qua, hệ thống y tế Việt Nam có những bước phát triển nổi bật, từ ghép tạng, ung thư đến điều trị hiếm muộn. Nhiều BV lớn như BV Bạch Mai, BV Việt Đức, BV Chợ Rẫy, BV 108, BV 103 đã làm chủ nhiều kỹ thuật ngang tầm khu vực, thậm chí có kỹ thuật chỉ rất ít nước làm được, như ca ghép tim phổi đồng thời vừa qua.

Việt Nam cũng sở hữu đội ngũ bác sĩ trình độ cao, nhiều người được đào tạo tại các quốc gia y khoa hàng đầu. Chi phí điều trị tại Việt Nam thường thấp hơn 40–70% so với Singapore hay Thái Lan, nhưng chất lượng dịch vụ đang tiệm cận. Với lợi thế cạnh tranh này, không ít Việt kiều, người dân các nước lân cận đã lựa chọn về Việt Nam chữa bệnh, kết hợp nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, Việt Nam còn có thế mạnh lớn về y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe dự phòng. Các sản phẩm spa, thảo dược, trị liệu kết hợp văn hóa, khí hậu, cảnh quan du lịch đặc sắc tạo nên gói dịch vụ hấp dẫn cho du khách quốc tế.

Theo chuyên gia, xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu đang tăng nhanh, giá trị thị trường có thể đạt 1.300 tỷ USD vào năm 2025. Việt Nam hoàn toàn có cơ hội chen chân nếu khai thác hiệu quả tiềm năng vốn có.

Chính sách và lộ trình phát triển

Bộ Y tế đã xác định phát triển du lịch y tế là hướng đi chiến lược với ba trụ cột: y tế chuyên sâu, y học cổ truyền và chăm sóc sức khỏe gắn với du lịch nghỉ dưỡng.

Trước mắt, Việt Nam tập trung một số dịch vụ thế mạnh như: ghép tạng, điều trị ung thư, tim mạch, nha khoa, thẩm mỹ và phục hồi chức năng. Song song, phát triển các trung tâm y học cổ truyền, spa trị liệu, dịch vụ chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng biển, núi, văn hóa bản địa.

Về chính sách, Bộ Y tế phối hợp Bộ VHTTDL cùng các địa phương xây dựng cơ chế quảng bá, liên kết BV với doanh nghiệp lữ hành. Các gói dịch vụ y tế - du lịch sẽ được chuẩn hóa, công khai chi phí và chất lượng để tạo niềm tin cho khách hàng.

Theo Cục Quản lý KCB, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành thương hiệu "Vietnam Medical Tourism", hướng tới cạnh tranh với Singapore, Thái Lan, Ấn Độ.

Để đạt được điều đó, vấn đề mấu chốt là nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện hạ tầng y tế và kỹ năng ngoại ngữ cho nhân viên y tế. Nhiều BV lớn đã bắt đầu mở khoa quốc tế, đầu tư hệ thống đặt lịch trực tuyến, chăm sóc bệnh nhân bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn…

Việt Nam đã có bước tiến dài trong phẫu thuật, ghép tạng

Khả năng hiện thực hóa mục tiêu

Giới chuyên gia nhận định, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để bứt phá trong lĩnh vực du lịch y tế. Nếu làm tốt liên kết y tế - du lịch, chỉ 5–10 năm tới, Việt Nam có thể trở thành điểm đến mới nổi, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách quốc tế kết hợp KCB, chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ là thiếu khung pháp lý chuyên biệt, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều giữa các BV, và chưa có chiến dịch quảng bá mạnh mẽ ra thế giới. Trong khi cạnh tranh từ các nước láng giềng rất gay gắt, khi Singapore và Thái Lan đã đi trước hàng chục năm.

Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tập trung xây dựng vài BV "hạt nhân" đạt chuẩn quốc tế, có thể tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân nước ngoài. Đồng thời, tăng cường đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt ngoại ngữ và kỹ năng phục vụ. Việc gắn kết dịch vụ y tế với sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực cũng sẽ tạo nên sự khác biệt, kỳ vọng mang lại nguồn thu hàng tỷ USD.